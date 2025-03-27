Hợp tác triển khai dự án tài chính số đến với thanh niên

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển, hợp tác bền chặt của tổ chức Đoàn, Hội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tài chính số cho sinh viên, thanh niên Việt Nam, phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia thực hiện các công trình, phần việc, đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết: Thời gian qua, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Sacombank đã có nhiều hoạt động phối hợp tổ chức, thể hiện sự gắn kết với đoàn viên, thanh niên và cộng đồng doanh nhân trẻ, như: Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam; xây dựng những công trình sân thể thao cộng đồng cho thanh, thiếu nhi và người dân ở các địa bàn khó khăn; Chương trình “Nối vòng tay thương” do Trung ương Đoàn phát động, Sacombank đã nhận nuôi 100 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 đến năm 18 tuổi...

Ông Đào Nguyên Vũ, Phó Tổng giám đốc - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phát biểu.

Bên cạnh đó, Sacombank còn đồng hành cùng tổ Đoàn, Hội địa phương và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong triển khai nhiều dịch vụ tài chính đặc quyền dành riêng cho hội viên, thể hiện sự gắn kết với đoàn viên, thanh niên và cộng đồng doanh nhân trẻ.

“Những nội dung hợp tác mà 3 đơn vị xác định thực hiện trong giai đoạn tới đều là những giải pháp thiết thực trong triển khai Chương trình hành động của Đoàn, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Theo đó, giai đoạn 2025-2028, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Ngân hàng Sacombank ký kết hợp tác với các nội dung nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tài chính số cho sinh viên, thanh niên Việt Nam; giúp sinh viên, thanh niên quản lý tài chính cá nhân một cách khoa học, chủ động và hiệu quả; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Sacombank ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2028

Chương trình hợp tác có các nội dung như: Hợp tác về trải nghiệm Ngân hàng số, hướng dẫn thanh niên tạo tài khoản trải nghiệm ứng dụng Ngân hàng số; Phổ cập kiến thức quản lý tài chính thông qua ứng dụng số, giáo dục và tiếp thị thanh niên; Xây dựng bộ tài liệu trang bị kiến thức tài chính số cơ bản để thanh niên trở thành những “đại sứ” đến cộng đồng - đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Hợp tác về tài trợ triển khai dự án tài chính số: Xây dựng trang cộng đồng Công dân trẻ với Tài chính số nội dung dành thanh niên; Xây dựng các chương trình đào tạo về ứng dụng AI trong tài chính, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn, chính sách thúc đẩy và phát triển tài chính số, tài chính xanh giúp thanh niên nâng cao kiến thức và năng lực cạnh tranh trong thị trường tài chính hiện đại; Tài trợ, phát triển các dự án, sáng kiến liên quan đến tài chính số, tài chính bền vững và kinh tế xanh của thanh niên, tri thức trẻ Việt Nam.

Hợp tác về tài trợ triển khai các dự án an sinh xã hội vì cộng đồng: Tài trợ, triển khai công trình “Thắp sáng đường biên” cho người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tài trợ, triển khai Chương trình sửa chữa, nâng cấp các ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm hưởng ứng Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Sacombank ký kết biên bản hợp tác

Trong số đó, đáng chú ý có việc xây dựng trang cộng đồng "Công dân trẻ với tài chính số" dành riêng cho thanh niên; xây dựng các chương trình đào tạo về ứng dụng AI trong tài chính, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn, chính sách thúc đẩy và phát triển tài chính số; tài trợ triển khai các công trình "Thắp sáng đường biên"; sửa chữa, nâng cấp nhà cho hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, riêng trong năm nay, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động: Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 6; Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia; Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”; Chương trình “Tuần lễ thanh niên”; Chương trình tập huấn, đào tạo tài chính số cho thanh niên tại thành phố Hà Nội; Ngày hội “Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên”; Ngày hội thanh niên công nhân; Chương trình “Ngôi nhà hạnh phúc”; Chương trình “Thắp sáng biên cương Tổ quốc tôi”.

Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Sacombank tập trung vào các nội dung chính: Đào tạo tài chính số, kiến thức tài chính cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên trải nghiệm tiết kiệm trực tuyến, quản lý chi tiêu, tổ chức Ngày hội Tài chính số với quy mô toàn quốc dành riêng cho sinh viên, kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, chuyên gia...

Trong năm 2025, hai bên sẽ triển khai các hoạt động trọng tâm: Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; xây dựng Cổng thông tin Tài chính số; tổ chức chuỗi Ngày hội Tài chính số tại các trường đại học trên cả nước; chương trình "Gắn kết sinh viên" (ứng dụng gamification).

3 đơn vị ký kết hợp tác với các nội dung nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tài chính số cho sinh viên, thanh niên Việt Nam

Bên cạnh đó, ba đơn vị còn phối hợp triển khai Quỹ Sống Khỏe, nhằm tổ chức các hoạt động cộng đồng, khuyến khích lối sống xanh và lành mạnh. Cụ thể, với mỗi thẻ tín dụng Sacombank Visa Platinum O2, thẻ Mastercard Debit EcoGreen, tài khoản Sacombank Pay mở mới hoặc khoản vay tín dụng Xanh được phê duyệt thành công, Sacombank sẽ đóng góp từ 10.000 đến 50.000 đồng vào Quỹ.

Trong thời gian tới, ngân hàng cũng dự kiến phối hợp tổ chức các giải chạy bộ, khuyến khích thanh thiếu niên rèn luyện sức khỏe, đồng thời tiếp tục đóng góp vào Quỹ với mức 1.000 đồng/km hoàn thành trên đường chạy...