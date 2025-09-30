Zijin Gold: 'Gã khổng lồ vàng' của Trung Quốc vươn ra thế giới

Chỉ trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu Zijin Gold – công ty khai thác vàng quốc tế của Trung Quốc – đã tăng hơn 60%, huy động gần 3,2 tỷ USD. Đây là thương vụ IPO lớn thứ hai thế giới năm nay, chỉ sau gã khổng lồ pin CATL. Ảnh: Getty.

Với giá chào bán 71,59 đô la Hồng Kông/cổ phiếu, công ty huy động được gần 25 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ), đánh dấu thương vụ IPO lớn thứ hai thế giới trong năm 2025, chỉ sau nhà sản xuất pin CATL.

Đợt niêm yết diễn ra đúng lúc thị trường vàng đang “nóng” chưa từng có. Ngày 30/9, giá vàng giao ngay lập đỉnh mới ở mức 3.839,19 đô la Mỹ/ounce, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Ông Theodore Shou, Giám đốc đầu tư tại Skybound Capital, nhận định: “Sự phấn khích quanh vàng hiện đã lan sang các công ty khai thác vàng, giúp họ được định giá cao hơn. Đây là thời điểm thuận lợi cho Zijin Gold.”

Đợt IPO của Zijin Gold, vốn bị hoãn một ngày do siêu bão Ragasa, trở thành cú hích lớn cho thị trường chứng khoán Hồng Kông. Trong nửa đầu năm 2025, thành phố này đã huy động khoảng 14,1 tỷ đô la Mỹ từ các thương vụ IPO, tăng 695% so với cùng kỳ 2024 đây là một tín hiệu cho thấy sức sống mới trở lại với thị trường vốn châu Á.

Zijin Gold là đơn vị phụ trách toàn bộ hoạt động khai thác vàng ở nước ngoài của Zijin Mining – tập đoàn khai khoáng nhà nước lớn nhất Trung Quốc. Với các dự án trải khắp Trung Á, Nam Mỹ, Châu Đại Dương và Châu Phi, công ty tham gia trọn vẹn chuỗi giá trị từ thăm dò, phát triển, chế biến, luyện kim đến tiêu thụ vàng.

Theo thống kê, Zijin Mining sản xuất 1,3 triệu ounce vàng (tương đương 40,4 tấn) trong năm 2024, đứng thứ chín toàn cầu về sản lượng. Việc tách riêng mảng vàng quốc tế thành Zijin Gold nằm trong chiến lược tái cấu trúc nhằm tập trung mạnh mẽ hơn vào kim loại quý này.

Sức hấp dẫn của Zijin Gold còn thể hiện ở danh sách nhà đầu tư tham gia IPO, bao gồm quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC, quỹ Hillhouse HHLRA và BlackRock Funds. Việc các “ông lớn” này rót vốn cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty, trong bối cảnh vàng tiếp tục được xem là “vịnh tránh bão” trước biến động kinh tế tài chính toàn cầu.

Với cú hích ấn tượng ngay trong ngày đầu niêm yết, Zijin Gold không chỉ củng cố vị thế của Trung Quốc trên bản đồ vàng thế giới mà còn góp phần khẳng định sức hút trở lại của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Trong bối cảnh giá vàng được dự báo duy trì ở mức cao, triển vọng của công ty được đánh giá sáng sủa, đặc biệt khi nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng lớn.

Zijin Gold hiện đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những “ông vua vàng” toàn cầu, vừa mở rộng thị phần khai thác, vừa tận dụng đà tăng giá kim loại quý để bứt phá trong giai đoạn tới.