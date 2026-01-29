Deutsche Bank vượt kỳ vọng lợi nhuận quý IV, báo lãi 1,3 tỷ euro giữa lúc bị điều tra rửa tiền

Ngân hàng Deutsche Bank cho biết lợi nhuận thuộc về cổ đông đạt 1,3 tỷ euro (1,56 tỷ đô la) trong ba tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo công bố hôm nay 29/1, con số lợi nhuận nói trên cao hơn đáng kể so với mức dự báo 1,12 tỷ euro của các nhà phân tích. Tính chung trong ba tháng kết thúc vào tháng 12, doanh thu toàn tập đoàn đạt 7,73 tỷ euro, gần như trùng khớp với ước tính 7,72 tỷ euro do LSEG tổng hợp.

Về năng lực tài chính, tỷ lệ vốn CET 1 – chỉ số phản ánh khả năng chống chịu rủi ro của ngân hàng đạt 14,2% trong quý IV. Mặc dù giảm nhẹ so với mức 14,5% của quý trước, nhưng chỉ số này vẫn cải thiện so với mức 13,8% của cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều tích cực khác, chi phí tổn thất tín dụng, thước đo mức độ ảnh hưởng của các khoản nợ xấu trong danh mục cho vay, ghi nhận ở mức 395 triệu euro. Con số này thấp hơn cả dự báo 408,3 triệu euro của giới phân tích và mức 417 triệu euro trong quý III, cho thấy áp lực rủi ro tín dụng đang phần nào hạ nhiệt.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính được công bố chỉ một ngày sau khi các công tố viên liên bang Đức mở cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc rửa tiền tại ngân hàng này. Lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét các văn phòng của Deutsche Bank tại Frankfurt và Berlin trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Trong tuyên bố phát đi hôm thứ Tư 28/1, Deutsche Bank khẳng định đang “hợp tác đầy đủ” với các nhà chức trách, song từ chối bình luận thêm về vụ việc.

Kết quả kinh doanh khả quan trong quý IV giúp Deutsche Bank duy trì hình ảnh phục hồi sau nhiều năm tái cơ cấu, song các diễn biến pháp lý mới có thể tiếp tục gây áp lực lên giá cổ phiếu và triển vọng của ngân hàng lớn nhất nước Đức trong thời gian tới.

Tổng giám đốc Deutsche Bank tại Việt Nam Huỳnh Bửu Quang.

Kể từ khi hiện diện tại Việt Nam vào năm 1992, Deutsche Bank đã có được một bề dày lịch sử 30 năm xây dựng và phát triển đáng tự hào, trở thành nguồn động lực chính cho sự tăng trưởng của ngân hàng trong khu vực ASEAN. Hoạt động kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng cho sự phát triển của của Tập Đoàn Deutsche Bank tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với doanh thu đạt gấp đôi trong hai năm qua.

Deutsche Bank cung cấp nhiều giải pháp về ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư cho các công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn trong nước và các tổ chức tài chính tại Việt Nam. Các dịch vụ này bao gồm quản lý tiền mặt, ngoại hối, lưu ký, thu xếp vốn cho doanh nghiệp và các giải pháp tư vấn khác.

Từ năm 2017, Deutsche Bank đã huy động được hơn 1 tỷ USD vốn vay, nợ và vốn cổ phần hàng năm cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ngân hàng cũng đã khẳng định được vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thu xếp vốn và các giao dịch tài chính có cấu trúc ở thị trường quốc tế cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Alexander von zur Muehlen, Giám đốc điều hành và Thành viên Hội đồng quản trị Deutsche Bank khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Khoản đầu tư vốn này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào quỹ đạo phát triển nhanh chóng và dài hạn của thị trường Việt Nam. Đây cũng là thị trường ngày càng chiến lược đối với khách hàng của Deutsche Bank. Thông qua khoản vốn mới được đầu tư, chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt hơn nữa các kế hoạch mở rộng đối với khách hàng trong nước nói riêng và với nền kinh tế Việt Nam nói chung. Chúng tôi tự hào về hoạt động kinh doanh vững mạnh đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của Deutsche Bank cùng khách hàng trong nhiều năm tới.”

Tổng giám đốc Deutsche Bank tại Việt Nam Huỳnh Bửu Quang cũng cho biết: “Khoản đầu tư quan trọng này sẽ tiếp tục củng cố năng lực rộng lớn của chúng tôi và cho phép chúng tôi mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng của mình. Chúng tôi đang ở vị thế rất tốt để đạt được mục tiêu dài hạn là trở thành ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam.”