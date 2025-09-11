Kinh tế số
Giao dịch số

Cổ phiếu Klarna tăng mạnh 15% trong ngày đầu lên sàn NYSE

Đức Thuận

Đức Thuận

14:14 | 11/09/2025
Cổ phiếu Klarna, công ty công nghệ tài chính (fintech) nổi tiếng đến từ Thụy Điển, đã tăng 15% ngay trong ngày đầu giao dịch trên Sàn chứng khoán New York (NYSE) hôm10/9, đóng cửa ở mức 45,82 USD. Đây là kết quả sau khi Klarna định giá IPO cao hơn dự kiến, ở mức 40 USD/cổ phiếu, qua đó huy động được 1,37 tỷ USD cho công ty và các cổ đông hiện hữu.
Cổ phiếu Klarna tăng mạnh 15% trong ngày đầu lên sàn NYSE
Klarna cạnh tranh trên thị trường mua trước, trả sau với Affirm và Afterpay của Block.

IPO của Klarna được xem là một trong những thương vụ công nghệ đáng chú ý nhất trong năm, nối tiếp xu hướng niêm yết thành công của nhiều tên tuổi như Circle, Figma và sắp tới là sàn tiền điện tử Gemini. Sự kiện này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của Phố Wall đối với các công ty công nghệ tài chính có mô hình kinh doanh sáng tạo.

CEO kiêm đồng sáng lập Sebastian Siemiatkowski ví IPO như một “đám cưới” sau nhiều tháng chuẩn bị, nhưng nhấn mạnh rằng chặng đường phát triển phía trước mới là “cuộc hôn nhân thực sự”. Cổ phiếu Klarna mở cửa ở mức 52 USD trước khi hạ nhiệt, và công ty hiện đạt vốn hóa khoảng 17,3 tỷ USD.

Không chỉ dừng ở dịch vụ “mua ngay, trả sau” (BNPL), Klarna đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng với thẻ ghi nợ và tài khoản cá nhân tại Mỹ. Theo Siemiatkowski, hiện Klarna đã có 700.000 khách hàng sử dụng thẻ và 5 triệu người trong danh sách chờ. Sản phẩm Klarna Card được cho là khác biệt so với đối thủ Affirm, vốn đã có 2 triệu người dùng từ năm 2021.

Klarna cũng phải đối mặt với cạnh tranh từ Afterpay - công ty BNPL được Block (Square) mua lại với giá 29 tỷ USD cùng các thách thức pháp lý mới, đặc biệt tại Anh, nơi chính phủ đang đề xuất quy định chặt chẽ hơn với dịch vụ BNPL để bảo vệ người tiêu dùng.

Đợt IPO này cũng mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư lâu năm. Sequoia, cổ đông gắn bó từ năm 2010 đã thu về khoảng 2,65 tỷ USD sau khi bán 2 triệu cổ phiếu trong số 79 triệu cổ phiếu nắm giữ. Ngược lại, SoftBank, nhà đầu tư từng dẫn đầu vòng gọi vốn năm 2021 với định giá 46 tỷ USD, lại chứng kiến giá trị khoản đầu tư sụt giảm mạnh.

Dù còn nhiều thách thức, việc Klarna lên sàn thành công là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của fintech Thụy Điển trên hành trình toàn cầu hóa, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với mô hình “mua ngay, trả sau”.

Cổ Phiếu Jet2 gây sốc thị trường khi hạ triển vọng lợi nhuận

Cổ Phiếu Jet2 gây sốc thị trường khi hạ triển vọng lợi nhuận

Giao dịch số
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm 4/9 với diễn biến trái chiều, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát sao động thái mới nhất về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lo ngại lợi nhuận suy giảm tại một số doanh nghiệp lớn.
Keurig Dr Pepper chi 18 tỷ đô la thâu tóm JDE Peet’s, củng cố mảng kinh doanh cà phê

Keurig Dr Pepper chi 18 tỷ đô la thâu tóm JDE Peet’s, củng cố mảng kinh doanh cà phê

Giao dịch số
Keurig Dr Pepper (KDP) thông báo sẽ mua lại JDE Peet’s – tập đoàn cà phê và trà lớn của Hà Lan trong thương vụ trị giá khoảng 18 tỷ đô la, nhằm củng cố mảng kinh doanh cà phê đang suy yếu tại Mỹ.
Ether lập đỉnh lịch sử, Bitcoin lao dốc xóa sạch đà tăng sau Hội nghị Jackson Hole

Ether lập đỉnh lịch sử, Bitcoin lao dốc xóa sạch đà tăng sau Hội nghị Jackson Hole

Giao dịch số
Ether (ETH) đã xác lập mức giá kỷ lục mới vào cuối tuần qua, lần đầu tiên kể từ năm 2021, trong khi Bitcoin (BTC) quay đầu giảm, xóa sạch thành quả từ đợt tăng giá ngắn ngủi hôm thứ Sáu.
Mọi con đường đều dẫn đến Jerome Powell

Mọi con đường đều dẫn đến Jerome Powell

Giao dịch số
Kể từ khi lạm phát ở Mỹ đạt đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dưới sự lãnh đạo của Jerome Powell đã kiên định duy trì lãi suất cao nhằm kiểm soát giá cả leo thang.
Bán tháo cổ phiếu công nghệ, phải chăng cơn sốt công nghệ đang hạ nhiệt?

Bán tháo cổ phiếu công nghệ, phải chăng cơn sốt công nghệ đang hạ nhiệt?

Giao dịch số
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chứng kiến đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ trong phiên thứ hai liên tiếp, kéo Nasdaq Composite lùi 0,67%. Những cái tên quen thuộc như Apple, Amazon và Alphabet đều mất hơn 1%, làm dấy lên câu hỏi: phải chăng cơn sốt công nghệ đang hạ nhiệt?
