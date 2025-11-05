iPhone không lên nguồn: Nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả

iPhone là một trong những dòng smartphone cao cấp được đông đảo người dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn. Tuy nhiên, dù là sản phẩm của Apple, các sự cố kỹ thuật vẫn có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. Trong đó, tình trạng máy không bật nguồn là một trong những lỗi phổ biến khiến người dùng lo lắng nhất. Trước khi nghĩ đến việc phải thay máy mới hay tốn khoản chi phí sửa chữa đắt đỏ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân và áp dụng các giải pháp xử lý hiệu quả dưới đây.

Nguyên nhân khiến iPhone không bật nguồn

Để có hướng xử lý chính xác, trước tiên bạn cần xác định đúng nguyên nhân gây ra sự cố. Nếu vấn đề không đơn thuần là do pin hết, thì nguyên nhân thường nằm ở hai yếu tố chính: phần mềm hoặc phần cứng.

Đối với các dòng iPhone đã qua thời gian sử dụng lâu, các sự cố không lên nguồn thường xuất phát từ hư hỏng phần cứng do hao mòn tự nhiên theo thời gian. Pin chai, mạch nguồn bị oxy hóa, hay các linh kiện nội bộ bị lão hóa đều có thể là thủ phạm.

Với những chiếc iPhone còn mới, nguyên nhân phổ biến nhất vẫn là pin hết hoàn toàn hoặc màn hình gặp sự cố, khiến bạn tưởng máy không bật được trong khi thực tế máy vẫn đang hoạt động bên trong.

Cụ thể, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng iPhone không lên nguồn:

1. Lỗi phần mềm gây treo hệ thống iPhone có thể đã bật nhưng bị kẹt ở chế độ nghỉ hoặc màn hình đen do một ứng dụng hoặc tệp hệ thống bị lỗi. Trong trường hợp này, máy vẫn đang hoạt động nhưng màn hình không phản hồi, và bạn chỉ cần thực hiện thao tác khởi động lại để kích hoạt lại thiết bị.

2. Pin hết hoàn toàn và máy không nhận sạc Điện thoại đã tắt nguồn do pin cạn kiệt, nhưng khi bạn cắm sạc vào lại không có phản ứng. Nguyên nhân có thể do cáp sạc bị hỏng, cổng sạc bị bẩn hoặc tắc nghẽn, hoặc bộ sạc không tương thích.

3. Sự cố phần cứng nghiêm trọng Đây là trường hợp xấu nhất, khi các linh kiện quan trọng như IC nguồn, mạch chủ, hoặc màn hình bị hư hỏng vật lý. Những sự cố này thường cần sự can thiệp của chuyên gia để có thể khắc phục.

Cách khắc phục lỗi iPhone không bật nguồn

1. Kiểm tra và sạc pin iPhone

Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn cần thực hiện. Nhiều trường hợp iPhone không bật nguồn đơn giản chỉ vì pin đã cạn hoàn toàn.

Cách thực hiện:

Sử dụng bộ sạc chính hãng Apple hoặc phụ kiện được chứng nhận MFi

Cắm sạc vào điện thoại và chờ đợi từ 15-30 phút

Quan sát xem có biểu tượng sạc pin xuất hiện trên màn hình không

Nếu sau 30 phút máy vẫn chưa tự khởi động, thử nhấn giữ nút nguồn trong 5-10 giây

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn nghi ngờ điện thoại hết pin nhưng không nhận sạc, vấn đề có thể nằm ở bộ sạc hoặc cáp kết nối. Hãy thử:

Kiểm tra cáp sạc có bị đứt, gãy hay không

Làm sạch cổng Lightning/USB-C bằng bàn chải mềm hoặc tăm bông

Thử sử dụng bộ sạc và cáp khác để loại trừ khả năng phụ kiện bị lỗi

Thử sạc qua máy tính hoặc nguồn điện khác

2. Khởi động lại iPhone (Soft Reset)

Nếu màn hình iPhone của bạn đột ngột đen hoặc bị treo và bạn chắc chắn vấn đề không phải do pin, khởi động lại thiết bị là giải pháp đơn giản và an toàn nhất. Thao tác này không làm mất dữ liệu hay danh bạ của bạn.

