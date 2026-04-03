Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition: Camera chống trộm tích hợp AI

Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition có giá 799 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng) và bắt đầu mở bán từ ngày 8/4/2026. Đây hiện là mẫu camera trong nhà cao cấp nhất của hãng, tập trung vào khả năng giám sát thông minh và hỗ trợ chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Thiết kế linh hoạt, Camera kép, quan sát toàn diện với bảo mật nâng cao

Thiết bị được gắn trên hệ thống gimbal cơ học cho phép xoay ngang 360 độ và nghiêng dọc 180 độ. Cơ chế này giúp loại bỏ điểm mù, đảm bảo bao phủ toàn bộ không gian mà không cần lắp đặt nhiều camera.

Về kết nối, sản phẩm hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6, tăng tốc độ truyền tải dữ liệu và giảm độ trễ khi xem trực tiếp. Camera đồng thời tương thích với hệ sinh thái HyperOS Connect và ứng dụng Mi Home, cho phép người dùng quản lý thiết bị trong hệ thống nhà thông minh một cách đồng bộ.

Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition. Ảnh: Xiaomi

Yếu tố bảo mật được Xiaomi đặt lên hàng đầu. Camera tích hợp chip bảo mật Mijia để mã hóa dữ liệu, hạn chế nguy cơ rò rỉ thông tin. Ngoài ra, thiết bị còn có tấm chắn ống kính vật lý, cho phép người dùng tắt hoàn toàn camera khi không sử dụng.

Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition sử dụng hệ thống hai ống kính nhằm tối ưu khả năng quan sát. Ống kính tele 12 megapixel đảm nhiệm việc ghi hình chi tiết ở khoảng cách xa, trong khi ống kính góc rộng 8 megapixel mở rộng trường nhìn, giúp bao quát toàn bộ không gian trong phòng.

Thiết bị hỗ trợ zoom lai lên tới 12x và zoom không mất chi tiết 3x, cho phép theo dõi đối tượng ở xa mà vẫn đảm bảo độ rõ nét. Hệ thống cảm biến hình ảnh được nâng cấp giúp cải thiện chất lượng video trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, camera tích hợp chế độ quan sát ban đêm có màu cùng 10 đèn hồng ngoại, duy trì khả năng ghi hình ổn định ngay cả trong môi trường tối hoàn toàn.

Khả năng xử lý cục bộ, tích hợp AI thông minh với khả năng phân tích hành vi

Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm nằm ở việc Xiaomi tích hợp mô hình AI chăm sóc quy mô lớn lần đầu tiên trên một thiết bị camera gia đình. Hệ thống này theo dõi đồng thời trẻ em, người cao tuổi và thú cưng, đồng thời phát hiện các tình huống bất thường như té ngã hoặc bất động kéo dài.

Không dừng ở giám sát, camera còn phân tích hành vi theo thời gian thực. Thiết bị có thể đánh giá mức độ tập trung của trẻ, phân biệt hoạt động học tập với giải trí, từ đó hỗ trợ phụ huynh theo dõi thói quen sinh hoạt. Mọi dữ liệu được tổng hợp thành báo cáo hằng ngày và gửi trực tiếp tới điện thoại người dùng.

Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition tích hợp AI với khẳng năng phân tích hành động. Ảnh: Xiaomi

Bên cạnh đó, tính năng tìm kiếm video bằng từ khóa giúp rút ngắn thời gian truy xuất dữ liệu. Người dùng có thể nhập mô tả hành vi hoặc sự kiện để nhanh chóng xác định đoạn video cần xem lại, thay vì phải tua thủ công như các hệ thống truyền thống.

Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition trang bị chip AI lõi tứ với hiệu năng 3 TOPS, cho phép xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị. Cách tiếp cận này giúp tăng tốc độ phản hồi và giảm phụ thuộc vào kết nối đám mây.

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Hệ thống nhận diện con người hoạt động ổn định ngay cả khi đối tượng không quay trực diện vào camera. Thiết bị vẫn có thể xác định chính xác khi chỉ ghi nhận một phần khuôn mặt hoặc cơ thể. Điều này giúp nâng cao hiệu quả giám sát trong các tình huống thực tế.

Ngoài hình ảnh, Xiaomi cũng chú trọng đến chất lượng âm thanh. Camera tích hợp micro kép khử nhiễu và loa công suất lớn, hỗ trợ đàm thoại hai chiều rõ ràng giữa người dùng và người ở trong nhà.

Đa dạng tùy chọn lưu trữ, hướng tới người dùng gia đình

Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition hỗ trợ nhiều phương thức lưu trữ, bao gồm thẻ nhớ microSD dung lượng tối đa 256GB, lưu trữ đám mây và kết nối hệ thống NAS. Cách tiếp cận này giúp người dùng linh hoạt lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu và chi phí.

Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition có mức giá phù hợp. Ảnh: Xiaomi

Việc kết hợp phần cứng cao cấp với các tính năng AI chuyên biệt cho thấy Xiaomi đang chuyển hướng từ thiết bị giám sát đơn thuần sang giải pháp chăm sóc gia đình thông minh. Trong bối cảnh nhu cầu đảm bảo an toàn và theo dõi từ xa ngày càng tăng, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi, các sản phẩm như Smart Camera 4 Max AI Zoom Edition có thể tạo ra tiêu chuẩn mới trên thị trường.

Với mức giá khoảng 3 triệu đồng, thiết bị hướng đến nhóm người dùng phổ thông nhưng vẫn yêu cầu cao về công nghệ và tính năng. Việc triển khai qua hình thức gọi vốn cộng đồng cũng cho thấy Xiaomi tiếp tục thử nghiệm thị trường trước khi mở rộng phân phối chính thức.