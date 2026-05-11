Windows 11 âm thầm rò rỉ dữ liệu qua lỗ hổng DNS mã hóa

Trong nhiều năm qua, DNS-over-HTTPS, thường gọi DoH, trở thành lớp bảo vệ phổ biến trên internet. Công nghệ này mã hóa yêu cầu truy cập website trước khi gửi tới máy chủ DNS, giúp nhà mạng khó theo dõi lịch sử truy cập của người dùng. Trên Windows 11, Microsoft cũng tích hợp sẵn DoH nhằm đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng tăng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bảo mật phát hiện cơ chế hoạt động của hệ điều hành chưa thực sự ổn định. Khi gặp lỗi cấu hình mạng, máy chủ DNS phản hồi chậm hoặc điểm truy cập Wi-Fi mới chưa tương thích, hệ thống tự động chuyển sang DNS văn bản thuần túy. Quá trình chuyển đổi diễn ra âm thầm, không hiển thị cảnh báo trên màn hình. Người dùng vẫn nghĩ kết nối tiếp tục được mã hóa dù dữ liệu truy cập đã bị phơi bày.

DNS vô tình làm lộ dữ liệu cá nhân trên Windows 11. Ảnh: Internet

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Microsoft ưu tiên duy trì kết nối internet hơn bảo vệ cấu hình riêng tư cá nhân. Cơ chế fallback DNS giúp thiết bị tránh mất mạng trong nhiều tình huống, nhưng đồng thời mở ra khoảng trống lớn liên quan quyền riêng tư. Nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc đối tượng chung mạng Wi-Fi công cộng hoàn toàn có khả năng theo dõi địa chỉ website người dùng truy cập nếu quá trình fallback xuất hiện.

Ngay cả khi cài đặt các dịch vụ DNS nổi tiếng như Cloudflare hay Quad9, nguy cơ rò rỉ vẫn tồn tại. Một số thử nghiệm cho thấy hệ điều hành đôi lúc ưu tiên cấu hình DNS từ router hoặc mạng Wi-Fi mới thay vì giữ nguyên thiết lập bảo mật do người dùng lựa chọn trước đó. Điều này khiến nhiều lớp bảo vệ gần như mất tác dụng trong thời gian ngắn mà chủ thiết bị khó nhận ra.

Vấn đề càng gây chú ý khi lượng dữ liệu DNS ngày càng mang giá trị lớn đối với hoạt động quảng cáo, theo dõi hành vi và phân tích người dùng. Chỉ cần nắm lịch sử truy cập DNS, nhiều tổ chức đã đủ khả năng dựng lại thói quen sử dụng internet, khu vực hoạt động, thời gian trực tuyến cùng nhiều thông tin liên quan khác. Trong bối cảnh quyền riêng tư trở thành chủ đề nóng suốt năm 2026, sự cố trên Windows 11 nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng công nghệ.

Nhiều chuyên gia đánh giá sự việc không xuất phát từ mã độc hay tấn công mạng quy mô lớn, nhưng mức độ ảnh hưởng vẫn đáng quan tâm do liên quan trực tiếp hàng triệu thiết bị cá nhân. Thay vì một lỗ hổng truyền thống có thể khai thác tức thời, cơ chế DNS fallback âm thầm lại khiến người dùng mất quyền kiểm soát dữ liệu mà không hề hay biết. Chính yếu tố “ẩn” phía sau hệ thống vận hành mới tạo ra áp lực lớn đối với các nền tảng công nghệ hiện nay.