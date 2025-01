Xiaomi ra mắt loạt camera an ninh thế hệ mới

Các nâng cấp đầu tiên về hình ảnh, đặc biệt là độ phân giải, khẩu độ, đèn hồng ngoại... giúp cho Xiaomi C-series đạt chất lượng hình ảnh sắc nét, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Góc xoay 3600 bao quát mọi góc nhìn để người dùng không bỏ sót bất cứ nguy cơ đe dọa an ninh nào. Đặc biệt, công nghệ AI phát hiện con người để theo dõi và ghi âm tự động sẽ nâng cao tính chính xác trong từng cảnh báo.

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới và thực trạng an ninh hiện nay, ông Patrick Chou, Tổng Giám Đốc Xiaomi Việt Nam cho biết: “Trước bối cảnh các sản phẩm và dịch vụ thông minh dần trở nên dễ tiếp cận với hàng triệu gia đình, yếu tố bảo mật và an ninh ngày càng được coi trọng, Xiaomi Việt Nam mong muốn có thể đáp ứng yêu cầu chất lượng cuộc sống đang ngày càng nâng cao của người tiêu dùng. Không chỉ ra sản phẩm an ninh thông thường, dòng sản phẩm camera an ninh thế hệ mới nhất trên được phát triển dựa trên nhu cầu và xu hướng thực tế của người tiêu dùng Việt Nam. Tôi hi vọng các sản phẩm mới này sẽ giúp khách hàng có cuộc sống an toàn và tiện lợi hơn."

Mi Camera 2K Magnetic Mount: sở hữu thiết kế dạng tròn, nhỏ gọn với kích thước 60.0 x 67.5 x 48.8 mm, Mi Camera 2K Magnetic Mount có thể được lắp đặt ở bất kỳ khu vực nào mà không lo bị vướng hoặc chiếm diện tích lớn gây sự chú ý.

Với góc nhìn siêu rộng đạt 170 độ, gần gấp đôi các dòng camera khác, Mi Camera 2K Magnetic Mount có thể nhìn bao quát toàn cảnh, phù hợp với căn nhà có diện tích rộng, cửa hàng, quán ăn, quán café.

Sản phẩm sở hữu 3 triệu điểm ảnh (2K), mang đến những hình ảnh sắc nét, chi tiết ngay cả khi phóng to. Camera IP thông minh Xiaomi Mi Home 2K Magnetic Mount cũng là một trong những nhà thông minh cho khả năng quan sát tốt trong bóng tối ở khoảng cách xa với độ sắc nét cao so với các loại camera khác trên thị trường, nhờ được hãng trang bị đèn hồng ngoại 940nm.

Công nghệ AI giúp phân tích và phát hiện các chuyển động một cách thông minh, dễ dàng phân biệt chuyện động của con người, động vật và các vật thể khác nhau. Đặc biệt, sản phẩm có khả năng tương thích với nhiều thiết bị như: Android 6.0 trở lên, iOS 11 trở lên, giúp người dùng dễ dàng tiện lợi kết nối với thiết bị và dễ dàng quan sát.

Mi Camera 2K Magnetic Mount có hỗ trợ micro ghi âm và loa phát thanh giúp người dùng dễ dàng giao tiếp với âm thanh mượt mà và ổn định. Tính năng này giúp bạn giao tiếp, thông báo hay nhắc nhở công việc với các thành viên trong gia đình. Đồng thời, bạn có thể cảnh báo kẻ đột nhập thông qua loa phát thanh trên thiết bị. Thiết kế vỏ của Mi Camera 2K Magnetic Mount có khả năng chống bụi và kháng nước chuẩn IP65 giúp ngăn ngừa bụi xâm nhập vào camera, hạn chế các tia nước bắn vào camera.

Xiaomi Smart Camera C200: sở hữu độ phân giải Full HD 1080p, 2MP và hỗ trợ WDR, giúp hình ảnh luôn hiển thị rõ ràng, độ chi tiết cao ngay cả trong điều kiện ngược sáng. Động cơ thu phóng trục kép với góc nhìn ngang 3600 và góc nhìn dọc 1060 giúp bao quát trọn vẹn mọi khu vực trong phòng.

Với tính năng hồng ngoại nhìn đêm 940nm, Xiaomi Smart Camera C200 cho phép theo dõi hình ảnh rõ ràng mà không phát ra ánh sáng đỏ như camera an ninh thông thường, giúp người dùng không bị gián đoạn giấc ngủ.

Công nghệ AI có thể xác định các đường viền hình người nhanh hơn, tự động xác định vị trí và chụp sau khi khóa hình người, giảm báo động sai do nhiễu loạn của các vật thể khác (chẳng hạn như động vật nhỏ đi lại, thay đổi ánh sáng). Bằng cách này, người dùng sẽ ít bị làm phiền bởi các cảnh báo sai.

Đáng chú ý Xiaomi Smart Camera C200 có thể kết nối với các thiết bị thông minh khác như điện thoại, máy tính bảng, thậm chí là đồng hồ thông minh Mi để xem hoặc chia sẻ đầu ra video của camera với cả gia đình. Khi ra khỏi nhà, Xiaomi Smart Camera C200 sẽ đóng vai trò “cầu nối” thông qua tính năng gọi thoại 2 chiều, giúp người dùng trò chuyện với những người thân yêu và “về thăm nhà” bất cứ lúc nào. Công nghệ mã hóa video H.265 thế hệ mới cho phép xem video liền mạch trong điều kiện mạng bình thường, giúp tiết kiệm 50% băng thông và 50% dung lượng lưu trữ so với camera thông thường.

