Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phối hợp Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội nghị quốc gia lần thứ 28 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2025). Hội nghị diễn ra từ 8h đến 18h ngày 20/12/2025 tại số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam; PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các Hội chuyên ngành; lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà nội; lãnh đạo Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội….. cùng đông đảo các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Khởi đầu từ những năm 1970, Hội nghị REV-ECIT đã trải qua gần 50 năm trở thành cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với phát triển công nghiệp của đất nước. Ban tổ chức cho biết, hội nghị REV-ECIT 2025 thu hút 153 công trình nghiên cứu đến từ hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên toàn quốc. Ban tổ chức chấp nhận xuất bản 119 công trình sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, tương đương tỷ lệ gần 85%. Trong số này, các nhà khoa học trình bày trực tiếp 64 công trình và giới thiệu dạng poster 54 công trình.

Theo Ban tổ chức, Đại học Bách khoa Hà Nội đóng góp 35 công trình, chiếm vị trí dẫn đầu trong các đơn vị tham gia. Học viện Kỹ thuật Quân sự với 25 công trình, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội có 13 công trình. Học viện Kỹ thuật Mật mã có 9 công trình, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đóng góp 8 công trình, Đại học Phenikaa góp 05 công trình, Công ty cổ phần Viễn thông FPT có 01 công trình, Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long (NLT Group) có 01 công trình....

Hơn 50 đơn vị từ trường đại học, viện nghiên cứu cho đến doanh nghiệp cùng tham gia hội nghị, cho thấy rõ REV-ECIT đã trở thành cầu nối ngành công nghệ tại Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học nghiên cứu gặp nhu cầu thực tế của thị trường. Hàng năm, hội nghị tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu vừa giới thiệu những phát hiện mới nhất của mình, vừa nắm bắt xu hướng công nghệ toàn cầu và xây dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp giúp đưa kiến thức vào đời sống.

Ban tổ chức chia hội nghị thành sáu tiểu ban chuyên môn, trải dài từ phần cứng, hạ tầng truyền thông cho đến trí tuệ nhân tạo và an toàn không gian mạng. Sáu mảng công nghệ trên đều thuộc nhóm ưu tiên đột phá mà Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định.

Tiểu truyền thông và vô tuyến nhận được nhiều bài nghiên cứu nhất, tiếp đó là tiểu ban Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng liên ngành. Xu hướng cho thấy các nhà khoa học Việt Nam đang tập trung vào việc đưa AI từ phòng thí nghiệm ra thực tế, phù hợp với định hướng đột phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tiểu ban Điện tử - Vi mạch và Ăng-ten cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Việt Nam đang triển khai các dự án thu hút đầu tư vào sản xuất chip và thiết kế bán dẫn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất chip khu vực vào năm 2030. Nghiên cứu về vi mạch và ăng-ten đóng vai trò nền tảng cho tham vọng này.

Tiểu ban Truyền thông và Vô tuyến tập trung vào mạng di động thế hệ kế tiếp 5G/6G. Đây là công nghệ chiến lược mà Việt Nam ưu tiên phát triển trong những năm tới. Trong khi đó, tiểu ban Công nghệ thông tin - An toàn thông tin phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn về bảo vệ hạ tầng số và an ninh không gian mạng.

Phiên diễn đàn với chủ đề "Đột phá - Sáng tạo - Kết nối: Kiến tạo hệ sinh thái số" diễn ra lúc 13h cùng ngày tại Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các chuyên gia từ trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phản biện các chính sách khoa học công nghệ hiện hành, đề xuất giải pháp cụ thể cho những vướng mắc trong chuyển đổi số và phát triển công nghiệp bán dẫn.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến và kiến nghị lên Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các cơ quan chức năng về cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tại diễn đàn, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam vinh danh các giáo sư, phó giáo sư trong lĩnh vực điện tử - viễn thông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phong hàm năm 2025, trao giải thưởng cho các công trình nghiên cứu có đóng góp nổi bật và tri ân các đối tác, doanh nghiệp đồng hành phát triển khoa học công nghệ.

Hội nghị REV-ECIT 2025 đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam. Hội nghị tạo nền tảng để cộng đồng khoa học nắm bắt xu hướng toàn cầu, chia sẻ kết quả nghiên cứu và xây dựng mạng lưới hợp tác bền vững với các đối tác trong nước và quốc tế.