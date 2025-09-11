Cổ phiếu Klarna tăng mạnh 15% trong ngày đầu lên sàn NYSE

Klarna cạnh tranh trên thị trường mua trước, trả sau với Affirm và Afterpay của Block.

IPO của Klarna được xem là một trong những thương vụ công nghệ đáng chú ý nhất trong năm, nối tiếp xu hướng niêm yết thành công của nhiều tên tuổi như Circle, Figma và sắp tới là sàn tiền điện tử Gemini. Sự kiện này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của Phố Wall đối với các công ty công nghệ tài chính có mô hình kinh doanh sáng tạo.

CEO kiêm đồng sáng lập Sebastian Siemiatkowski ví IPO như một “đám cưới” sau nhiều tháng chuẩn bị, nhưng nhấn mạnh rằng chặng đường phát triển phía trước mới là “cuộc hôn nhân thực sự”. Cổ phiếu Klarna mở cửa ở mức 52 USD trước khi hạ nhiệt, và công ty hiện đạt vốn hóa khoảng 17,3 tỷ USD.

Không chỉ dừng ở dịch vụ “mua ngay, trả sau” (BNPL), Klarna đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng với thẻ ghi nợ và tài khoản cá nhân tại Mỹ. Theo Siemiatkowski, hiện Klarna đã có 700.000 khách hàng sử dụng thẻ và 5 triệu người trong danh sách chờ. Sản phẩm Klarna Card được cho là khác biệt so với đối thủ Affirm, vốn đã có 2 triệu người dùng từ năm 2021.

Klarna cũng phải đối mặt với cạnh tranh từ Afterpay - công ty BNPL được Block (Square) mua lại với giá 29 tỷ USD cùng các thách thức pháp lý mới, đặc biệt tại Anh, nơi chính phủ đang đề xuất quy định chặt chẽ hơn với dịch vụ BNPL để bảo vệ người tiêu dùng.

Đợt IPO này cũng mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư lâu năm. Sequoia, cổ đông gắn bó từ năm 2010 đã thu về khoảng 2,65 tỷ USD sau khi bán 2 triệu cổ phiếu trong số 79 triệu cổ phiếu nắm giữ. Ngược lại, SoftBank, nhà đầu tư từng dẫn đầu vòng gọi vốn năm 2021 với định giá 46 tỷ USD, lại chứng kiến giá trị khoản đầu tư sụt giảm mạnh.

Dù còn nhiều thách thức, việc Klarna lên sàn thành công là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của fintech Thụy Điển trên hành trình toàn cầu hóa, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với mô hình “mua ngay, trả sau”.