Ưu điểm: Bạn có thể thực hiện ngay cả khi màn hình vẫn đen hoặc các nút bấm không phản hồi.

Cách thực hiện:

iPhone X trở lên: Nhấn giữ nút nguồn (bên cạnh phải) và một trong hai nút âm lượng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện, kéo thanh để tắt máy. Sau đó nhấn giữ nút nguồn để bật lại.

Nhấn giữ nút nguồn (bên cạnh phải) và một trong hai nút âm lượng cho đến khi thanh trượt tắt nguồn xuất hiện, kéo thanh để tắt máy. Sau đó nhấn giữ nút nguồn để bật lại. iPhone SE (2020), iPhone 8, 7, 6: Nhấn giữ nút nguồn (bên cạnh trên hoặc phải) trong vài giây cho đến khi thanh trượt xuất hiện, kéo để tắt máy rồi bật lại.

Nhấn giữ nút nguồn (bên cạnh trên hoặc phải) trong vài giây cho đến khi thanh trượt xuất hiện, kéo để tắt máy rồi bật lại. iPhone SE (thế hệ 1), iPhone 5 và cũ hơn: Nhấn giữ nút nguồn (trên đỉnh) cho đến khi thanh trượt xuất hiện.

Nếu điện thoại đã tắt, nó sẽ tự động bật lại. Nếu không có phản ứng, chuyển sang phương pháp tiếp theo.

3. Thực hiện khởi động cứng (Hard Reset/Force Restart)

Nếu cách khởi động lại thông thường không hiệu quả, Hard Reset là giải pháp mạnh mẽ hơn. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi iPhone bị kẹt trong màn hình đen do tệp hệ thống bị lỗi hoặc ứng dụng hoạt động sai.

Hard Reset khác gì Soft Reset? Hard Reset buộc điện thoại khởi động lại ngay lập tức bằng cách ngắt tạm thời nguồn cung cấp cho hệ thống, trong khi Soft Reset là tắt nguồn bình thường.

Cách thực hiện theo từng dòng máy:

iPhone 8 trở lên (bao gồm iPhone X, 11, 12, 13, 14, 15, 16):

Nhấn nhanh nút tăng âm lượng rồi thả ra Nhấn nhanh nút giảm âm lượng rồi thả ra Nhấn giữ nút nguồn (bên cạnh phải) cho đến khi logo Apple xuất hiện (khoảng 10 giây)

iPhone 7 và iPhone 7 Plus:

Nhấn giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng trong khoảng 10 giây cho đến khi logo Apple hiện lên

iPhone 6S, 6S Plus và các đời cũ hơn:

Nhấn giữ đồng thời nút Home và nút nguồn trong khoảng 10 giây cho đến khi logo Apple xuất hiện

Lưu ý: Thao tác này hoàn toàn an toàn và không làm mất bất kỳ dữ liệu nào trên điện thoại, vì vậy bạn không cần sao lưu trước. Nếu sau khi thực hiện Hard Reset mà iPhone vẫn không bật được, hãy chuyển sang các phương pháp tiếp theo.

4. Khôi phục cài đặt gốc qua iTunes/Finder (Factory Reset)

Khi các phương pháp trên không thành công, khôi phục cài đặt gốc có thể là giải pháp để sửa các lỗi phần mềm sâu hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và cài đặt hiện tại trên iPhone.

Chuẩn bị trước khi thực hiện:

Sao lưu dữ liệu quan trọng nếu có thể (qua iCloud hoặc iTunes)

Chuẩn bị một máy tính Mac hoặc Windows

Cài đặt iTunes (Windows hoặc macOS Mojave trở xuống) hoặc sử dụng Finder (macOS Catalina trở lên)

Chuẩn bị cáp Lightning/USB-C chính hãng

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Kết nối iPhone với máy tính bằng cáp và mở iTunes (hoặc Finder trên macOS Catalina trở lên). Kiểm tra xem biểu tượng iPhone có xuất hiện ở góc trên bên trái không.

