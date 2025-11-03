Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Những tính năng 'phiền phức' trên iPhone và cách khắc phục

Văn Ký

16:39 | 03/11/2025
Đã bao giờ bạn cảm thấy bực bội với chiếc iPhone của mình? Đừng vội nghĩ đến việc đổi máy. Có thể bạn chỉ cần thay đổi vài cài đặt đơn giản để trải nghiệm sử dụng trở nên mượt mà hơn rất nhiều.
Trung tâm Điều khiển: Quá nhiều trang, quá rối mắt

Apple thiết kế Control Center với ba trang khác nhau, nghe qua thì có vẻ tiện lợi. Nhưng thực tế? Bạn sẽ phải lướt qua lướt lại mỗi khi cần tìm một biểu tưởng ứng dụng nào đó.

Giải pháp: Rút gọn Control Center chỉ còn một trang duy nhất. Tập trung tất cả các tính năng quan trọng vào một nơi, truy cập nhanh mà không mất thời gian tìm kiếm.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Cài đặtTrung tâm Điều khiển
  2. Chọn Tùy chỉnh các điều khiển
  3. Xóa bớt các công tắc không cần thiết bằng cách chạm vào dấu trừ (-) màu đỏ
  4. Sắp xếp lại thứ tự bằng cách giữ và kéo biểu tượng ba gạch ngang (≡)
  5. Chỉ giữ lại những tính năng bạn thường xuyên sử dụng

Mẹo: Ưu tiên các công tắc như Wi-Fi, Bluetooth, Đèn pin, Máy tính, Camera, và các tính năng bạn dùng hàng ngày. Loại bỏ những tính năng hiếm khi chạm đến.

Siri xuất hiện khi bạn không cần

Bạn chỉ muốn vuốt lên từ dưới màn hình, nhưng tính năng "Nhập cho Siri" lại bật lên. Thật khó chịu khi công cụ trợ lý lại biến thành rào cản trong trải nghiệm sử dụng.

Cách tắt:

  • Vào Cài đặtTrí tuệ Apple & SiriNói & Nhập cho Siri
  • Tắt tùy chọn Nhập cho Siri

Giờ đây, các thao tác vuốt của bạn sẽ không còn bị gián đoạn bởi cửa sổ Siri nữa.

Reachability: Tính năng hay hay phiền phức?

Reachability được tạo ra để giúp bạn chạm đến phần trên cùng của màn hình dễ dàng hơn. Nhưng nếu bạn không sử dụng iPhone Pro Max hoặc không có thói quen dùng một tay, tính năng này chỉ khiến màn hình "nhảy múa" một cách khó chịu.

Cách vô hiệu hóa:

  • Vào Cài đặtTrợ năngChạm
  • Tắt Reachability

Màn hình của bạn sẽ "ổn định" trở lại và không còn tự động trượt xuống ngoài ý muốn.

Thông báo làm sáng màn hình giữa đêm

Email lúc nửa đêm, thông báo từ game, hay nhắc lịch bất ngờ... tất cả đều khiến màn hình iPhone sáng lên và "đòi" sự chú ý của bạn. Điều này không chỉ gây mất tập trung mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Giải pháp thông minh:

  • Vào Cài đặtThông báo
  • Chọn từng ứng dụng cụ thể
  • Bỏ chọn Màn hình khóa

Chỉ những thông báo thực sự quan trọng mới được phép "đánh thức" điện thoại của bạn. Những ứng dụng khác sẽ gửi thông báo âm thầm ở chế độ nền.

Cài đặt ứng dụng bị "giấu kín"

Muốn thay đổi cài đặt Camera? Trên Android, bạn chỉ cần vào menu trong ứng dụng. Nhưng trên iPhone, bạn phải thoát ra, mở Cài đặt, tìm mục Ứng dụng, rồi cuộn xuống tìm Camera. Thật rắc rối!

Cách nhanh hơn:

  • Vuốt xuống trên màn hình chính
  • Gõ tên ứng dụng
  • Cuộn xuống phần Settings
  • Chọn biểu tượng cài đặt của ứng dụng

Thủ thuật này áp dụng cho cả ứng dụng bên thứ ba, giúp bạn tiết kiệm vài giây quý giá mỗi lần điều chỉnh.

Badge thông báo: Từ hữu ích đến gây căng thẳng

Những vòng tròn đỏ nhỏ trên biểu tượng ứng dụng ban đầu có vẻ hữu ích. Nhưng khi cả màn hình chính đều rực đỏ với badge, chúng trở thành nguồn gây căng thẳng thị giác.

Cách loại bỏ:

  • Vào Cài đặtThông báo
  • Chọn ứng dụng (Messages, Mail, YouTube...)
  • Tắt Badge

Bạn vẫn nhận được thông báo trong Notification Center, nhưng màn hình chính sẽ "thoáng" hơn và ít gây phân tâm hơn nhiều.

Âm thanh "tách" khi chụp ảnh

Âm thanh màn trập mô phỏng máy ảnh thật nghe rất chân thực, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Đặc biệt khi bạn muốn chụp ảnh một em bé đang ngủ hay trong không gian yên tĩnh.

Hai cách tắt âm:

Cách 1: Kích hoạt chế độ im lặng bằng công tắc Chuông/Im lặng hoặc nút Action Button.

Cách 2: Bật tính năng Live Photos. Khi Live Photos được kích hoạt, âm thanh màn trập sẽ tự động tắt, cho phép bạn chụp ảnh một cách kín đáo.

Kết luận

iPhone là một thiết bị tuyệt vời, nhưng không phải tất cả tính năng mặc định đều phù hợp với mọi người. Thay vì chịu đựng những điều khó chịu, hãy dành vài phút để tùy chỉnh iPhone theo cách riêng của bạn.

Sau khi áp dụng những thay đổi trên, trải nghiệm sử dụng iPhone sẽ trở nên mượt mà và thoải mái hơn rất nhiều. Chiếc điện thoại sẽ phục vụ bạn, chứ không phải làm phiền bạn.

Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 08/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 08/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 08/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 08/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 08/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 08/11/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 09/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 09/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 09/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 09/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 10/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 10/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 10/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 10/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 10/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 11/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 11/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 12/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 12/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 12/11/2025 09:00
20°C
<