Tesla đối mặt ba cú sốc: bán xe ế ẩm, mất hỗ trợ thuế, thua lỗ Bitcoin

Cổ phiếu Tesla giảm 8% sau khi có báo cáo hôm qua về doanh số bán ô tô giảm. Ả nh: Getty.

Ngày 24/7 mới đây, Tesla đã công bố doanh số bán xe giảm quý thứ hai liên tiếp, đánh dấu xu hướng đi xuống rõ rệt của hãng xe điện từng dẫn đầu toàn cầu. Tại châu Âu, thị phần của Tesla tiếp tục co lại, chỉ còn 2,8% trong tháng 6 và đây cũng là mức thấp nhất trong 6 tháng so với 3,4% cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ vậy, công ty của Elon Musk còn có nguy cơ mất đi một trong những lợi thế cạnh tranh lớn tại Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét kế hoạch trì hoãn hoặc đảo ngược các quy định thúc đẩy phương tiện sạch hơn. Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ khiến khoản tín dụng thuế 7.500 USD dành cho xe điện - trong đó có Tesla và sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 9.

Thêm vào đó, các nhà sản xuất ô tô truyền thống sẽ không còn bị phạt nếu không đạt chuẩn khí thải, đồng nghĩa họ sẽ không cần mua tín dụng khí thải từ Tesla và đây cũng là một nguồn thu quan trọng của hãng. Điều này khiến Tesla đối mặt với nguy cơ mất doanh thu từ một mảng kinh doanh gián tiếp vốn từng mang lại hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Trong khi đó, khoản đầu tư vào tiền điện tử từng gây chú ý toàn cầu của Tesla cũng đang trở thành bài học đắt giá. Hiện tại, số Bitcoin còn lại của công ty có giá trị khoảng 1,24 tỷ USD. Tuy nhiên, phần lớn số Bitcoin ban đầu tức khoảng 75% đã bị bán tháo trong năm 2022 khi giá chỉ ở mức khoảng 19.000 USD, trong khi hiện tại đồng tiền này đang giao dịch gần 118.000 USD. Nếu giữ lại, giá trị danh mục đầu tư này của Tesla có thể cao hơn hàng tỷ USD.

Dù Tổng thống Trump trấn an rằng các chính sách khí thải mới không nhằm vào Tesla và khẳng định ông “muốn Elon và tất cả các doanh nghiệp Mỹ phát triển hơn bao giờ hết”, giới quan sát vẫn hoài nghi liệu thiện chí này có đủ để đảo ngược tình thế đang ngày càng bất lợi cho hãng xe điện.

Ngay sau báo cáo doanh số sụt giảm, cổ phiếu Tesla lao dốc 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đây là mức giảm mạnh nhất của công ty trong nhiều tháng trở lại đây. Trong khi đó, thị trường chung lại chứng kiến diễn biến trái chiều: Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực từ Alphabet – công ty mẹ của Google.

Một cuộc khảo sát gần đây do công ty quản lý tài sản Kotak Private thực hiện phối hợp với công ty tư vấn EY cho thấy cứ 5 người có 1 người có giá trị tài sản ròng cực cao được hỏi thì có 1 người có kế hoạch di cư khỏi Ấn Độ nhưng vẫn giữ quốc tịch Ấn Độ. Ả nh: Getty.

Một số điểm nhấn khác trong ngày

Trump tranh cãi với Fed: Tổng thống Mỹ đối đầu Chủ tịch Jerome Powell về tình trạng chi phí vượt mức tại trụ sở Cục Dự trữ Liên bang. Dù vậy, Trump khẳng định chưa có kế hoạch sa thải ông Powell.

Intel báo lỗ nhưng vượt kỳ vọng: Dù doanh thu quý II của Intel vượt dự đoán, hãng vẫn lỗ ròng 2,9 tỷ USD do khoản phí tổn thất 800 triệu USD. CEO mới Lip-Bu Tan tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh chi tiêu cho mảng sản xuất chip.

Ấn Độ tiếp tục chứng kiến làn sóng di cư của người giàu: Một báo cáo cho thấy 1/5 người siêu giàu tại Ấn Độ đang có kế hoạch di cư, dù vẫn giữ quốc tịch và tiếp tục đầu tư vào quê nhà.