Bước 2: Nếu không thấy biểu tượng iPhone, thiết bị có thể cần được đưa vào chế độ Recovery Mode (chế độ khôi phục). Thực hiện theo các bước sau tùy theo dòng máy:

iPhone 8 trở lên: Nhấn nhanh nút tăng âm lượng rồi thả, nhấn nhanh nút giảm âm lượng rồi thả, sau đó nhấn giữ nút nguồn cho đến khi màn hình Recovery Mode xuất hiện (hình máy tính và cáp kết nối)

Nhấn nhanh nút tăng âm lượng rồi thả, nhấn nhanh nút giảm âm lượng rồi thả, sau đó nhấn giữ nút nguồn cho đến khi màn hình Recovery Mode xuất hiện (hình máy tính và cáp kết nối) iPhone 7 và iPhone 7 Plus: Nhấn giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng cho đến khi màn hình Recovery Mode xuất hiện

Nhấn giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng cho đến khi màn hình Recovery Mode xuất hiện iPhone 6S và cũ hơn: Nhấn giữ đồng thời nút Home và nút nguồn cho đến khi màn hình Recovery Mode hiện lên

Bước 3: Khi iPhone đã vào chế độ Recovery Mode, biểu tượng thiết bị sẽ xuất hiện trong iTunes/Finder. Nhấn vào biểu tượng đó.

Bước 4: Nhấn vào nút "Restore iPhone" (Khôi phục iPhone) để bắt đầu quá trình.

Bước 5: Hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn sao lưu dữ liệu không. Nếu đã sao lưu gần đây, có thể bỏ qua, nhưng để đảm bảo an toàn tốt nhất nên thực hiện sao lưu.

Bước 6: Xác nhận bằng cách nhấn "Restore" trong cửa sổ popup. Quá trình khôi phục sẽ diễn ra tự động và mất khoảng 10-30 phút tùy thuộc vào tốc độ kết nối internet.

Bước 7: Sau khi hoàn tất, iPhone sẽ khởi động lại và trở về trạng thái ban đầu như lúc mới mua. Bạn có thể thiết lập như máy mới hoặc khôi phục từ bản sao lưu trước đó.

5. Đưa iPhone vào chế độ DFU (Device Firmware Update)

Chế độ DFU là chế độ khôi phục sâu nhất của iPhone, cho phép bạn cài đặt lại hoàn toàn firmware mà không cần khởi động hệ điều hành iOS. Đây là giải pháp cuối cùng khi iPhone gặp các sự cố nghiêm trọng như:

Bị kẹt tại logo Apple không vào được màn hình chính

Gặp lỗi sau khi jailbreak

Cập nhật iOS thất bại gây treo máy

Màn hình đen hoàn toàn nhưng máy vẫn phát ra âm thanh

Chế độ DFU khác gì Recovery Mode? Recovery Mode vẫn chạy một phần iOS, còn DFU Mode hoạt động ở mức thấp hơn, cho phép can thiệp sâu vào firmware.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Đảm bảo iTunes/Finder đã được mở sẵn trên máy tính và iPhone đã được tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó kết nối iPhone với máy tính.

Bước 2: Thực hiện chuỗi thao tác theo đúng thứ tự và thời gian:

Đối với iPhone 8 trở lên:

Nhấn và thả nhanh nút tăng âm lượng Nhấn và thả nhanh nút giảm âm lượng Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây Tiếp tục giữ nút nguồn, đồng thời nhấn thêm nút giảm âm lượng và giữ cả hai nút trong 10 giây Thả nút nguồn nhưng tiếp tục giữ nút giảm âm lượng thêm 5 giây

Đối với iPhone 7 và 7 Plus:

Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây Tiếp tục giữ nút nguồn, đồng thời nhấn thêm nút giảm âm lượng và giữ cả hai nút trong 10 giây Thả nút nguồn nhưng tiếp tục giữ nút giảm âm lượng thêm 5 giây

Đối với iPhone 6S và cũ hơn:

Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây Tiếp tục giữ nút nguồn, đồng thời nhấn thêm nút Home và giữ cả hai nút trong 10 giây Thả nút nguồn nhưng tiếp tục giữ nút Home thêm 5 giây

Bước 3: Nếu thành công, màn hình iPhone sẽ hoàn toàn đen - không có logo Apple, không có gì hiển thị. Đây là dấu hiệu iPhone đã vào chế độ DFU. Trên máy tính, iTunes/Finder sẽ hiển thị thông báo phát hiện iPhone ở chế độ khôi phục.

