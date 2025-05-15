Sẽ tuyên dương 30 gương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2025

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội TNKT Việt Nam; ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội TNKT Việt Nam, Công ty TCP Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, sau 10 năm tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã thực sự lan tỏa đến các tổ chức cơ sở Hội, thanh niên Việt Nam, đến từng cơ sở Hội, trở thành một hoạt động thường xuyên, nhân văn, ý nghĩa, chạm đến trái tim của mọi người.

Cũng theo anh Quy, chặng đường hơn 10 năm của “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khuyết tật trên khắp mọi miền Tổ quốc nỗ lực vươn lên khẳng định mình bằng ý chí, nghị lực phi thường và lòng tự trọng của những con người dũng cảm. “Đó là ý chí, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống, những con người không chịu đầu hàng, gục ngã trước số phận là minh chứng sống động cho tinh thần, nghị lực Việt. Đồng thời là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức sống cho các thanh niên khuyết tật khác vững bước trên con đường đi đến bình đẳng và hòa nhập, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, anh Quy nói.

Tiếp nối những thành công đó, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội TNKT Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam được triển khai từ tháng 5 đến tháng 12/2025.

Quang cảnh buổi họp báo.

Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng; góp phần bồi đắp lý tưởng sống tốt đẹp cho thanh niên, thúc đẩy sự vươn lên của thanh niên Việt Nam. Đồng thời mong muốn tạo sự lan toả và quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam; tìm ra các mô hình phù hợp, bền vững để hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng bình đẳng, tự tin và hiệu quả.

“Thông qua chương trình, Ban tổ chức hy vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ giá trị sống tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu thương, tinh thần trách nhiệm xã hội và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau”, anh Quy Nhấn mạnh.

Chương trình năm nay sẽ tuyên dương 30 đại biểu là thanh niên khuyết tật có độ tuổi không quá 35 (đối với các trường hợp đặc biệt có độ tuổi cao hơn, Hội đồng xét chọn sẽ xem xét quyết định). Các cá nhân được tuyên dương sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam, biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần thưởng giá trị khác.

Hồ sơ đề cử sẽ được tiếp nhận từ ngày 24/4/2025 đến hết ngày 01/7/2025. Hội đồng xét chọn các gương mặt tiêu biểu sẽ họp vào ngày 10/7/2025. Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức trong hai ngày 19–20/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu tham dự họp báo công bố chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt.

Đặc biệt, năm nay, Ban Tổ chức mở rộng phạm vi hỗ trợ với chương trình đồng hành “Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”, diễn ra xuyên suốt từ tháng 4 đến tháng 12/2025. Chương trình hướng tới các bạn trẻ khuyết tật đang có dự án khởi nghiệp, mong muốn nhận được hỗ trợ về vốn, công nghệ, kỹ năng quản trị hoặc cần mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh hiện có. Đồng thời, chương trình cũng dành không gian riêng cho những bạn trẻ khuyết tật có kỹ năng bán hàng, trao đổi hàng hóa qua nền tảng số.

Tùy theo tính chất và quy mô của từng dự án, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn hỗ trợ bằng hình thức phù hợp: từ tiền mặt, công cụ sản xuất, đến tư vấn kỹ thuật, truyền thông, kết nối đầu ra cho sản phẩm. Song song, các lớp tập huấn miễn phí về kỹ năng bán hàng, kinh doanh trên nền tảng số sẽ được tổ chức để nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật, giúp các bạn thêm tự tin hòa nhập cộng đồng.

Hồ sơ các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu và các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên khuyết tật gửi về địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Bìa hồ sơ ghi rõ: Tham gia chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025. Đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: congtrithucthanhgiong@gmail.com (Tiêu đề email ghi rõ: Hồ sơ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025”).

Chia sẻ tại chương trình ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH TCP Việt Nam chia sẻ: Tại TCP Việt Nam, chúng tôi tin rằng mỗi người trẻ đều mang trong mình một nguồn năng lượng đặc biệt. Với chương trình ‘Tỏa sáng Nghị lực Việt’ và mong muốn cùng Hội LHTN Việt Nam lan tỏa thông điệp tích cực về sự kiên cường, nghị lực và niềm tin không giới hạn. Những thanh niên khuyết tật được tuyên dương không chỉ là biểu tượng của ý chí vượt khó, mà còn là tấm gương truyền cảm hứng cho cả xã hội. “TCP cam kết tiếp tục đồng hành dài lâu để góp phần xây dựng một môi trường phát triển công bằng, nhân văn và bền vững cho tất cả mọi người”, ông Huy nhấn mạnh

Điểm mới năm nay, Ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình đồng hành “Sắc màu nghị lực” nhằm giới thiệu về các tấm gương đã được vinh danh trong chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" thông qua video truyền cảm hứng, podcast trên các nền tảng mạng xã hội nhằm lan tỏa các giá trị tích cực và tiếp cận cộng đồng để chia sẻ về cuộc sống, hành trình vượt lên số phận của những thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Các cá nhân được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; biểu trưng của chương trình, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần thưởng giá trị khác.