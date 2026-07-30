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10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

Nguyên Anh

Nguyên Anh

10:34 | 30/07/2026
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Hệ sinh thái Mijia của Xiaomi không còn bó hẹp trong thị trường Trung Quốc. Từ máy lọc không khí, điều hòa cho tới thiết bị chăm sóc cá nhân, dưới đây là mười sản phẩm Mijia nổi bật mà người dùng có thể tìm mua trong năm 2026.
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Đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia từng chỉ bán tại Trung Quốc trong nhiều năm liền, khiến người dùng ở các thị trường khác khó lòng tiếp cận dù rất quan tâm đến hệ sinh thái này. Vài năm gần đây, Xiaomi mở rộng dần hệ sinh thái Mijia sang nhiều quốc gia khác, giúp nhóm thiết bị nhà thông minh này trở nên dễ mua hơn trước. Người dùng tại những khu vực Mijia đã có mặt giờ sở hữu nhiều lựa chọn thiết bị thực dụng, thiết kế chỉn chu. Bài viết tổng hợp mười sản phẩm Mijia đáng chú ý mà người dùng có thể tìm mua trong năm 2026.

Nhóm thiết bị chăm sóc không gian sống

1. Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus giải quyết vấn đề chất lượng không khí trong nhà bằng cách tiếp cận đơn giản nhưng công suất lớn.

Thiết bị hướng tới không gian rộng, xử lý được diện tích lên tới 91 mét vuông. Cấu trúc lọc kép với hai cánh quạt giúp máy hút khí từ ba mặt và đẩy khí ra ở hai mặt, nhờ đó luân chuyển không khí trong một căn phòng tiêu chuẩn khá nhanh.

Ngoài màng lọc HEPA tiêu chuẩn, máy còn tích hợp mô-đun UVC nhằm giảm vi khuẩn và virus trong không khí, cùng lớp than hoạt tính xử lý mùi và formaldehyde. Năm cảm biến riêng biệt, trong đó có cảm biến PM1 chuyên biệt cho các hạt siêu mịn, giúp thiết bị điều chỉnh tốc độ quạt chính xác theo chất lượng không khí thời gian thực. Đây là một thiết bị vận hành êm và làm tốt nhiệm vụ của mình trong nền.

2. Điều hòa Mijia GentleAir 5,2 kW

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Điều hòa thông thường hay tạo luồng khí lạnh khó chịu khi thổi trực tiếp vào người. Mijia Air Conditioner GentleAir 5.2 kW khắc phục điều này nhờ các khe thoát khí dạng vi lỗ. Bằng cách đẩy luồng khí qua những lỗ nhỏ li ti, thiết bị làm mềm luồng gió, giúp phòng mát mà không tạo cảm giác gió tạt mạnh vào người ngồi gần.

Máy còn hướng tới hiệu quả sử dụng điện, khi hệ thống biến tần DC toàn phần kết hợp chế độ tiết kiệm năng lượng bằng AI trên nền tảng đám mây tối ưu mức tiêu thụ điện dựa trên thói quen sử dụng và nhiệt độ phòng, có thể giúp giảm khoảng 20% lượng điện tiêu thụ. Chế độ vận hành ít tiếng ồn giảm xuống còn 20dB(A), cùng khả năng lên lịch thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home, biến thiết bị thành một nâng cấp thực tế cho phòng ngủ hoặc phòng làm việc tại nhà.

3. Máy hút bụi Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Với nhu cầu vệ sinh điểm và hút bụi sâu trên thảm, máy hút bụi cầm tay không dây Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh robot hút bụi. Thiết bị cho lực hút mạnh và mang đầu chải chống rối tóc, có thể cắt tóc ngay trong lúc làm sạch, tính năng đặc biệt hữu ích với gia đình nuôi thú cưng.

