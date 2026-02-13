BNK FearX đánh bại DN Soopers, tiến sâu nhánh thắng LCK Cup 2026

BFX giành chiến thắng đầy kịch tính trước DNS. Nguồn: bnk_fearx

Ngay trong ván mở màn, DNS cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng giao tranh vượt trội của mình. DNS kiểm soát tốt các mục tiêu lớn và duy trì lợi thế tài nguyên xuyên suốt giai đoạn giữa trận, DNS từng bước bóp nghẹt không gian thi đấu của BFX. Điểm nhấn đáng nhớ của trận đấu là cú pentakill của xạ thủ “deokdam” bên phía DNS, qua đó giúp DNS vươn lên dẫn trước tại ván một.

Tuy nhiên, BFX không mất nhiều thời gian để đáp trả. Tại ván thi đấu thứ hai, người đi rừng bên phía BFX là “Raptor” trở thành tâm điểm với con bài Lee Sin đầy đột biến. Pha triple kill quan trọng ở giữa trận đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện, mở ra thế kiểm soát mục tiêu cho BFX. Tận dụng tốt lợi thế về Rồng và Baron, BFX cân bằng tỷ số 1-1, đưa loạt trận trở lại vạch xuất phát.

Thế trận ở ván ba diễn ra giằng co hơn khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Bước ngoặt xuất hiện trong pha giao tranh quanh khu vực Sứ Giả Khe Nứt, nơi BFX tổ chức đội hình chặt chẽ và giành chiến thắng quyết định. mạnh mẽ, kiểm soát Baron và nhanh chóng kết thúc ván đấu để vượt lên dẫn 2-1.

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Bị dồn vào thế chân tường, DNS vùng lên cho thấy tinh thần không bỏ cuộc của mình. Người đi đường trên của DNS là “DuDu” thi đấu nổi bật trong các pha giao tranh then chốt, tạo tiền đề để DNS lấy lại thế trận. Sự chắc chắn trong khâu kiểm soát tầm nhìn cùng khả năng phối hợp tổng lực giúp DNS gỡ hòa cân bằng tỷ số trận đấu, buộc trận đấu phải vào ván năm quyết định.

Ván đấu cuối cùng chứng kiến một màn đấu trí và thử thách bản lĩnh của cả hai đội. Hai bên liên tục tranh chấp quyết liệt tại khu vực đường dưới và các mục tiêu Rồng. Dù có thời điểm bị cướp Rồng Ngàn Tuổi và rơi vào thế bất lợi, BFX vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. “Raptor” với lựa chọn Zac, đã có những pha mở giao tranh và phòng ngự xuất sắc, hóa giải áp lực lớn từ phía DNS.

Trong pha giao tranh quyết định ở khu vực đường giữa, BFX giành chiến thắng then chốt, qua đó kiểm soát thành công Baron và Rồng Linh Hồn. Với hai bùa lợi quan trọng trong tay, họ tràn thẳng vào căn cứ đối phương, kết thúc loạt Bo5 nghẹt thở với tỷ số cuối cùng là 3-2. Với màn trình diễn xuất sắc của mình, "Raptor" giành được danh hiệu POTM (Player of the Match).

Tuyển thủ Raptor bên phía BFX giành danh hiệu POM. Nguồn: bnk_fearx

Chiến thắng này không chỉ khẳng định bản lĩnh của BFX trong những thời khắc sinh tử, mà còn là lời tuyên bố đanh thép trước cuộc đối đầu sắp tới với Gen.G tại vòng hai nhánh thắng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự lạnh lùng ở các tình huống then chốt như trước DNS, BFX hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại LCK Cup 2026.