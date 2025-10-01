Cổ phiếu Lithium Americas tăng 35% khi chính phủ Mỹ rót vốn vào dự án Nevada

Giấy phép được phê duyệt cho một mỏ lithium khổng lồ do Lithium Americas Corp. đề xuất đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ người dân bản địa, chủ trang trại và các nhà môi trường địa phương. Ảnh: Getty.

Theo Bloomberg, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ dự kiến sẽ sở hữu 5% cổ phần tại Lithium Americas và 5% cổ phần trực tiếp trong dự án Thacker Pass – một trong những mỏ lithium lớn nhất Bắc Mỹ, do công ty khai thác Canada này phát triển. General Motors hiện cũng đã nắm giữ cổ phần thiểu số tại mỏ ở phía bắc Nevada.

Dự án chiến lược cho chuỗi cung ứng khoáng sản Mỹ

Dự án Thacker Pass được đánh giá là mỏ lithium quy mô lớn, với giai đoạn đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược của Washington nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng cho ngành công nghiệp xe điện và năng lượng sạch.

Bộ trưởng Wright nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ sở hữu toàn bộ mỏ và công ty phát triển mỏ. Đây chỉ là quyết định hợp lý về mặt kinh tế, bởi Lithium Americas cần thêm vốn để đảm bảo dự án có tính ổn định tài chính. Khoản đầu tư này cũng giúp đảm bảo lithium sẽ được khai thác và tinh chế ngay tại Hoa Kỳ.”

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ đề xuất mua cổ phần trực tiếp trong một công ty khai thác Canada. Lithium Americas hiện niêm yết trên cả Sàn giao dịch Chứng khoán Toronto và NYSE, đồng thời có trụ sở chính tại Canada.

Cổ phiếu của Lithium Americas đã tăng 92% từ đầu năm đến nay, phần lớn nhờ kỳ vọng chính phủ Mỹ tham gia nắm giữ cổ phần và hỗ trợ tài chính cho dự án Thacker Pass.

Động thái này cho thấy Nhà Trắng quyết liệt hơn trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đặc biệt khi lithium đang trở thành “trái tim” của ngành pin và xe điện toàn cầu.