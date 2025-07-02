Keysight giúp AMD đạt tốc độ 64 GT/s cho PCI Express, tăng tốc ứng dụng AI

Tiếp cận sớm các công cụ đo kiểm PCIe CEM của Keysight giúp AMD đạt 64GT/s cho các CPU máy chủ thế hệ tiếp theo

Theo đó, Keysight đã giúp AMD đẩy nhanh quá trình đo kiểm tuân thủ điện đối với thông số kỹ thuật PCI Express® (PCIe) dành cho CPU tiền sản xuất của máy chủ AMD.

Cụ thể, Keysight cung cấp quyền tiếp cận sớm tới phần mềm beta, giúp AMD phát triển và đo kiểm bảng mạch chủ hỗ trợ công nghệ PCI Express dành cho máy chủ vận hành với tốc độ lên tới 64 GT/s. Máy chủ này đã được trưng bày lần đầu tiên tại hội nghị các nhà phát triển PCI-SIG tổ chức từ 11-12 tháng 6 tại Santa Clara, Calif.

PCIe 6.0 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn giao diện tốc độ cao kết nối các linh kiện trong máy chủ và máy tính. Với tốc độ lên tới 256 GB/giây sử dụng 16 làn, thiết kế của PCIe 6.0 cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và hiệu quả năng lượng cao hơn.

Những tính năng cải tiến biến giao diện này thành công cụ hỗ trợ then chốt để triển khai các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ phát triển các ứng dụng AI tiên tiến và hiệu quả hơn. So với PCIe 5.0, hiệu năng của PCIe 6.0 đã được cải thiện đáng kể, trở thành điều kiện trọng yếu giúp máy chủ dễ dàng giao tiếp với các mô-đun tăng tốc được sử dụng trong các ứng dụng AI cũng như trong các dự án triển công nghệ kết nối Ethernet 802.3dj sau này.

Keysight đã cung cấp cho AMD quyền truy cập sớm vào các công cụ đo kiểm CEM, bao gồm BERT 64 GBaud hiệu năng cao và Máy hiện sóng UXR-Series 59 GHz của Keysight cùng phần mềm tiền tuân thủ. Các công cụ này tạo hỗ trợ AMD đặc tả, tinh chỉnh và xác nhận hợp chuẩn nền tảng máy chủ của mình bằng phần mềm beta thử nghiệm, giúp đảm bảo phần cứng của ADM đáp ứng các kỳ vọng về hiệu năng trước khi các công cụ đo kiểm được chính thức đưa ra thị trường.

“AMD đã sử dụng nền tảng thử nghiệm tuân thủ PCIe và quyền tiếp cận sớm phần mềm của Keysight để xác nhận và thiết lập trình diễn ổn định khả năng tuân thủ điện lên đến 64 GT/giây. Việc xác nhận hợp chuẩn sớm này khẳng định rằng tình trạng toàn vẹn tín hiệu và độ bền điện của các CPU của ADM dành cho máy chủ sắp ra mắt của chúng tôi đã sẵn sàng để có thể đưa ra thị trường cũng như củng cố cam kết cung cấp I/O đáng tin cậy, tốc độ cao cho các nền tảng thế hệ tiếp theo của chúng tôi.” Amit Goel, Phó Chủ tịch tập đoàn, phụ trách bộ phận Thiết kế máy chủ, AMD, cho biết.

Tiến sĩ Joachim Peerlings, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Keysight Network and Data Center Solutions, chia sẻ: “Thị trường đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ PCI Express 6.0. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với AMD để tạo nên một cột mốc mới trong lĩnh vực I/O tốc độ cao, một thành phần quan trọng để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng mạng. Chúng tôi cung cấp quyền truy cập sớm vào các công cụ kiểm tra PCIe CEM và giải pháp đo lường để ADM xác nhận và tối ưu hóa nền tảng của mình, tạo điều kiện để AMD đưa các giải pháp PCIe có khả năng đạt 64 GT/giây ra thị trường nhanh hơn, thúc đẩy làn sóng đổi mới sáng tạo tiếp theo trong lĩnh vực AI và mạng lưới.”

Keysight và AMD đã trình diễn trực tiếp thiết lập thử nghiệm PCIe tại Hội nghị các nhà phát triển PCI-SIG 2025, diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Santa Clara.

PCIe® và PCI Express® là nhãn hiệu thương mại và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ của PCI-SIG đã đăng ký tại Hoa Kỳ. AMD là nhãn hiệu thương mại của Advanced Micro Devices, Inc.