Doanh nghiệp thịt heo Bỉ mở rộng thị phần tại Việt Nam

Đây là hoạt động trọng điểm trong chiến dịch “The Art of European Pork”, với mục tiêu nhằm mở rộng cơ hội xuất khẩu thịt heo Bỉ, tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu Việt Nam và tìm hiểu sâu về thị trường tiêu dùng bản địa.

Các nhà cung cấp thịt heo Bỉ ghé thăm Cảng Hải Phòng - cảng biển chiến lược trong hệ thống nhập khẩu của Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến công tác thương mại.

Đoàn công tác đã triển khai nhiều hoạt động tại ba thành phố trọng điểm: TP.HCM, Hải Phòng và Hà Nội. Tại TP.HCM, các doanh nghiệp Bỉ đến thăm nhà máy Masan MeatLife (Bình Dương), hệ thống kho lạnh, siêu thị bán lẻ… nhằm nắm bắt quy trình vận hành chuỗi cung ứng thực phẩm. Đặc biệt, chuyến khảo sát Cảng Hải Phòng đã cung cấp thông tin giá trị về hạ tầng hậu cần phục vụ xuất nhập khẩu thịt.

Trong hai hội thảo kết nối doanh nghiệp tổ chức tại TP.HCM (ngày 17/6, Hotel des Arts Saigon) và Hà Nội (ngày 20/6, Pan Pacific Hanoi), đoàn đã làm việc trực tiếp với 25 nhà nhập khẩu và đón tiếp gần 50 chuyên gia ngành thực phẩm. Tại đây, các bên cùng thảo luận chiến lược phát triển thị trường, tiềm năng hợp tác và các tiêu chuẩn chất lượng của thịt heo Bỉ.

Phái đoàn Bỉ ghé thăm các kho lạnh tại Khu công nghiệp Tân Tạo (TP. Hồ Chí Minh).

Chuyến công tác tái khẳng định cam kết từ Bỉ và Liên minh châu Âu trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại với Việt Nam, đồng thời quảng bá chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc cao của thịt heo Bỉ thông qua chiến dịch “The Art of European Pork”.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong những tháng đầu năm 2025, lượng thịt heo đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam tăng 105% về sản lượng và 149,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy Việt Nam đang trở thành một thị trường chiến lược với nhiều cơ hội cho các nhà cung cấp châu Âu.

Hội thảo chuyên đề với chủ đề: “Xây dựng chuỗi cung ứng thịt heo bền vững giữa Việt Nam và Bỉ" tại TP.Hồ Chí Minh.

Chiến dịch “The Art of European Pork” do Văn phòng Thịt Bỉ phát động đang góp phần tăng cường sự hiện diện của thịt heo châu Âu tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa hai bên dựa trên nền tảng chất lượng, an toàn thực phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp.

Chiến dịch này bao gồm một loạt các sự kiện, quảng bá trên truyền thông và mạng xã hội, nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các nhà cung cấp thịt lợn Bỉ và các cơ quan liên quan của Việt Nam.