Hướng dẫn cài đặt MacBook mới và reset thành máy xuất xưởng

Bài viết dưới đây cung cấp quy trình đầy đủ từ thiết lập MacBook mới đến reset máy về trạng thái ban đầu, phù hợp cho cả người mới.

Hướng dẫn cài đặt MacBook mới

MacBook luôn nổi tiếng với khả năng “mở hộp là chạy”, tuy nhiên để tối ưu trải nghiệm từ tốc độ, dung lượng iCloud cho đến bảo mật, bạn vẫn nên thiết lập một cách cơ bản.

Cách thiết lập MacBook mới mua

1. Sạc pin trước khi thiết lập

Khi mở hộp, MacBook thường còn 60 - 80% pin. Tuy vậy, hãy cắm sạc ngay để tránh máy tắt nguồn trong quá trình thiết lập, điều có thể gây lỗi hệ thống.

2. Khởi động MacBook

Nhấn nút nguồn ở góc trên cùng bên phải bàn phím (phía trên phím Delete).

MacBook sẽ khởi động và chuyển đến màn hình thiết lập ban đầu.

3. Chọn quốc gia

Chọn Vietnam để hệ thống tự thiết lập:

Ngôn ngữ phù hợp

Định dạng ngày/giờ chuẩn

Cài đặt bàn phím Tiếng Việt - Telex

Bạn có thể thay đổi lại sau trong System Settings -> Language & Region.

5. Chọn bàn phím

macOS sẽ đề xuất:

ABC (English)

Vietnamese - Telex

Chọn “Continue” để kích hoạt cả hai bộ gõ.

6. Kết nối Wi-Fi

Chọn mạng Wi-Fi -> nhập mật khẩu.

Nếu không muốn kết nối lúc này, bạn có thể chọn "Continue" để bỏ qua.

7. Chuyển dữ liệu từ máy cũ

Bạn có 3 lựa chọn:

Từ MacBook khác

Từ Windows PC

Từ Time Machine backup

Nếu muốn dùng MacBook như mới hoàn toàn -> chọn Don’t transfer any information now.

8. Bật dịch vụ định vị

Nên bật định vị để:

Tìm MacBook khi thất lạc (Find My)

Bản đồ xác định vị trí

Ứng dụng thời tiết hoạt động chính xác

Bạn có thể bật/tắt bất cứ lúc nào.

9. Đăng nhập Apple ID

Đây là bước quan trọng nhất để dùng iCloud, App Store, iMessage, FaceTime…

Nếu chưa có -> tạo mới

Nếu muốn thiết lập sau -> chọn “Set Up Later”

Nếu đã có Apple ID -> đăng nhập

Hệ thống sẽ gửi mã xác thực về thiết bị khác (nếu bạn bật xác thực hai lớp).

10. Đồng ý điều khoản sử dụng

Nhấn “Agree” để tiếp tục.

11. Tạo tên & Mật khẩu đăng nhập

Bạn được yêu cầu thiết lập tên cho máy Mac và mật khẩu để đăng nhập mỗi khi mở máy. Nếu muốn thay đổi mật khẩu của mình, bạn có thể thực hiện trong Bảng điều khiển (System Preferences) ở mục Người dùng & Nhóm (Users & Groups).

Tên tài khoản sẽ được dùng làm tên thiết bị.

Bạn có thể đổi trong System Settings -> Users & Groups.

12. Chẩn đoán & Sử dụng

Bạn có thể bật để gửi báo cáo lỗi ẩn danh cho Apple.

Nếu ưu tiên quyền riêng tư -> tắt.

13. Kích hoạt Siri

Bạn có thể bật hoặc không bật Siri tuỳ ý. Nếu muốn bật Siri sau, bạn chỉ cần vào Bảng điều khiển (System Preferences) và chọn mục Siri.

Siri trên macOS hỗ trợ:

Mở ứng dụng

Tìm file

Gửi tin nhắn

Nhắc lịch

14. Các chỉnh sửa quan trọng sau khi hoàn tất thiết lập

Cập nhật phần mềm

Vào Apple Menu -> System Settings -> General -> Software Update

macOS sẽ tự kiểm tra và cài đặt bản cập nhật mới nhất.

Các bản vá giúp:

Nâng cao bảo mật

Tăng hiệu năng

Sửa lỗi hệ thống

Tùy chỉnh TrackPad

Vào System Settings -> Trackpad và bật các cử chỉ như:

Vuốt 2 ngón để cuộn

Chạm 3 ngón để tra từ

Vuốt 3 ngón để đổi ứng dụng

Pinch để phóng to/thu nhỏ

macOS nổi tiếng với TrackPad cực nhạy, tận dụng tối đa sẽ tăng tốc độ thao tác.

Tùy chỉnh thanh Dock & Menu Bar

Vào System Settings -> Control Center & Dock để:

Thêm/bớt ứng dụng

Thu nhỏ biểu tượng

Bật tắt tự ẩn Dock

Quản lý biểu tượng trên thanh trạng thái (Wi-Fi, Bluetooth, Pin…)

Cách cài đặt lại (reset) MacBook như mới

Nếu MacBook chạy chậm, lỗi phần mềm hoặc bạn muốn bán lại/cho người khác dùng, hãy đưa máy về trạng thái xuất xưởng.

Cách 1:

Apple Menu → System Settings → General → Transfer or Reset → Erase All Content and Settings

macOS sẽ:

Xóa toàn bộ dữ liệu

Xóa tài khoản Apple ID

Xóa ứng dụng

Reset mọi cài đặt

Sau khi khởi động lại, máy sẽ trở về giao diện thiết lập ban đầu như máy mới.

Cách 2: Sử dụng chế độ Khôi phục macOS (macOS Recovery)

Cách này áp dụng cho mọi phiên bản macOS và là lựa chọn khi bạn muốn xóa sạch ổ đĩa.

Bước 1: Khởi động vào chế độ Khôi phục macOS (macOS Recovery)

Đối với máy Mac dùng chip Apple Silicon (M1/M2/M3...): Tắt máy Mac. Nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi bạn thấy màn hình Tùy chọn khởi động (Loading startup options). Chọn biểu tượng Tùy chọn (Options, hình bánh răng) > Tiếp tục (Continue).

Đối với máy Mac dùng chip Intel: Tắt máy Mac. Nhấn nút nguồn, và ngay lập tức nhấn giữ tổ hợp phím Command ( ⌘ ) + R cho đến khi bạn thấy logo Apple.



Bước 2: Xóa ổ đĩa cứng (Format Disk)

Trong cửa sổ tiện ích, chọn Tiện ích ổ đĩa (Disk Utility) > Tiếp tục. Trong thanh bên, chọn ổ đĩa bạn muốn xóa (thường là ổ đĩa chính tên là "Macintosh HD"). Bấm vào nút Xóa (Erase) trên thanh công cụ. Đặt tên cho ổ đĩa (ví dụ: "Macintosh HD"), chọn Định dạng (Format) là APFS (hoặc Mac OS Extended (Journaled) cho các hệ điều hành cũ hơn), sau đó bấm Xóa nhóm ổ đĩa (Erase Disk Group) hoặc Xóa. Sau khi hoàn tất, đóng Tiện ích ổ đĩa.

Bước 3: Cài đặt lại macOS

Trong cửa sổ tiện ích Khôi phục, chọn Cài đặt lại macOS (Reinstall macOS). Bấm Tiếp tục và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chọn ổ đĩa vừa format và bắt đầu quá trình cài đặt lại hệ điều hành. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian khá lâu.

Chúc các bạn thành công!