TCP Việt Nam chinh phục cộng đồng mạng bằng những chiến dịch vì người trẻ và người yếu thế

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu truyền thông mạng xã hội từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2024, với các tiêu chí đánh giá khắt khe: Các chiến dịch phải đảm bảo ít nhất 3 hoạt động truyền thông xã hội bao gồm MV, minigame, KOLs, và báo chí; đồng thời sử dụng hashtag liên quan đến CSR và truyền tải thông điệp mang giá trị tích cực đến cộng đồng.

Đại diện công ty TCP Việt Nam, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tại Lễ khánh thành Công trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” thành phố Cần Thơ.

Trong số hàng trăm chiến dịch được phân tích, “Tỏa sáng Nghị lực Việt” và “Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ” đã ghi dấu ấn đặc biệt nhờ thông điệp nhân văn, tích cực, phạm vi triển khai rộng khắp, cũng như chiến lược truyền thông bài bản và hiệu quả.

Tỏa sáng Nghị lực Việt - Tôn vinh 38 tấm gương khuyết tật, lan tỏa cảm hứng sống tích cực

“Tỏa sáng Nghị lực Việt” là chương trình thường niên do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và công ty TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, và lan tỏa tinh thần sống tích cực qua những câu chuyện truyền cảm hứng, vượt khó vươn lên.

Năm 2024, Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã tuyên dương 38 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giàu nghị lực, vươn lên từ nghịch cảnh, tích cực đóng góp cho cộng đồng. Trong đó có thể kể đến Nguyễn Thuỳ Chi - Đồng sáng lập, Phó giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh với gần 20 thợ thủ công, họa sĩ là người khuyết tật. Thùy Chi thuộc hạng khuyết tật nặng, phải ngồi xe lăn và cần người chăm sóc đặc biệt nhưng đã thành công gây dựng và khởi nghiệp dự án Chạm Vào Xanh nhằm hỗ trợ việc làm và nâng cao năng lực cho người khuyết tật. Hay Nguyễn Ngọc Nhứt - hiện là sinh viên năm cuối Đại học Công nghệ TP HCM. Dù bị khuyết tật vận động (mất hai phần tay dưới khuỷu), Nhứt luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực và truyền cảm hứng sống qua kênh mạng xã hội với tên “Cụt yêu đời” để chia sẻ câu chuyện cuộc sống của mình đến cộng đồng người khuyết tật, giúp họ có thêm động lực và niềm tin vào cuộc đời.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam tại lễ vinh danh “Tỏa sáng Nghị lực Việt 2024”.

Chương trình không chỉ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ qua các bài viết và video, mà còn làm nổi bật những giá trị nhân văn trong cuộc sống, khuyến khích cộng đồng thay đổi nhận thức và hành động tích cực hơn. Những hashtag như #Toasangnlv và #TCPVietNam đã trở thành công cụ hữu hiệu trong việc lan truyền thông điệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự lan tỏa rộng khắp.

Không gian thể thao thanh niên - Góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và năng động

Với mục tiêu nâng cao thể chất, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng sống năng động cho giới trẻ, TCP Việt Nam đã phối hợp cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc Gia triển khai dự án “Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ” từ tháng 09 năm 2024.

Mỗi công trình có diện tích tối thiểu 1.000m², được thiết kế phù hợp với nhu cầu vận động và giao lưu thể thao, bao gồm các hạng mục như sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, pickleball và các thiết bị tập thể dục ngoài trời hiện đại. Tính đến cuối năm 2024, đã có 9 công trình hoàn thiện tại 9 tỉnh, thành phố bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang và Nghệ An.

Công trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ tại Đồng Nai.

Với sự góp mặt của các KOLs như tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh, kình ngư Ánh Viên…,, chiến dịch đã tạo ra một làn sóng tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng, thúc đẩy sự quan tâm đến sức khỏe và thể dục thể thao ở giới trẻ. Các hoạt động truyền thông qua minigame, bài viết báo chí và sự kiện cộng đồng đã làm nổi bật thông điệp xây dựng một lối sống khỏe mạnh, năng động.

Hơn thế nữa, sự tham gia của các cá nhân nổi bật và cộng đồng trong chiến dịch đã khiến “Không gian thể thao thanh niên” trở thành một phong trào lan tỏa rộng rãi, khơi dậy tinh thần thể thao và tạo điều kiện cho giới trẻ thể hiện tài năng và kết nối với cộng đồng.

Khẳng định cam kết lâu dài vì cộng đồng của TCP Việt Nam

Việc hai chiến dịch của TCP Việt Nam được vinh danh trong Top 10 chiến dịch CSR có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội nửa cuối năm 2024 là minh chứng cho cam kết bền vững của công ty đối với xã hội. Các sáng kiến này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo ra những giá trị thực tế cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và những người khuyết tật cũng như tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Với ba chiến lược cốt lõi: Hoàn thiện - Phát triển - Quan tâm, TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người. Sự thành công của các chiến dịch này là minh chứng rõ ràng cho tác động sâu rộng mà trách nhiệm xã hội có thể mang lại trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.