Máy còn tích hợp hệ thống phát hiện bụi bằng tia laser xanh ngay trên đầu chải sàn chính. Tia laser chiếu sáng bụi mịn, đất cát và mảnh vụn nhỏ trên sàn cứng, những thứ vốn khó nhìn thấy dưới ánh sáng thông thường. Tính năng thực dụng này giúp người dùng phát hiện vết bẩn ẩn theo thời gian thực, từ đó làm sạch triệt để hơn và tránh bỏ sót bụi.

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4. Nồi chiên không dầu Mijia Smart Steam Air Fryer 7L

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Nồi chiên không dầu mang lại sự tiện lợi nhưng đôi khi khiến món ăn bị khô. Mijia Smart Steam Air Fryer 7L giải quyết nhược điểm này bằng tính năng phun hơi nước vi mô. Việc đưa một lượng hơi nước nhỏ vào quá trình nấu giúp món ăn giữ độ ẩm bên trong trong khi lớp ngoài vẫn giòn.

Dung tích 7 lít đủ lớn để phục vụ bữa ăn cho cả gia đình, chứa vừa một con gà nguyên con hoặc một mẻ rau lớn. Bảng điều khiển dạng núm xoay OLED nằm ở mặt trước, và giống phần lớn sản phẩm Mijia khác, thiết bị kết nối ứng dụng để người dùng theo dõi thời gian nấu từ xa.

5. Máy pha cà phê viên nén Mijia Capsule Coffee Machine

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Khép lại nhóm thiết bị nhà bếp là máy pha cà phê viên nén Mijia Capsule Coffee Machine, thiết bị nhỏ gọn dành cho người muốn có một tách cà phê nhanh mà không cần qua quy trình pha chế phức tạp.

Máy dùng bơm ULKA 19Bar để duy trì áp lực nước ổn định và sở hữu hệ thống làm nóng nhanh, sẵn sàng pha chỉ sau 25 giây. Thiết bị hỗ trợ hầu hết viên nén cà phê tiêu chuẩn, vận hành êm ở mức khoảng 55dB(A) và có giá đỡ viên nén bằng nam châm giúp lưu trữ gọn gàng. Thiết kế nhỏ gọn của máy phù hợp với bếp nhỏ và không gian mặt bàn hạn chế.

6. Thiết bị mở rượu Mijia Electric Wine Opener

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Mở một chai rượu vang không cần vất vả, và Mijia Electric Wine Opener mang đến giải pháp tự động, gọn gàng cho việc này. Thiết bị mang thiết kế hai nút bấm cùng dao cắt giấy bạc tích hợp sẵn. Người dùng đặt thiết bị lên miệng chai, nhấn nút mở nút bần, mô-tơ bên trong sẽ rút nút bần ra trong khoảng 10 giây, rồi nhấn nút thứ hai để giải phóng nút bần khỏi thiết bị.

Máy nặng 244 gram, mang lớp hoàn thiện dạng nhám, thân thiện với da, tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu. Đây là công cụ nhỏ, chuyên biệt, nhưng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình một cách êm ái.

7. Bơm hơi Mijia Compact Portable Electric Air Compressor

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Đây là kiểu công cụ dễ cất giữ và rất hữu ích khi cần dùng đến, và máy bơm hơi Mijia Compact Portable Electric Air Compressor minh chứng rõ điều đó. Thiết bị chỉ nặng 240 gram, đủ nhỏ gọn để đặt trong hộc để đồ trên xe hơi hoặc trong ba lô. Dù kích thước nhỏ, máy vẫn cho áp suất đầu ra lên tới 150psi, phù hợp bơm xe đạp, xe điện, xe máy và các loại bóng thể thao.

Thiết bị dùng pin 2000mAh, đủ dung lượng bơm khẩn cấp một chiếc lốp ô tô khi cần. Giao diện sử dụng đơn giản, người dùng chỉ cần chọn chế độ có sẵn như xe đạp hoặc bóng, máy tự dừng bơm khi đạt đúng áp suất. Máy còn mang đèn chiếu sáng phục vụ sử dụng ban đêm, trở thành công cụ tiện ích đáng tin cậy.

