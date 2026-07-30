IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Việc IEEE lựa chọn Hà Nội đăng cai IEEE Convene 2026 phản ánh sự gia tăng vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tổ chức các sự kiện khoa học quốc tế. Theo số liệu của Hội đồng ngành sự kiện được viện dẫn tại chương trình, ngành sự kiện kinh doanh toàn cầu hiện đạt quy mô 1,2 nghìn tỷ USD, trong đó hơn 25% hoạt động tập trung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đại diện IEEE cho biết nhóm các điểm đến tại châu Á - Thái Bình Dương giữ ba vị trí gồm thứ hai, thứ ba và thứ năm trong top 10 điểm đến tổ chức nhiều hội nghị nhất của tổ chức nhiều hội nghị nhất của IEEE, đồng thời Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến quốc tế có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IEEE Mary Ellen Randall phát biểu tại IEEE Convene 2026 Hà Nội

IEEE Convene là hội nghị thường niên quy tụ những người trực tiếp quyết định và điều hành hơn 2.000 hội nghị, sự kiện của IEEE trên toàn cầu mỗi năm. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IEEE Mary Ellen Randall cho biết các hội nghị giữ vai trò kết nối cộng đồng tại hơn 190 quốc gia, đồng thời hiện thực hóa sứ mệnh phát triển công nghệ vì nhân loại mà IEEE theo đuổi. Ban tổ chức lựa chọn chủ đề "Sức mạnh của những nguyên lý nền tảng" cho IEEE Convene 2026, lấy hình ảnh Chùa Một Cột tại Hà Nội làm biểu tượng cho những giá trị nền tảng, qua đó nhấn mạnh mọi thành tựu đều được xây dựng từ các giá trị cốt lõi.

Quá trình phát triển của cộng đồng khoa học Việt Nam được Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình minh họa qua chặng đường hình thành và mở rộng của IEEE Vietnam Section. Tổ chức được thành lập năm 2007 trong khuôn khổ Hội nghị RIVF, khởi đầu với một mạng lưới tình nguyện viên quy mô nhỏ. Đến cuối năm 2025, IEEE Vietnam Section có 490 hội viên, trong đó khoảng 370 hội viên bậc cao, phản ánh quy mô tổ chức liên tục mở rộng qua từng năm.

Giáo sư Huỳnh Thị Thanh Bình giới thiệu IEEE Vietnam Section tại IEEE Convene 2026 Hà Nội

IEEE Vietnam Section hiện có 10 hội chuyên ngành và 3 nhóm hội viên sinh viên. Trong năm 2026, IEEE đã phê duyệt 17 hội nghị tổ chức tại Việt Nam, chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng đến Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang. Cùng với hệ thống đường bay quốc tế kết nối trực tiếp tới các trung tâm lớn, Việt Nam ngày càng thuận lợi trong việc thu hút các nhà khoa học và chuyên gia từ nhiều quốc gia tham dự các sự kiện học thuật.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), cho biết Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng năng suất lao động, thúc đẩy chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Đào Ngọc Chiến Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia phát biểu tại IEEE Convene 2026

Ông Đào Ngọc Chiến cho biết Việt Nam đặt mục tiêu không dừng ở việc ứng dụng các công nghệ sẵn có mà hướng tới phát triển năng lực công nghệ nội sinh, từng bước làm chủ những công nghệ chiến lược có vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh dài hạn, an ninh kinh tế và an ninh quốc gia. Theo ông, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, sản xuất tiên tiến, công nghệ sinh học và công nghệ lượng tử đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với nền kinh tế và xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Giám đốc quỹ NAFOSTED cho rằng phát triển bền vững đòi hỏi mỗi quốc gia không chỉ tiếp nhận công nghệ mà còn phải tạo ra tri thức mới, phát triển các đổi mới có giá trị riêng và chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành những sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo ông, Việt Nam vì vậy tiếp tục đầu tư cho toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ nghiên cứu cơ bản, khoa học tiên phong đến phát triển công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phần chia sẻ của Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Steam for Vietnam, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu khi giới thiệu hành trình phát triển tổ chức giáo dục phi lợi nhuận được thành lập năm 2020 với mục tiêu đưa giáo dục STEM chất lượng cao đến mọi trẻ em Việt Nam.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng sáng lập Steam for Vietnam chia sẻ về giáo dục STEM tại IEEE Convene 2026

