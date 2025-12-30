Chuyển động số
10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

18:05 | 30/12/2025
Năm 2025 được đánh giá là một năm bản lề, đánh dấu bước chuyển có tính cấu trúc của ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Việt Nam, khi hàng loạt quyết sách lớn về thể chế, tổ chức bộ máy, an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ chiến lược...
Ngày 29/12/2025, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) đã tổ chức công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025, do gần 50 nhà báo đến từ hơn 40 cơ quan báo chí trên cả nước bình chọn. Cùng dịp này, ICT Press Club cũng tổ chức tọa đàm với chủ đề "Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?".

Năm bản lề của thế chế số

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club, nhận định: năm 2025 không chỉ là năm tăng tốc chuyển đổi số, mà còn là năm định hình cấu trúc dài hạn của quốc gia số Việt Nam, khi công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.

Công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu năm 2025- Ảnh 1.

Tọa đàm “Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?” do Câu lạc bộ Nhà báo CNTT Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức chiều 29/12.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của năm 2025 là việc Quốc hội thông qua hệ thống đạo luật có phạm vi điều chỉnh rộng và chiều sâu chưa từng có, bao trùm gần như toàn bộ không gian số. Các đạo luật quan trọng gồm: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp Công nghệ số; Luật Chuyển đổi số; Luật Trí tuệ nhân tạo (AI); Luật Thương mại điện tử; Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Điểm chung của các đạo luật này không chỉ nằm ở số lượng, mà ở tư duy lập pháp xuyên suốt, coi công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm của tăng trưởng, đồng thời quản trị không gian số như một không gian kinh tế – xã hội – an ninh hoàn chỉnh.

Đặc biệt, Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) được thông qua ngày 10/12/2025 đã đưa Việt Nam vào nhóm ít quốc gia trên thế giới sở hữu khung pháp lý tương đối toàn diện về AI, với các nguyên tắc quản lý rủi ro, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu minh bạch và đạo đức trong phát triển, ứng dụng công nghệ này.

Đáng chú ý, trong năm 2025 sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, toàn bộ hệ thống chính trị đã nhanh chóng vào cuộc triển khai. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP và tiếp đó là Nghị quyết số 71/NQ-CP, cụ thể hóa chương trình hành động.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết số 193/2025/QH15, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Cùng với đó, hàng loạt văn bản dưới luật được ban hành, hình thành một "dòng chảy chính sách" liên tục, nhất quán từ Trung ương đến địa phương.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, CMC đã chủ động tham gia triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, gắn với quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025 cho thấy ICT đã trở thành công cụ cải cách phương thức quản trị quốc gia và động lực tăng trưởng mới.

Một dấu mốc có ý nghĩa cấu trúc là việc hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2025. Theo mô hình mới, Bộ Khoa học và Công nghệ trở thành cơ quan đầu mối quản lý xuyên suốt từ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo đến chuyển đổi số, đóng vai trò điều phối phát triển quốc gia số.

Các chức năng quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền được chuyển về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhiệm vụ về an ninh mạng, an toàn thông tin được chuyển sang Bộ Công an, qua đó tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

An ninh mạng, dữ liệu cá nhân- nền tảng của không gian số an toàn

Công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu năm 2025- Ảnh 2.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng, sáng 10/12.

Theo ICT Press Club, năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến quan trọng trong hoàn thiện pháp lý về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngày 10/12, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng, tạo khung pháp lý thống nhất, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả thực thi.

Trước đó, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, có hiệu lực từ 01/01/2026 đã thiết lập nền tảng pháp lý mới về thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền riêng tư của người dân và tạo niềm tin cho phát triển kinh tế số.

Sự cố tấn công vào Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) trong tháng 9/2025 được coi là "phép thử" đối với năng lực phòng thủ không gian mạng của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu coi an ninh mạng là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững.

Ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg, công bố Danh mục công nghệ chiến lược với 11 nhóm công nghệ và 35 nhóm sản phẩm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, blockchain, robot, 5G/6G, hàng không – vũ trụ, y sinh thế hệ mới và an ninh mạng.

Ngay sau đó, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định 6 sản phẩm công nghệ trọng điểm triển khai trong năm, gồm mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot tự hành, thiết bị mạng 5G, hạ tầng blockchain và UAV. Đây là các lĩnh vực vừa có khả năng thương mại hóa nhanh, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu năm 2025- Ảnh 3.

UAV là một trong 6 sản phẩm công nghệ trọng điểm triển khai trong năm 2025.

Cùng với đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa đã mở ra không gian tăng trưởng mới cho kinh tế số, đồng thời tăng cường quản lý và minh bạch hóa lĩnh vực đang phát triển nhanh này. Năm 2025 cũng được xem là năm khởi đầu của kinh tế tầm thấp, với UAV trở thành một trong những công nghệ chiến lược.

Theo đánh giá của Chủ tịch ICT Press Club, bức tranh ICT năm 2025 thêm điểm nhấn khi Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận kết quả triển khai mạng 5G của Viettel. Doanh nghiệp này đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt cam kết với Chính phủ, hướng tới mục tiêu phủ sóng 5G toàn quốc theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Với lũy kế khoảng 30.000 trạm, mạng 5G của Viettel dự kiến phủ sóng 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà, từ đô thị đến nông thôn, tạo nền tảng hạ tầng số hiện đại cho phát triển kinh tế – xã hội.

10 sự kiện ICT nổi bật năm 2025

1. Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật quan trọng, tạo khung pháp lý cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo chí và truyền thông.

2. Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

3. Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về Bộ Công an, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

4. Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo.

5. Công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

6. Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

7. Chính phủ ban hành Nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

8. Cơ quan chức năng xử lý hàng loạt KoLs, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bán hàng online kém chất lượng.

9. Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) bị tấn công.

10. Việt Nam bắt đầu phát triển kinh tế tầm thấp.