Bước 4: Làm theo hướng dẫn trên iTunes/Finder để khôi phục iPhone. Quá trình này sẽ cài đặt lại hoàn toàn iOS và có thể mất 30-60 phút.

Lưu ý: Nếu màn hình hiển thị logo Apple hoặc biểu tượng cáp kết nối, điều đó có nghĩa bạn đã vào Recovery Mode thay vì DFU Mode. Hãy thử lại từ đầu và chú ý về thời gian giữ các nút.

6. Đặt lại cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor)

Đây là một trường hợp hiếm gặp nhưng đáng lưu ý: cảm biến tiệm cận (cảm biến gần mặt) bị lỗi có thể khiến màn hình iPhone tự động tắt và không bật lại. Cảm biến này thường hoạt động khi bạn gọi điện, tự động tắt màn hình khi đưa điện thoại lại gần tai để tiết kiệm pin và tránh chạm nhầm.

Dấu hiệu nhận biết: iPhone vẫn rung hoặc phát ra âm thanh khi có thông báo, nhưng màn hình vẫn tối đen. Có thể máy vẫn bật nhưng cảm biến "nghĩ" rằng điện thoại đang ở gần mặt người dùng nên giữ màn hình tắt.

Cách khắc phục:

Bước 1: Thực hiện Hard Reset theo hướng dẫn ở mục 3 phía trên để khởi động lại hệ thống.

Bước 2: Khi điện thoại khởi động lại và màn hình hoạt động trở lại, ngay lập tức thực hiện đặt lại cài đặt:

Mở ứng dụng Settings (Cài đặt)

(Cài đặt) Chọn General (Cài đặt chung)

(Cài đặt chung) Cuộn xuống chọn Transfer or Reset iPhone (Chuyển hoặc đặt lại iPhone)

(Chuyển hoặc đặt lại iPhone) Chọn Reset (Đặt lại)

(Đặt lại) Chọn Reset All Settings (Đặt lại tất cả cài đặt)

(Đặt lại tất cả cài đặt) Nhập mật khẩu để xác nhận

Lưu ý quan trọng: Thao tác "Reset All Settings" sẽ đặt lại tất cả các tùy chọn cài đặt về mặc định (Wi-Fi, Bluetooth, độ sáng màn hình, âm thanh...) nhưng không làm mất dữ liệu cá nhân như ảnh, video, tin nhắn hay ứng dụng.

7. Kiểm tra phần cứng và liên hệ Apple Support

Nếu bạn đã thử tất cả các phương pháp trên mà iPhone vẫn không thể bật nguồn, rất có thể vấn đề thuộc về phần cứng và đã vượt quá khả năng tự khắc phục tại nhà. Các sự cố phần cứng thường gặp bao gồm:

Pin bị phồng hoặc hỏng hoàn toàn: Cần thay pin mới

Cần thay pin mới IC nguồn bị hỏng: Linh kiện quản lý nguồn điện bị lỗi

Linh kiện quản lý nguồn điện bị lỗi Mạch chủ (logic board) bị chập: Do rơi vỡ, ngấm nước hoặc quá nhiệt

Do rơi vỡ, ngấm nước hoặc quá nhiệt Màn hình bị hư hỏng: Màn hình không hiển thị dù máy vẫn hoạt động

Màn hình không hiển thị dù máy vẫn hoạt động Cổng sạc bị hỏng: Không thể sạc pin

Các bước bạn nên thực hiện:

