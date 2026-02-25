Chiến lược AI của Meta và hướng nâng tầm giá trị công nghệ Việt

CEO Mark Zuckerberg giới thiệu Meta AI. Ảnh: VTV

Làn sóng trí tuệ nhân tạo tăng tốc trên phạm vi toàn cầu buộc nhiều quốc gia điều chỉnh chiến lược công nghệ.

Năm 2024, Meta chi hơn 35 tỷ USD cho hạ tầng trung tâm dữ liệu và GPU chuyên dụng phục vụ huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn theo báo cáo tài chính quý IV công bố tháng 1/2025.

CEO Mark Zuckerberg khẳng định AI giữ vai trò ưu tiên chiến lược dài hạn. Meta tích hợp trợ lý AI trực tiếp vào Facebook, Messenger, WhatsApp nhằm tối ưu hóa quảng cáo, cá nhân hóa nội dung, nâng hiệu suất kinh doanh cho nhà quảng cáo. Hệ sinh thái hơn 3 tỷ người dùng mỗi tháng tạo nguồn dữ liệu hành vi liên tục, giúp vòng lặp cải tiến thuật toán diễn ra nhanh và sát nhu cầu thị trường.

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Mã nguồn mở Llama và năng lực làm chủ công nghệ

Điểm khác biệt của Meta nằm ở việc phát triển dòng mô hình Llama theo hướng nguồn mở có kiểm soát. Llama 3 và Llama 3.1 ra mắt năm 2024 đạt hiệu năng cao trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế, thu hút cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia tinh chỉnh. Meta chấp nhận chia sẻ lõi công nghệ để mở rộng hệ sinh thái, gia tăng ảnh hưởng chuẩn công nghệ do mình dẫn dắt.

Đối với Việt Nam, hướng đi này tạo đòn bẩy rút ngắn khoảng cách công nghệ. Việt Nam hiện đang sở hữu hơn 530.000 lập trình viên, mỗi năm bổ sung khoảng 57.000 kỹ sư công nghệ thông tin. Nguồn nhân lực trẻ có thể tiếp cận trực tiếp Llama, tinh chỉnh theo dữ liệu tiếng Việt thay vì đầu tư hàng trăm triệu USD huấn luyện mô hình từ đầu. Một số đơn vị trong nước như VinAI và Viettel AI phát triển mô hình xử lý ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên nền tảng nguồn mở, phục vụ tổng đài ảo, phân tích văn bản hành chính, chăm sóc khách hàng.

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Cuối năm 2024, lãnh đạo Meta thăm Hà Nội và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm thúc đẩy chương trình hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hoạt động này gắn với Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam, tập trung vào phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt. Động thái hợp tác cho thấy Meta nhìn nhận Việt Nam như thị trường tiềm năng về nhân lực AI, đồng thời mở ra cơ hội để kỹ sư Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ.

AI tích hợp vào kinh tế số Việt Nam

Chiến lược Meta không dừng ở nghiên cứu mô hình, mà gắn chặt thương mại hóa. AI hỗ trợ tối ưu quảng cáo giúp doanh thu quảng cáo quý IV/2024 của Meta tăng trưởng hai chữ số.

Tại Việt Nam, Bộ Công Thương ghi nhận tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử năm 2024 đạt khoảng 25 tỷ USD. Hàng triệu hộ kinh doanh cá thể sử dụng Facebook và Messenger làm kênh bán hàng chính. Việc Meta tích hợp AI vào nền tảng giao tiếp phổ biến tác động trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của nhóm này thông qua tự động trả lời tin nhắn, phân tích hành vi khách hàng, tối ưu chiến dịch quảng cáo.

Meta AI dùng Llama 3.2 với ngôn ngữ tiếng việt. Ảnh: Điện máy Chợ Lớn

Với hơn 70 triệu người dùng mạng xã hội, Việt Nam có quy mô người dùng lớn tạo kho dữ liệu hành vi phong phú, phục vụ huấn luyện mô hình AI nội địa nếu được khai thác đúng hướng. Một số doanh nghiệp viễn thông như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đầu tư mở rộng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế giai đoạn 2024-2026, bao gồm trung tâm dữ liệu tại Hòa Lạc khai trương cuối năm 2023 với công suất hàng chục MW. Hạ tầng này tạo nền tảng lưu trữ, xử lý dữ liệu phục vụ điện toán đám mây và AI trong nước.

Chiến lược AI của Meta cho thấy tầm quan trọng của quy mô dữ liệu, hạ tầng tính toán, hệ sinh thái nhà phát triển, tích hợp trực tiếp vào mô hình kinh doanh. Việt Nam sở hữu thị trường người dùng số lớn, cộng đồng kỹ sư trẻ, tốc độ chuyển đổi số cao. Việc quan sát cách Meta mở rộng ảnh hưởng thông qua mã nguồn mở, đồng thời củng cố hạ tầng riêng, giúp doanh nghiệp công nghệ Việt định vị vai trò trong chuỗi giá trị AI toàn cầu.