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8. Máy cạo râu Mijia Electric Shaver Pro

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Mijia Electric Shaver Pro mang lại trải nghiệm cạo râu êm ái, sát da mà không đi kèm mức giá cao như nhiều thương hiệu chăm sóc cá nhân cao cấp khác. Máy dùng động cơ tuyến tính từ trường nâng cùng lưỡi dao gốm bền, chống mài mòn theo thời gian. Các đầu cạo dạng nổi tự điều chỉnh theo đường nét khuôn mặt, giúp giảm nhu cầu ấn mạnh vào da.

Thiết bị đạt chuẩn chống nước IPX7, cho phép rửa trực tiếp dưới vòi nước hoặc dùng ngay trong khi tắm. Thời lượng pin ổn định, sạc qua cổng USB-C tiêu chuẩn, rất thuận tiện khi mang theo du lịch.

9. Bàn chải đánh răng thông minh Mijia Smart Electric Toothbrush Pro

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Bàn chải điện ngày càng cải tiến tinh vi hơn, và mẫu Mijia Smart Electric Toothbrush Pro tập trung cải thiện kỹ thuật đánh răng của người dùng. Thiết bị dùng động cơ dao động servo, rung kết hợp quét ở góc 60 độ, mô phỏng phương pháp đánh răng Bass mà nha sĩ khuyến nghị nhằm loại bỏ mảng bám dọc viền nướu hiệu quả hơn. Phần tay cầm mang màn hình màu nhỏ hiển thị thời gian đánh răng và cảnh báo nếu người dùng bỏ sót vùng nào trong miệng.

Máy còn có cảm biến áp lực, đèn báo chuyển đỏ và giảm công suất mô-tơ nếu người dùng ấn quá mạnh, giúp bảo vệ nướu khỏi tổn thương. Với thời lượng pin lên tới 180 ngày cho một lần sạc, thiết bị này gần như không tốn công bảo trì.

10. Cân phân tích thành phần cơ thể Mijia Body Composition Scale S400 Pro

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026
Ảnh: gizmochina

Với người thích theo dõi chỉ số sức khỏe, Mijia Body Composition Scale S400 Pro là công cụ chi tiết và chính xác. Cân dùng phương pháp phân tích trở kháng sinh học hai tần số để đo nhiều chỉ số hơn ngoài cân nặng đơn thuần, gồm tỷ lệ mỡ cơ thể, khối lượng cơ, mức giữ nước, mỡ nội tạng, và thậm chí đo được nhịp tim khi đứng.

Cân mang thiết kế mặt kính cường lực sạch sẽ, không gây cảm giác cồng kềnh trong phòng tắm. Toàn bộ dữ liệu tự động đồng bộ với ứng dụng sức khỏe Xiaomi, cho phép người dùng theo dõi xu hướng theo thời gian mà không cần ghi chép thủ công.

Nhìn chung, mười sản phẩm trên cho thấy hệ sinh thái đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia phủ rộng từ chăm sóc không gian sống, nấu nướng cho đến chăm sóc cá nhân, cùng chung một tiêu chí là tích hợp kết nối thông minh qua ứng dụng và mức giá tiếp cận dễ dàng hơn trước.

https://www.gizmochina.com/2026/07/30/best-xiaomi-mijia-gadgets-you-can-actually-buy-in-2026/7/
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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
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Khánh Hòa

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Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
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36°C
Nghệ An

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Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
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24°C
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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thứ ba, 04/08/2026 00:00
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34°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17760 18033 18608
CAD 18193 18469 19081
CHF 31606 31986 32646
CNY 0 3851 3943
EUR 29497 29718 30794
GBP 34315 34706 35636
HKD 0 3224 3426
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14970 15552
SGD 19856 20138 20708
THB 700 763 816
USD (1,2) 26044 0 0
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