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Hướng dẫn sử dụng nền tối (Dark Mode) trên Windows 11

Anh Xuân

Anh Xuân

09:18 | 22/01/2026
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Chế độ Dark Mode trên Windows 11 giúp giảm mỏi mắt khi làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu, ngoài ra nó còn tạo nên một giao diện hiện đại, tinh tế. Tuy nhiên, nhiều người chưa để ý đến việc tùy chỉnh Dark Mode theo các cách khác nhau sao cho phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng cá nhân. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách khai thác tối đa tính năng Dark Mode trên Windows.
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Hướng dẫn sử dụng nền tối (Dark Mode) trên Windows 11

1. Tùy chỉnh màu sắc trong Dark Mode

Mặc định, Dark Mode sử dụng tông màu tối trung tính với gam màu xám và đen chủ đạo. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tạo điểm nhấn riêng biệt bằng cách thay đổi màu nhấn (Accent Color), giúp giao diện trở nên cá nhân hóa và bắt mắt hơn.

Các bước thực hiện:

  • Nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở ứng dụng Settings
  • Chọn Personalization từ menu bên trái, sau đó chọn Colors
  • Cuộn xuống phần Accent color (Màu nhấn):

- Chọn Manual nếu bạn muốn tự tay lựa chọn màu yêu thích từ bảng màu

- Chọn Automatic để Windows tự động lấy màu từ hình nền desktop hiện tại

Bật các tùy chọn sau để hiển thị màu nhấn:

  • Show accent color on Start and taskbar: Hiển thị màu nhấn trên menu Start và thanh tác vụ
  • Show accent color on title bars and windows borders: Hiển thị màu nhấn trên thanh tiêu đề và viền cửa sổ

Mẹo: Để đảm bảo sự hài hòa và không gây mỏi mắt, bạn nên ưu tiên các gam màu lạnh như xanh lam (blue), tím đậm (deep purple) hoặc xanh lục (teal). Những màu này không chỉ tương phản tốt với nền tối mà còn tạo cảm giác dịu mắt khi sử dụng lâu dài. Tránh sử dụng các màu quá nóng như đỏ cam hoặc vàng chói vì có thể gây khó chịu trong Dark Mode.

2. Lập lịch tự động chuyển đổi Dark Mode

Nếu bạn thường xuyên sử dụng máy tính vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, việc phải chuyển đổi thủ công giữa chế độ sáng và tối có thể trở nên bất tiện và mất thời gian. May mắn thay, có một giải pháp nhanh, gọn giúp tự động hóa quá trình chuyển đổi: ứng dụng Auto Dark Mode, một công cụ miễn phí từ Microsoft Store.

Hướng dẫn sử dụng Auto Dark Mode:

  • Mở Microsoft Store và tìm kiếm "Auto Dark Mode", sau đó tải về và cài đặt
  • Khởi động ứng dụng và chọn một trong các chế độ sau:

- Time-based: Chuyển đổi Dark Mode theo khung giờ cố định mà bạn đặt trước (ví dụ: bật Dark Mode từ 18:00 đến 07:00 sáng hôm sau)

- Sunset to Sunrise: Tự động theo giờ mặt trời lặn và mọc tại vị trí địa lý của bạn (cần cấp quyền truy cập vị trí)

- Custom: Tùy chỉnh linh hoạt theo các điều kiện đặc biệt hoặc sở thích cá nhân

- Sau khi hoàn tất thiết lập, ứng dụng sẽ tự động chuyển đổi giữa chế độ sáng và tối mà không cần can thiệp thủ công

Hướng dẫn sử dụng nền tối (Dark Mode) trên Windows 11

Ưu điểm của Auto Dark Mode:

Ứng dụng này hoạt động ngầm trong background, tiêu thụ rất ít tài nguyên hệ thống và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính. Bạn có thể yên tâm để nó chạy mà không lo lắng về việc máy bị chậm hay pin laptop cạn nhanh.

