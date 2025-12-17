Giá vàng hôm nay 17/12/2025: Lao dốc mạnh sau khi đạt đỉnh kỷ lục

Thanh khoản thị trường có xu hướng giảm trước lễ Giáng sinh – Năm mới, dẫn đến dao động giá mạnh và khó lường hơn.

Diễn biến giá vàng trong nước

Vàng miếng SJC và các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý giao dịch quanh 153,6 – 155,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm khoảng 1 – 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ cũng giảm mạnh, nhiều nơi giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng.

Mức giảm mạnh này đánh dấu sự điều chỉnh sau khi giá vàng trong nước từng vượt vùng 157 triệu đồng/lượng vào ngày 16/12, đạt đỉnh lịch sử trước khi quay đầu.

Diễn biến giá vàng quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên Kitco niêm yết ở khoảng 4.302,35 USD/oz, giảm nhẹ so với phiên trước tương đương giảm 0,08% trong 24 giờ.

Quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành, vàng thế giới tương đương khoảng 135,5 – 141,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), tuỳ theo tỷ giá quy đổi.

Giá vàng trong nước giảm mạnh do chịu áp lực từ hướng đi xuống của giá vàng thế giới, cùng với lực chốt lời sau khi giá đạt đỉnh cao kỷ lục.

Biến động của tỷ giá USD cũng tác động tới giá vàng quy đổi trong nước: tỷ giá trung tâm USD/VND hôm nay có mức dao động nhẹ, dù đồng USD trên thị trường tự do phục hồi nhẹ, gây ảnh hưởng đến giá quy đổi vàng thế giới.

Các chuyên gia cho rằng việc giảm giá này có thể là phản ứng điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, và vàng có thể sớm hồi phục trở lại nếu các yếu tố kinh tế – chính trị toàn cầu tiếp tục gây bất ổn.

Giá vàng hôm 17/12/2025 tại Việt Nam điều chỉnh giảm rõ rệt so với phiên trước, với vàng miếng SJC và các sản phẩm vàng phổ biến khác giảm từ 1 đến 1,7 triệu đồng/lượng, phản ánh áp lực từ thị trường vàng thế giới lẫn lực chốt lời của nhà đầu tư.

Xu hướng chung trong tuần tới (từ 18/12 – 21/12/2025): vẫn có khả năng tăng nhẹ

Các chuyên gia phố Wall và giới phân tích thị trường dự báo giá vàng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao sau khi vừa trải qua tuần tăng mạnh nhờ lực cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.

Một số phân tích quốc tế cho rằng nếu vàng phá vỡ được ngưỡng kỹ thuật quan trọng quanh 4.350 – 4.381 USD/ounce, có thể tiếp tục hướng lên vùng cao hơn trong tuần tới.

Giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao quanh $4,300/oz trong bối cảnh tin tức toàn cầu nhiều biến động và dữ liệu kinh tế Mỹ là trọng tâm của thị trường.

Thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong đầu năm 2026, điều này thường khiến vàng hấp dẫn hơn vì chi phí cơ hội thấp hơn.

Bất ổn thế giới khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như tài sản an toàn, hỗ trợ xu hướng tăng giá.

Giá vàng vừa giảm sau khi chạm mức cao kỷ lục, cho thấy lực bán chốt lời khá mạnh, có thể tạo sức ép điều chỉnh trong ngắn hạn đầu tuần tới.

Dữ liệu việc làm và CPI sắp công bố có thể gây ra những biến động lớn trong ngắn hạn, khiến giá vàng khó bứt phá ngay.

Thanh khoản thị trường có xu hướng giảm trước lễ Giáng sinh – Năm mới, dẫn đến dao động giá mạnh và khó lường hơn.