Cách cài đặt Windows 11 bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot

Không giống các hệ điều hành khác như Centos, Ubuntu, IOS..., đòi hỏi phần cứng của Microsoft Windows 11 khá khó chịu. Rất nhiều người dùng vẫn đang cảm thấy bực tức khi thử cập nhật hay cài đặt Hệ điều hành mới về các yêu cầu phần cứng tối thiểu.

Microsoft đã loại bỏ yêu cầu không rõ ràng ban đầu đề xuất rằng tất cả các thiết bị có TPM 1.2 và PC cũ hơn sẽ được hỗ trợ chính thức. Hãng đã lặng lẽ cập nhật tài liệu hỗ trợ khả năng tương thích Windows của mình xác nhận rằng TPM 2.0 là yêu cầu phần cứng tối thiểu cùng với các CPU mới hơn.

Ngoài các tài liệu, Microsoft cũng đã xác nhận độc lập về chip TPM 2.0 là cần thiết để cài đặt Windows 11 trên phần cứng Windows 10 hiện có.

Thế nhưng cho dù bạn không có phiên bản 2.0 của TPM hoặc bạn không có chip TPM, vẫn có một giải pháp để bạn “bypass” qua phần này bằng cách thực hiện các thay đổi đối với Windows Registry hoặc file ISO. Nhờ thủ thuật này mà bạn có thể bỏ qua bất kỳ hạn chế TPM nào và bỏ chặn Windows 11, về cơ bản cho phép bất kỳ ai nâng cấp máy hiện có của họ lên hệ điều hành mới. Ngoài TPM, bạn cũng có thể bỏ qua hạn chế Secure Boot.

Cách 1: Sửa đổi registry

Phương pháp đầu tiên chỉ cần chỉnh sửa Windows Registry trong quá trình cài đặt hệ điều hành mới.

Trên các thiết bị không được hỗ trợ, nếu bạn cố gắng cài đặt hệ điều hành mới, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn cho biết rằng máy tính không tương thích.

Tại màn hình đó, bạn cần nhấn Shift + F10 để mở cửa sổ Command Prompt và sửa đổi registry.

Trong Command Prompt, bạn cần chạy lệnh regedit.exe và tạo khóa mới LabConfig trong HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetup. Trong khóa “LabConfig”, hãy tạo hai mục nhập mới:

BypassTPMCheck=dword:00000001

BypassSecureBootCheck=dword:00000001

Lưu các thay đổi và lỗi tương thích sẽ biến mất.

Nếu không, bạn cũng có thể tạo tệp .reg với dòng mã sau:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetupLabConfig] “BypassTPMCheck”=dword:00000001 “BypassSecureBootCheck”=dword:00000001

Lưu tệp (.reg) này vào ổ USB và thực hiện cài đặt Windows 11 mới khi nó được phát hành chính thức.

Trong quá trình cài đặt, nhấn Shift + F10 và gõ notepad và nhấn Enter.

Trong Notepad, mở menu File > định vị đến tệp reg. Điều này sẽ bỏ qua các yêu cầu TPM + SecureBoot.

Cách 2: Tạo file cài đặt bỏ qua TPM 2.0 và Secure Boot

Phương pháp thứ hai liên quan đến việc sửa đổi tệp ISO. Nếu bạn muốn nâng cấp hệ điều hành bằng cách chạy setup.exe trực tiếp từ hình ảnh phương tiện Windows 11, có một cách giải quyết đơn giản khác.

Bạn cần phải thay thế tập tin định danh (evaliserres.dll) trong thư mục sources trên USB cài đặt của mình bằng phiên bản của tệp đó từ Windows 10 ISO.

Sau khi hoàn tất, bạn cần tạo lại file ISO bằng công cụ của bên thứ ba như Rufus hoặc AnyBurn, ImgBurn và chạy lại tệp thiết lập.

Chi tiết cách thực hiện như sau:

Bước 1: Tải xuống Windows 11 ISO từ nguồn chính thức.

Bước 2: Tìm ISO của Windows 11 và nhấn đúp vào nó để mount nó vào PC của bạn.

Bước 3: Điều hướng đến thư mục source và tìm tệp install.wim.

Bước 4: Sao chép tệp install.wim vào vị trí dễ truy cập, chẳng hạn vào Desktop.

Bước 5: Nhấn phím tắt Windows + X và chọn Windows PowerShell (Admin).

Bước 6: Bây giờ bạn cần lấy thông tin từ tệp wim. Bạn có thể làm điều đó với lệnh này, nhưng hãy nhớ điều chỉnh đường dẫn để nó khớp với vị trí của tệp install.wim trên PC của bạn:

dism /Get-WimInfo /WimFile:C:UsersWindowsReportinstall.wim

Bước 7: Định vị phiên bản Windows 11 mà bạn muốn cài đặt và ghi nhớ số index của nó. Trong ví dụ này mình dùng index là 7, nhưng bạn cần sử dụng số chỉ mục của phiên bản mà bạn muốn cài đặt.

Bước 8: Chạy lệnh sau, nhớ đảm bảo thay thế các đường dẫn và số index cho phù hợp:

dism /export-image /SourceImageFile:”C:UsersWindowsReportinstall.wim” /SourceIndex:7 /DestinationImageFile:”C:UsersWindowsReportinstall.esd” /Compress:recovery /CheckIntegrity

Bước 9: Chờ quá trình kết thúc và ngắt kết nối tệp ISO Windows 11.

Bước 10: Tải xuống tệp ISO Windows 10. Mount nó và sao chép tất cả các tệp của nó vào máy tính của bạn vào một thư mục có tên là Windows 11 ISO trên PC.

Bước 11: Tìm tệp install.wim mà bạn đã tạo ở các bước trước và chép vào thư mục source trong thư mục Windows 11 ISO, chép đè lên file cũ.

Bước 12: Tải xuống và cài đặt phần mềm ImgBurn. Khởi động ImgBurn và nhấn vào Create image from file.

Bước 13: Bây giờ hãy nhấn vào Browse for a folder và chọn thư mục Windows 11 ISO mà bạn đã tạo.

Bước 14: Nhấn vào biểu tượng Choose file > Chọn vị trí lưu, đặt tên cho tệp ISO và nhấn vào Save.

Bước 15: Nhấn vào biểu tượng Build. Khi hộp thoại xác nhận xuất hiện, nhấn vào Yes.

Bước 16: Chờ cho quá trình kết thúc.

Bước 17: Tìm, tải ứng dụng và chạy Rufus.

Bước 19: Chọn ổ đĩa flash USB của bạn và nhấp vào nút SELECT.

Bước 19: Chọn tệp ISO Windows 11 mà bạn vừa tạo.

Bước 12: Bây giờ hãy nhấp vào Start và đợi quá trình kết thúc.

Sau khi quá trình kết thúc, hãy sử dụng USB khởi động để cài đặt Windows 11.

Bằng cách hoàn tất quy trình trên, bạn sẽ có một ISO Windows 11 sẵn sàng không kiểm tra TPM trong quá trình cài đặt.