Xuất khẩu Nhật Bản tăng tốc mạnh nhất 9 tháng, vượt xa mọi dự báo

18:15 | 17/12/2025
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 11 ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong vòng chín tháng, cho thấy những điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong bối cảnh tăng trưởng nội địa vẫn chịu nhiều sức ép.
Mức tăng trưởng 6,1% vượt xa kỳ vọng về mức tăng trung bình 4,8% do các nhà kinh tế được Reuters khảo sát ước tính. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày thứ Tư, xuất khẩu của nước này tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức dự báo trung bình 4,8% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters, đồng thời cao hơn đáng kể so với mức tăng 3,6% của tháng 10.

Tây Âu và Mỹ trở thành động lực chính

Đà tăng xuất khẩu trong tháng 11 chủ yếu đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu tại các thị trường phát triển. Giá trị hàng hóa xuất khẩu sang Tây Âu tăng vọt 23,6%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 8,8%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 3 tại thị trường là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục giảm 2,4%, phản ánh những căng thẳng địa chính trị và thương mại ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Hồng Kông lại tăng mạnh 11,4%, phần nào bù đắp cho sự sụt giảm từ Trung Quốc.

Kinh tế suy yếu nhưng xuất khẩu vẫn là điểm sáng

Số liệu xuất khẩu tích cực được công bố trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản vừa đón nhận thông tin kém khả quan. GDP điều chỉnh quý III cho thấy nền kinh tế suy giảm sâu hơn so với ước tính ban đầu, giảm 0,6% so với quý trước và 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi trong ngắn hạn.

Về phía nhập khẩu, Nhật Bản ghi nhận mức tăng 1,3% trong tháng 11, thấp hơn đáng kể so với dự báo 2,5%, cho thấy nhu cầu trong nước vẫn còn yếu.

Căng thẳng Nhật – Trung phủ bóng thương mại

Diễn biến thương mại diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn vào tháng 11, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố rằng khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực nhằm vào Đài Loan có thể dẫn tới sự can thiệp quân sự của Nhật Bản. Phản ứng trước phát ngôn này, Bắc Kinh đã hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, tạo thêm rủi ro cho thương mại song phương.

Bất chấp các thách thức từ bên ngoài, tâm lý kinh doanh tại Nhật Bản vẫn cho thấy dấu hiệu cải thiện. Khảo sát Tankan mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy niềm tin của doanh nghiệp trong quý IV nhìn chung được nâng lên, đặc biệt là trong nhóm các nhà sản xuất quy mô nhỏ.

Các chuyên gia cho rằng, nếu nhu cầu từ Mỹ và châu Âu tiếp tục duy trì tích cực, xuất khẩu có thể tiếp tục đóng vai trò là “trụ đỡ” quan trọng cho nền kinh tế Nhật Bản trong những tháng tới, trong bối cảnh tiêu dùng và đầu tư trong nước vẫn phục hồi chậm.