3. Tinh chỉnh hiệu ứng hiển thị trong Dark Mode

Ngoài màu sắc cơ bản, Windows còn cung cấp nhiều tùy chọn để điều chỉnh hiệu ứng giao diện nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng.

Tùy chỉnh hiệu ứng cơ bản:

Truy cập Settings → Personalization → Colors, bạn sẽ thấy các tùy chọn sau:

  • Transparency effects (Hiệu ứng trong suốt): Khi bật, Windows sẽ áp dụng các hiệu ứng như Acrylic và Mica để tạo cảm giác trong suốt, mờ ảo cho menu Start, thanh tác vụ và các cửa sổ. Điều này làm cho giao diện trông hiện đại và tinh tế hơn, tuy nhiên có thể tốn một chút tài nguyên đồ họa
  • Contrast themes: Tăng độ tương phản giữa các yếu tố giao diện nếu bạn cần nhìn rõ hơn hoặc có vấn đề về thị lực

Sử dụng chủ đề tương phản cao:

Đối với người cần độ rõ ràng cao hơn hoặc làm việc lâu trong điều kiện ánh sáng yếu, Windows cung cấp các chủ đề tương phản cao chuyên biệt.

Truy cập Settings → Accessibility → Contrast themes, bạn có thể lựa chọn các chủ đề sau:

  • Aquatic: Tông màu xanh dương và xanh lục mát mắt
  • Desert: Tông màu cam và nâu ấm áp
  • Dusk: Tông màu hoàng hôn với tím và cam nhạt
  • Night sky: Tông màu đen và xanh đậm cho môi trường ban đêm

Các chủ đề này đặc biệt hữu ích cho người khiếm thị một phần, người lớn tuổi, hoặc những ai cần làm việc liên tục trong nhiều giờ với màn hình.

4. Bật Dark Mode cho từng ứng dụng

Một điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các ứng dụng đều tự động tuân theo cài đặt Dark Mode của hệ thống Windows. Nhiều ứng dụng có cài đặt chế độ tối riêng mà bạn cần thiết lập thủ công.

Microsoft Edge:

  • Mở trình duyệt Edge
  • Vào Settings (hoặc nhấn Alt + F)
  • Chọn Appearance từ menu bên trái
  • Tại mục Theme, chọn Dark
Hướng dẫn sử dụng nền tối (Dark Mode) trên Windows 11

Google Chrome:

  • Mở Chrome
  • Vào Settings / Cài đặt (nhấn vào biểu tượng ba chấm góc phải)
  • Chọn Appearance / Giao diện từ menu bên trái
  • Tại mục Theme / Chủ đề, chọn Dark / Tối
Hướng dẫn sử dụng nền tối (Dark Mode) trên Windows 11

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook):

  • Mở bất kỳ ứng dụng Office nào
  • Vào File → Account
  • Tại mục Office Theme, chọn Black (đen hoàn toàn) hoặc Dark Gray (xám đậm - dễ nhìn hơn một chút)

File Explorer:

File Explorer tự động đồng bộ theo cài đặt Dark Mode của Windows. Nếu bạn đã bật Dark Mode cho hệ thống, File Explorer sẽ tự động chuyển sang giao diện tối mà không cần cài đặt thêm.

Kết Luận

Dark Mode làm được nhiều việc hơn là chuyển nền từ sáng sang tối. Với các tùy chỉnh chi tiết về màu sắc, lập lịch tự động, hiệu ứng hiển thị và thiết lập riêng cho từng ứng dụng, bạn có thể tạo ra một môi trường làm việc vừa đẹp mắt vừa thoải mái, phù hợp hoàn hảo với thói quen sử dụng máy tính của mình.

Dark Mode Windows 11 Tùy chỉnh giao diện Bảo vệ mắt khi sử dụng máy tính Chế độ Dark Mode tự động Cá nhân hóa Giao diện nền tối

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
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THB 705 769 822
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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