Kiểm tra bảo hành: Truy cập checkcoverage.apple.com và nhập số serial của iPhone để xem tình trạng bảo hành. Nếu máy còn bảo hành, Apple sẽ hỗ trợ sửa chữa miễn phí nếu lỗi không do người dùng. Liên hệ Apple Support: Truy cập support.apple.com hoặc gọi hotline Apple tại Việt Nam: 1800-2064 (miễn phí) để được tư vấn từ xa hoặc đặt lịch hẹn. Đến Apple Store hoặc Trung tâm bảo hành ủy quyền: Mang iPhone đến các địa điểm chính thức: Apple Store (nếu có tại thành phố bạn)

Trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple (Apple Authorized Service Provider)

Các cửa hàng uy tín như TopZone, ShopDunk, CellphoneS có dịch vụ sửa chữa chính hãng Tránh các cửa hàng không uy tín: Việc sửa chữa tại các tiệm không chính thức có thể khiến bạn mất quyền bảo hành và gặp rủi ro về chất lượng linh kiện thay thế.

Chi phí tham khảo: Tùy vào loại sự cố, chi phí sửa chữa ngoài bảo hành có thể dao động từ vài trăm nghìn đồng (thay cáp sạc, làm sạch cổng) đến vài triệu đồng (thay màn hình, pin, hoặc sửa mạch chủ).

Một số lưu ý để phòng tránh iPhone không bật nguồn

Thay vì phải đối mặt với sự cố iPhone không lên nguồn, bạn có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau:

Cập nhật iOS thường xuyên: Apple liên tục phát hành các bản cập nhật để sửa lỗi và tăng cường ổn định hệ thống

Apple liên tục phát hành các bản cập nhật để sửa lỗi và tăng cường ổn định hệ thống Tránh để pin xuống 0% thường xuyên: Sạc pin khi còn khoảng 20-30% để kéo dài tuổi thọ pin

Sạc pin khi còn khoảng 20-30% để kéo dài tuổi thọ pin Sử dụng phụ kiện chính hãng: Bộ sạc và cáp kém chất lượng có thể gây hại cho pin và mạch nguồn

Bộ sạc và cáp kém chất lượng có thể gây hại cho pin và mạch nguồn Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp: Sử dụng iPhone trong khoảng nhiệt độ 0-35°C theo khuyến cáo của Apple

Sử dụng iPhone trong khoảng nhiệt độ 0-35°C theo khuyến cáo của Apple Vệ sinh cổng sạc định kỳ: Bụi bẩn tích tụ có thể gây tiếp xúc kém khi sạc

Bụi bẩn tích tụ có thể gây tiếp xúc kém khi sạc Cẩn thận khi cài đặt ứng dụng: Tải ứng dụng chỉ từ App Store chính thức, tránh các nguồn không rõ ràng

Tải ứng dụng chỉ từ App Store chính thức, tránh các nguồn không rõ ràng Sao lưu dữ liệu thường xuyên: Sử dụng iCloud hoặc iTunes để sao lưu, sẵn sàng cho mọi tình huống

Sử dụng iCloud hoặc iTunes để sao lưu, sẵn sàng cho mọi tình huống Tránh jailbreak nếu không thực sự cần thiết: Jailbreak có thể gây mất ổn định và tăng nguy cơ lỗi phần mềm

Kết luận

Tình trạng iPhone không lên nguồn tuy gây lo lắng nhưng trong nhiều trường hợp có thể được khắc phục tại nhà bằng các phương pháp đơn giản. Hãy luôn bắt đầu từ những giải pháp cơ bản nhất như kiểm tra pin và khởi động lại máy, trước khi chuyển sang các phương pháp phức tạp hơn.

Quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và thực hiện từng bước một cách cẩn thận. Nếu tất cả các phương pháp đều không hiệu quả, đừng cố gắng tự sửa chữa phần cứng mà hãy tìm đến sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Apple hoặc các trung tâm uy tín để tránh làm hỏng thêm thiết bị.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để xử lý sự cố iPhone không bật nguồn một cách hiệu quả và an toàn nhất.

Bài viết được biên soạn dựa trên hướng dẫn chính thức từ Apple và kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia công nghệ. Mọi thắc mắc hoặc chia sẻ kinh nghiệm, độc giả vui lòng để lại bình luận bên dưới.