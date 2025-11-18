Người giàu đang cho thuê vàng thỏi để kiếm thu nhập

Chuyển động số
Giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong năm nay khiến một xu hướng đầu tư nổi bật xuất hiện trong giới tài sản lớn. Thay vì để vàng thỏi nằm im trong két, nhiều nhà đầu tư giàu có và các công ty quản lý tài sản gia đình bắt đầu cho thuê số vàng nhàn rỗi để hưởng lợi suất định kỳ.
Các nhà đầu tư giàu có đang thuê vàng khi giá tăng vọt, tìm kiếm lợi nhuận từ một tài sản từng được coi là không tạo ra thu nhập. Ảnh minh họa: Getty.

SafeGold, một trong những nền tảng hoạt động mạnh trong lĩnh vực này, cho biết nhu cầu đã tăng vọt. Gaurav Mathur, nhà sáng lập SafeGold, chia sẻ rằng lượng vàng được đem đi cho thuê tại nền tảng này đã tăng từ 2 triệu đô la lên 40 triệu đô la chỉ trong vài tháng. Theo ông, các khách hàng giàu có “đã cảm thấy thoải mái” với hình thức cho thuê vàng và xem đây là cách gia tăng lợi nhuận trong khi vẫn giữ nguyên tài sản.

Các hợp đồng cho thuê vàng đang mang lại mức lợi suất từ 2 đến 4 phần trăm tùy theo loại hợp đồng có bảo đảm hay không. Trước đó, lãi suất thậm chí đạt 3 và 5 phần trăm trong giai đoạn đầu năm. Điều này thu hút những người nắm giữ vàng dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh giá vàng tăng hơn 50 phần trăm trong năm qua và vẫn duy trì ở mức cao sau khi đạt đỉnh hơn 4.380 đô la một ounce.

Mọi người không còn chỉ mua vàng và chờ giá lên 5.000 đô la nữa. Họ muốn giữ vàng bất chấp giá cả và rồi tâm trí họ ngay lập tức chuyển sang câu hỏi: làm thế nào để đầu tư vào nó? Keith Weiner - Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Monetary Metals chia sẻ.

Hình thức cho thuê vàng hoạt động tương tự một khoản vay, nhưng tài sản được tính bằng ounce thay vì tiền mặt. Các nền tảng như SafeGold hoặc Monetary Metals đứng ở giữa, nhận vàng từ nhà đầu tư rồi cho các thợ kim hoàn, nhà tinh luyện hoặc nhà chế tác vay lại để phục vụ nhu cầu sản xuất hằng ngày. Người vay trả lãi bằng vàng và hoàn trả đúng lượng kim loại đã vay khi đáo hạn.

Lợi ích của mô hình nằm ở việc người vay không phải chịu rủi ro biến động giá. Nếu họ vay tiền để mua vàng làm nguyên liệu, họ sẽ phải phòng hộ giá hoặc chịu nguy cơ lỗ khi thị trường biến động. Nhưng với hợp đồng thuê vàng, họ chỉ cần trả lại một lượng vàng tương đương. Khi giá vàng tăng, cả giá bán thành phẩm và chi phí hoàn trả đều tăng theo nên không phát sinh chênh lệch.

Theo Patrick Tuohy của Goldstrom, nhu cầu thuê vàng từ các doanh nghiệp ngành trang sức đã tăng gấp đôi trong bốn tháng qua do giá vàng tăng cao khiến các khoản vay tiền mặt trở nên kém hiệu quả. Ngành chế tác kim loại quý, từ Dubai đến Ghana, đang ngày càng ưu tiên sử dụng hình thức thuê vàng thay vì vay ngân hàng.

Cho vay vàng tiềm ẩn rủi ro đối tác. Nói cách khác, rủi ro là người vay có thể không trả được nợ cho bạn. John Reade - Hội đồng Vàng Thế giới cho biết.

Tuy nhiên, lĩnh vực này không hoàn toàn không có rủi ro. Hội đồng Vàng Thế giới cảnh báo rằng các khoản cho thuê hoặc hoán đổi vàng luôn tiềm ẩn rủi ro đối tác. Nếu bên vay gặp vấn đề tài chính hoặc quản lý kém, họ có thể chậm trả hoặc không trả được số vàng đã vay. Một số trường hợp hiếm hoi có thể trả lại vàng không đạt chất lượng như cam kết ban đầu.

Bất chấp rủi ro, xu hướng cho thuê vàng đang tăng tốc khi giá vàng tiếp tục duy trì ở vùng đỉnh lịch sử và nhu cầu tài chính trong ngành kim hoàn ngày càng lớn. Đối với nhiều nhà đầu tư giàu có, vàng giờ không chỉ là tài sản trú ẩn mà đã trở thành nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn.

Mathur của SafeGold thừa nhận những lo ngại đó và cho biết công ty kiểm tra tính xác thực của từng thỏi vàng được trả lại. Tương tự, Weiner của Monetary Metals cho biết nền tảng của ông sử dụng bảo hiểm, kiểm toán, camera và công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến để hạn chế trộm cắp và gian lận, nhưng ông cảnh báo rằng “bạn không bao giờ có thể nói không” khi nói đến việc loại bỏ rủi ro.

Tuohy của Goldstrom cho biết hệ thống thẻ RFID của họ gắn chip vô tuyến vào từng món trang sức được làm từ kim loại thuê của các nhà đầu tư. Các thẻ này truyền dữ liệu tồn kho trực tiếp trở lại nền tảng của Goldstrom.

“Chúng tôi thực sự biến cửa hàng trang sức thành một kho tiền”, Tuohy nói. Camera và cảm biến theo dõi chuyển động 24/7, trong khi các công ty bảo hiểm bảo lãnh rủi ro trộm cắp hoặc gian lận của nhân viên.

Nếu một thợ kim hoàn vỡ nợ, Goldstrom có ​​thể hợp pháp tịch thu và nấu chảy trang sức để thu hồi vàng, khiến tổn thất trở nên hiếm gặp. “Mô hình này đã được áp dụng ở Trung Đông từ năm 2006 và chưa bao giờ có trường hợp vỡ nợ nào xảy ra”, Tuohy nói.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

