Hơn 400 thanh niên được hỗ trợ lập nghiệp về chuyển đổi số

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp với Viện REACH tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Hướng tới tương lai chuyển đổi số ở Việt Nam”.

Dự án “Hướng tới tương lai chuyển đổi số ở Việt Nam” được triển khai từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025, tập trung vào các khóa đào tạo ngắn hạn về thiết kế đồ họa 2D, thiết kế đồ họa 3D và Digital Marketing, đồng thời trang bị cho học viên kỹ năng mềm và hỗ trợ các em kết nối việc làm sau đào đạo.

Bà Lê Quỳnh Lan - Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Sau một năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: 207 thanh niên (trong đó 42% là nữ) tham gia các khóa đào tạo nghề từ 3 - 6 tháng trong lĩnh vực kỹ thuật số. 85% học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. 213 thanh niên từ các khóa học khác của Viện REACH được đào tạo về kỹ năng sống và bình đẳng giới, giúp họ tự tin gia nhập thị trường lao động.

Chia sẻ về dự án, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam Ông Nguyễn Văn Giáp cho biết: “Thông qua dự án ‘Hướng tới tương lai chuyển đối số’ ở Việt Nam, Lenovo mong muốn góp phần tạo ra một môi trường học tập toàn diện hơn, hỗ trợ cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nữ giới, giúp xóa nhòa khoảng cách về giới trong lĩnh vực công nghệ. Thông qua việc mang lại các cơ hội đào tạo, tiếp cận công nghệ tiên tiến và nâng cao kỹ năng số, chúng tôi kỳ vọng có thể giúp các bạn trẻ tự tin hơn trên hành trình xây dựng sự nghiệp trong nền kinh tế số hiện tại. Lenovo cam kết sẽ tiếp tục mở rộng chương trình, hợp tác với nhiều đối tác khác để tăng cường cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ Việt Nam, giúp họ vươn xa và tạo ra những thay đổi tích cực trong tương lai”.

Em Lò Duyên Huyền - cựu học viên khóa thiết kế đồ họa 2D chia sẻ tại sự kiện

Theo bà Lê Quỳnh Lan - Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam: “Mặc dù chỉ triển khai trong một năm, dự án "Hướng tới tương lai chuyển đổi số ở Việt Nam" đã thành công vượt chỉ tiêu nhờ sự quyết tâm của Viện REACH và nỗ lực của các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn nữ. Dự án không chỉ cung cấp cơ hội học nghề và kỹ năng mềm cho thanh niên, mà còn giúp thay đổi nhận thức xã hội về khả năng của nữ giới trong lĩnh vực công nghệ, vốn thường được coi là "lĩnh vực của nam giới". Thành công của các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, sẽ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, góp phần xóa bỏ định kiến và thúc đẩy bình đẳng giới. Cảm ơn các bạn thanh niên, cảm ơn nhà tài trợ Lenovo đã đồng hành với cam kết của Plan International Vietnam trong việc tạo ra cơ hội công bằng cho tất cả các bạn thanh niên trong lĩnh vực đào tạo nghề, tạo việc làm”.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Viện trưởng Viện REACH, chia sẻ: "Dự án 'Hướng tới tương lai chuyển đổi số ở Việt Nam', với sự tài trợ từ Lenovo, đã mở ra cơ hội việc làm trong nền kinh tế số cho hơn 200 thanh niên, trong số đó 85% có việc làm sau đào tạo. Kết quả này khẳng định rằng chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà còn là đòn bẩy mạnh mẽ để phát triển con người, đặc biệt là phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lenovo, Plan International Việt Nam, các đối tác và doanh nghiệp đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình chuyển đổi này. Hơn 200 thanh niên này cũng là một phần trong hành trình phát triển bền vững của REACH, nơi đã đào tạo và hỗ trợ hơn 22.000 thanh niên trên khắp Việt Nam, giúp các em có cơ hội học tập, làm việc và xây dựng tương lai.”

Dự án: “Hướng tới tương lai chuyển đổi số ở Việt Nam” sau 1 năm triển khai đã hỗ trợ nhiều bạn trẻ kỹ năng lập nghiệp và thúc đẩy bình đẳng giới

Đại diện thanh niên hưởng lợi từ dự án, bạn Lò Duyên Huyền - cựu học viên khóa thiết kế đồ họa 2D, bộc bạch: "Nhờ sự tư vấn của thầy cô REACH, em đã tham gia khóa học 2D từ tháng 7/2024. Khóa học không chỉ giúp em có một nghề vững chắc mà còn giúp em tự tin hơn, hiểu rõ bản thân mình hơn. Giờ đây, em có thêm nhiều bạn bè và đồng nghiệp mới, tất cả đều là những người sáng tạo, nhiệt tình. Thu nhập từ công việc thiết kế giúp em tự lo cho bản thân và hỗ trợ mẹ. Mỗi bức ảnh em chỉnh sửa không chỉ đẹp hơn mà còn là dấu mốc trưởng thành của mình. Em biết ơn REACH, Lenovo và Plan International Vietnam đã trao cơ hội để em khám phá bản thân và mở ra những con đường mới. Em hy vọng nhiều bạn gái trẻ khác cũng có cơ hội học tập, làm việc và khám phá những điều thú vị trong lĩnh vực công nghệ như em!"

Không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp, dự án "Hướng tới tương lai chuyển đổi số ở Việt Nam" còn tự hào góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ. Sự thành công của dự án là minh chứng cho hiệu quả của các chương trình hỗ trợ thanh niên hướng tới một tương lai bền vững và phát triển.