Windows 11 có cần cài thêm phần mềm diệt virus không?

Microsoft vừa công bố trên Windows Learning Center rằng người dùng Windows 11 không cần cài thêm phần mềm diệt virus bên thứ ba, bởi Microsoft Defender đã đủ sức xử lý hầu hết rủi ro bảo mật hằng ngày.

Microsoft Defender tích hợp sẵn trên thanh taskbar của Windows 11, sẵn sàng bảo vệ người dùng mà không cần cài thêm phần mềm bên thứ ba. Ảnh: Microsoft

Microsoft Defender hoạt động ra sao?

Khác với phiên bản sơ khai trước đây, Microsoft Defender hiện được tích hợp trực tiếp vào nhân hệ điều hành Windows 11, chạy ngầm liên tục và tự cập nhật dữ liệu từ đám mây để nhận diện các biến thể mã độc mới. Người dùng không cần cài đặt thêm, không tốn phí hằng năm.

Hệ thống này gồm ba lớp bảo vệ chính. Microsoft Defender SmartScreen cảnh báo ngay khi người dùng truy cập trang web độc hại hoặc tải tệp đáng ngờ. Smart App Control chặn ứng dụng có dấu hiệu nguy hiểm trước khi chúng khởi chạy. Controlled Folder ngăn các chương trình lạ sửa đổi dữ liệu cá nhân, giúp giảm nguy cơ bị tin tặc xâm nhập và mã hóa tống tiền.

Một lợi thế rõ ràng của Defender là tiêu tốn ít tài nguyên hơn so với các phần mềm diệt virus thương mại vốn nặng nề và hay làm máy tính chạy chậm.

Chuyên gia nói gì về Microsoft Defender?

Dù Microsoft tự tin vào sản phẩm của mình, kết quả kiểm thử độc lập từ PC Mag và SE Labs cho thấy Defender vẫn còn điểm yếu ở khả năng phát hiện lừa đảo trực tuyến (phishing) và chống mã độc tống tiền (ransomware) khi đặt cạnh các giải pháp bảo mật chuyên nghiệp đạt điểm tuyệt đối.

Các chuyên gia đánh giá với người dùng cá nhân dùng máy tính để giải trí, lướt web và làm việc văn phòng thông thường, Microsoft Defender là lựa chọn đủ dùng và tiết kiệm. Nhưng với doanh nghiệp hoặc cá nhân thường xuyên xử lý dữ liệu quan trọng, đầu tư thêm một lớp bảo mật từ bên thứ ba vẫn là điều nên cân nhắc.