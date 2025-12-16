Kinh tế số
Cổ phiếu Korea Zinc lao dốc 13% vì tranh cãi dự án nhà máy luyện kim 7,4 tỷ USD do Mỹ hậu thuẫn

Thế Kiên

Thế Kiên

13:29 | 16/12/2025
Cổ phiếu của Korea Zinc, nhà sản xuất kẽm lớn nhất thế giới, đã giảm hơn 13% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 16/12, khi liên minh cổ đông lớn nhất công ty công khai phản đối kế hoạch thành lập liên doanh với sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ để xây dựng nhà máy luyện kim trị giá 7,4 tỷ USD tại bang Tennessee.
Liên minh cổ đông lớn nhất của công ty được cho là đang tìm cách ngăn chặn việc phát hành cổ phiếu mới.

Đà giảm mạnh diễn ra chỉ một ngày sau khi cổ phiếu Korea Zinc tăng vọt hơn 26% trong ngày hôm qua 15/12, nhờ thông tin công ty công bố dự án đầu tư quy mô lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhanh chóng đảo chiều khi lo ngại về pha loãng cổ phần và xung đột quyền lực nội bộ ngày càng gia tăng.

Cổ đông lớn phản đối, chuẩn bị kiện ra tòa

Theo truyền thông Hàn Quốc, liên minh cổ đông lớn nhất gồm MBK Partners và tập đoàn YoongPoong đang xem xét xin lệnh cấm từ tòa án nhằm ngăn Korea Zinc phát hành cổ phiếu mới để tài trợ cho dự án.

Tờ Korea Times dẫn nguồn cho biết liên minh này cho rằng kế hoạch liên doanh được thiết kế theo hướng giúp Chủ tịch Choi Yun-beom duy trì quyền kiểm soát doanh nghiệp, bất chấp nguy cơ làm suy giảm lợi ích của các cổ đông hiện hữu.

Theo cấu trúc dự án, Korea Zinc sẽ thành lập một liên doanh xây dựng nhà máy luyện kim tại Tennessee, trong đó Lầu Năm Góc nắm giữ 40% cổ phần. Công ty Hàn Quốc dự kiến phát hành lượng cổ phần mới trị giá 1,9 tỷ USD, qua đó giúp nhóm nhà đầu tư do chính phủ Mỹ hậu thuẫn nắm 10% cổ phần Korea Zinc.

Theo Business Korea, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ khiến tỷ lệ sở hữu kết hợp của YoongPoong – MBK giảm từ khoảng 44% xuống chỉ còn hơn 30%, trong khi nhóm cổ đông thân cận với Chủ tịch Choi cùng phía Mỹ có thể nâng tỷ lệ nắm giữ lên khoảng 40%.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến quyền lực tại Korea Zinc, trong bối cảnh công ty đang theo đuổi chiến lược mở rộng toàn cầu gắn chặt với lợi ích chiến lược của Mỹ.

Mỹ coi Korea Zinc là mắt xích chiến lược

Sáng sớm thứ Ba 16/12 theo giờ châu Á, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đăng tải trên nền tảng X khẳng định:

“Bắt đầu từ năm 2026, Hoa Kỳ sẽ được ưu tiên tiếp cận sản lượng toàn cầu mở rộng của Korea Zinc, đặt an ninh và sản xuất của Mỹ lên hàng đầu.”

Theo kế hoạch, nhà máy tại Tennessee sẽ là tổ hợp luyện kim tích hợp, sản xuất kim loại cơ bản cùng khoáng sản quan trọng và chiến lược, dự kiến đi vào vận hành thương mại theo từng giai đoạn từ năm 2029.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết cơ sở này có thể sản xuất khoảng 540.000 tấn nguyên liệu mỗi năm tại Mỹ, trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

