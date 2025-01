Quảng bá thịt lợn Bỉ tại thị trường Việt Nam

Chiến dịch quảng bá nhằm giới thiệu bí quyết, khả năng truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và cấp độ dịch vụ của các nhà cung cấp thịt Bỉ tại Việt Nam.

Bỉ nổi tiếng về chuyên môn ẩm thực và sản phẩm chất lượng cao. Đây cũng là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất thịt lợn, với hơn 746.000 tấn xuất khẩu sang 60 quốc gia.Thịt lợn Bỉ nổi tiếng với chất lượng vượt trội, kết cấu mềm và hương vị tinh tế. Được sản xuất với chuyên môn cao, đảm bảo truy xuất nguồn gốc 100% và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.

Chiến dịch được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp Phái đoàn Kinh tế vùng Flanders (Vương Quốc Bỉ) đến thăm Việt Nam.

Với khẩu hiệu “The Art of European Pork”, chiến dịch này nhằm mục đích giới thiệu tay nghề thủ công tỉ mỉ trong mọi khía cạnh của quá trình sản xuất thịt lợn Bỉ, đảm bảo chất lượng và hương vị cao nhất từ các nhà cung cấp thịt Bỉ.

Sự kiện bao gồm Hội thảo chuyên đề dành cho đầu bếp và Gian hàng ẩm thực trong chuyến thăm Việt Nam của Phái đoàn Kinh tế vùng Flanders, do Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ vùng Flanders, Vương quốc Bỉ Jan JAMBON dẫn đầu.

Đây là cơ hội cho các đầu bếp và các chuyên gia trong ngành thực phẩm tương tác trực tiếp với các nhà cung cấp thịt lợn của Bỉ. Qua đó hiểu được những giá trị về nghề thủ công của Bỉ và khám phá những trải nghiệm chuyên sâu về chất lượng, an toàn và tính xác thực của thịt lợn Bỉ thông qua những nguồn thông tin hữu ích và kết nối trực tiếp tại sự kiện.

Thịt heo Bỉ đạt tiêu chuẩn cao.

Không chỉ tôn vinh sự xuất sắc của thịt lợn Bỉ, Chiến dịch "The Art of European Pork" còn mang đến nhiều cơ hội kết nối cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và Bỉ, từ các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và các bên liên quan khác trong ngành thực phẩm tới các nhà cung cấp thịt Bỉ.

Chiến dịch được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước đồng thời quảng bá cam kết của EU về chất lượng và an toàn trong các sản phẩm thực phẩm.

'The Art of European Pork' là một chiến dịch do Văn phòng thịt Bỉ - Belgian Meat Office phát động nhằm nâng cao nhận thức về chất lượng đặc biệt của thịt lợn Bỉ, tập trung vào bí quyết, khả năng truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và cấp độ dịch vụ của nhà sản xuất.

Chiến dịch này bao gồm một loạt các sự kiện, quảng bá trên truyền thông và mạng xã hội, nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các nhà cung cấp thịt lợn Bỉ và các cơ quan liên quan của Việt Nam.