Nhà sáng lập Steam for Vietnam đặt ra câu hỏi vì sao Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về toán học, mới đây tiếp tục xếp thứ 5, nhưng vẫn chưa có những doanh nghiệp công nghệ mang tầm vóc toàn cầu như Samsung hay Google. Theo ông, yếu tố quyết định không nằm ở năng lực của con người mà ở môi trường phát triển và cơ hội tiếp cận. Ông cho biết bản thân cũng không phải học sinh xuất sắc nhất, song nhờ được học tập trong môi trường phù hợp, lấy bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Hoa Kỳ và tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, ông có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Steam for Vietnam đã đào tạo gần 8 triệu lượt học sinh về lập trình, trí tuệ nhân tạo và robot. So với khoảng 24 triệu học sinh trên cả nước, quy mô này cũng cho thấy dư địa mở rộng chương trình vẫn còn rất lớn. Tổ chức từng đưa 20 đội với hơn 100 học sinh đến thành phố Dallas của Mỹ tham dự cuộc thi robot lớn nhất thế giới, đồng thời tạo điều kiện để các em tham quan Google và Đại học Stanford, qua đó tiếp cận trực tiếp môi trường học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu. Những học sinh đầu tiên tham gia chương trình hiện đã theo học ngành khoa học máy tính tại bậc đại học, phản ánh hiệu quả bước đầu của mô hình đào tạo.

Xuyên suốt các phiên thảo luận, những nhà lãnh đạo IEEE nhiều lần khẳng định giá trị không thể thay thế của gặp gỡ trực tiếp. Nền tảng ảo giúp chia sẻ ý tưởng và tri thức trên phạm vi toàn cầu, song chưa thể thay thế trọn vẹn giá trị của những cuộc gặp mặt thực. Khoảnh khắc bắt tay một người lần đầu tiên thường trở thành điểm khởi đầu cho một kết nối bền vững cả đời, điều mà các công cụ trực tuyến hiện nay chưa làm được.

Đại biểu quốc tế tham dự phiên tọa đàm tại IEEE Convene 2026 tổ chức ở Hà Nội

Các diễn giả cũng cho rằng thước đo thành công của một hội nghị ngày nay không còn chỉ nằm ở số lượng bài báo được công bố hay nguồn thu tạo ra sau sự kiện, mà ở những giá trị và trải nghiệm hội nghị mang lại cho người tham dự. Một hội nghị thành công cần biết tận dụng nguồn lực địa phương, gắn kết các thành viên và tình nguyện viên bản địa để mỗi thành phố đăng cai đều cảm nhận được niềm tự hào và trách nhiệm đồng hành cùng sự kiện.

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội không dừng lại ở việc chứng minh năng lực tổ chức hội nghị khoa học tầm cỡ toàn cầu của Việt Nam mà còn cho thấy mức độ hội nhập ngày càng sâu của giới nghiên cứu Việt Nam vào cộng đồng khoa học quốc tế. Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia bày tỏ kỳ vọng về sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh, thông qua những hoạt động như đào tạo nghiên cứu, hội thảo về viết bài khoa học, phản biện, tổ chức hội nghị, đạo đức nghiên cứu và phát triển năng lực lãnh đạo.

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết IEEE Vietnam Section sẽ tiếp tục đồng hành cùng IEEE ComTech và cộng đồng khoa học trong các hoạt động nghiên cứu, kết nối và phát triển học thuật. Hành trình từ một mạng lưới tình nguyện viên ra đời năm 2007 đến việc Việt Nam đăng cai IEEE Convene 2026 phản ánh sự phát triển của cộng đồng khoa học trong nước và mở ra thêm cơ hội để Việt Nam tăng cường kết nối với mạng lưới khoa học, công nghệ quốc tế.