Yếu tố bảo mật cũng được tăng cường mạnh mẽ, giúp ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư do vấn đề phát video trực tuyến, giả mạo thiết bị, trong khi bộ ba phương thức lưu trữ gồm Micro SD cục bộ, thiết bị NAS (chẳng hạn như Mi Wi-Fi và các thiết bị lưu trữ gắn mạng khác có chức năng lưu trữ) và lưu trữ đám mây giúp bạn có thể yên tâm sao lưu dữ liệu của mình.

Xiaomi Smart Camera C300: là bước nâng cấp toàn diện về chất lượng hình ảnh với công nghệ 2K Ultra-Clear HD, độ phân giải 3MP, cho chất lượng hình ảnh siêu sắc nét. Ống kính khẩu độ lớn f1.4 cho phép nhiều ánh sáng đi vào hơn, giúp người dùng chụp được những bức ảnh chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Thấu kính được nâng cấp giúp giảm khúc xạ ánh sáng một cách hiệu quả để mang lại hình ảnh rõ nét hơn, chi tiết hơn. Đặc biệt, cảm biến hình ảnh độ nhạy cao cho phép Xiaomi Smart Camera C300 hiển thị video màu ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Với sự kết hợp của các ứng dụng học sâu, tối ưu hóa mạng và thuật toán, công nghệ AI trên Xiaomi Smart Camera C300 có thể phát hiện hình dáng con người và lọc hiệu quả các cảnh báo sai để cải thiện độ chính xác của thiết bị. Trục kép với góc xoay ngang 3600 và góc nhìn dọc 1080 đảm bảo giảm sát toàn diện mọi ngóc ngách trong phòng, không để lọt bất cứ “điểm mù” nào.

Tính năng Gọi thoại hai chiều theo thời gian thực cho cảm giác thân thiện như đang trò chuyện trực tiếp với người thân ở nhà. Công nghệ mã hóa video H.265 giúp người dùng có thể xem liền mạch, tiết kiệm 50% băng thông, đồng thời cũng tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ so với video thông thường.

Xiaomi Smart Camera C300 cũng hỗ trợ 3 phương pháp lưu trữ để tăng cường bảo mật gồm thẻ Micro SD. Chứng nhận BSI Kitemark™ giúp bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn rò rỉ video riêng tư. Đặc biệt, camera này cũng hỗ trợ xem từ xa trên nhiều thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính bảng với tốc độ tua nhanh 16 lần, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

Xiaomi Smart Camera C400: là thiết bị có chất lượng hình ảnh ấn tượng nhất trong lần ra mắt này. Với camera đạt chuẩn 2,5K, độ phân giải 4MP, giúp mang đến những hình ảnh sắc nét, chi tiết cao và chân thực như cuộc sống. Khẩu độ lớn kết hợp với ống kính 6P giúp giảm khúc xạ ánh sáng hiệu quả.

Công nghệ hồng ngoại ban đêm giúp camera không phát ra ánh sáng đỏ, giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng, tránh gây gián đoạn giấc ngủ trong khi vẫn ghi lại hình ảnh một cách rõ ràng. Thiết kế zoom pan-tilt hai động cơ cho phép ống kính xoay lên, xuống, trái, phải, để người dùng có thể bao quát toàn cảnh những gì xảy ra trong nhà, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Xiaomi Smart Camera C400 là camera an ninh hiếm hoi hỗ trợ gọi thoại hai chiều và có thể nhận âm thanh trong khoảng cách lên đến 5 mét, giúp đàm thoại mượt mà, giảm tiếng ồn hiệu quả. Thiết kế loa có đường kính lớn, chất lượng cao giúp nâng cao chất lượng âm thanh, đồng thời khuếch đại và khôi phục nguyên bản chất âm.

Tính năng AI phát hiện con người, giảm thiểu các cảnh báo sai do nhầm lẫn với động vật. Người dùng có thể kết nối camera với các thiết bị thông minh khác từ điện thoại thông minh, máy tính bảng cho đến đồng hồ thông minh Mi. Chip bảo mật Xiaomi đảm bảo dữ liệu được mã hóa hoàn toàn để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Xiaomi Smart Camera C400 hỗ trợ kết nối Wi-Fi băng tần kép 2.4GHz/5GHz để giảm nhiễu tín hiệu và kết nối ổn định hơn. Công nghệ mã hóa H.265 cho phép người dùng tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ và cho phép truyền dữ liệu mượt mà hơn. C400 hỗ trợ bộ nhớ microSD với dung lượng lên đến 256GB cũng như lưu trữ đám mây.

Dải sản phẩm thuộc C-series đã chính thức bán ra thị trường tại các hệ thống bán lẻ hàng đầu như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà, Hợp Long, cửa hàng Xiaomi Store và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada. Giá bán lần lượt như sau:

Mi Camera 2K Magnetic Mount sẽ có giá bán chính thức là 849.000 đồng

Xiaomi Smart Camera C200 sẽ có giá bán chính thức là 949.000 đồng

Xiaomi Smart Camera C300 sẽ có giá bán chính thức là 1.390.000 đồng

Xiaomi Smart Camera C400 sẽ có giá bán chính thức là 1.690.000 đồng

Đáng chú ý, từ nay đến hết 26/03, người dùng mua các sản phẩm trên sẽ có mức ưu đãi cực tốt: