Cá nhân hóa quảng cáo và nội dung từ tương tác với Meta AI

Thông báo về việc thu thập dữ liệu cho mục đích cá nhân hóa quảng cáo và nội dung của Meta. Ảnh: Meta Newsroom

Meta cho biết các tương tác của người dùng với Meta AI, dù là bằng giọng nói hay văn bản, sẽ được thêm vào kho dữ liệu hiện có, như lượt thích và lượt theo dõi, để định hình đề xuất nội dung và quảng cáo. Ví dụ, một người dùng trò chuyện với Meta AI về việc đi leo núi có thể sẽ được gợi ý các nhóm leo núi, bài đăng leo núi của bạn bè hay quảng cáo giày leo núi.

Theo Reuters, người dùng sẽ được thông báo về những thay đổi mới từ ngày 7 tháng 10 và sẽ không có tùy chọn từ chối, mặc dù bản cập nhật chỉ áp dụng cho người dùng Meta AI.

Meta sẽ cập nhật chính sách quyền riêng tư mới trước ngày 16 tháng 12, chính sách mới được áp dụng trên phạm vi toàn cầu, ngoại trừ Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu - nơi luật pháp ngăn cản hình thức thu thập dữ liệu này.

Reuters cho biết Christy Harris, Giám đốc chính sách quyền riêng tư tại Meta chia sẻ: “Các tương tác của mọi người đơn giản sẽ chỉ là một phần bổ sung vào các yếu tố đầu vào khác giúp cá nhân hóa bảng tin và quảng cáo”. “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng những sản phẩm đầu tiên sẽ sử dụng dữ liệu này”, bà chia sẻ thêm.

Người phát ngôn của Meta Emil Vazquez chia sẻ với TechCrunch rằng các cập nhật chính sách riêng tư mới không chỉ được áp dụng cho Meta AI mà còn được mở rộng ra các sản phẩm AI khác của tập đoàn. Theo TechCrunch, điều đó có nghĩa Meta cũng có thể khai thác dữ liệu từ các tính năng AI được tích hợp trong thiết bị kính thông minh AI Ray-Ban Meta Glasses.

Tuy nhiên, Meta cũng nhấn mạnh người dùng có quyền kiểm soát đối với quảng cáo và nội dung xuất hiện trên bảng tin. Meta cho biết không sử dụng các nội dung tương tác liên quan tới chính trị, tôn giáo, sắc tộc, xu hướng tính dục để đề xuất quảng cáo.

Hiện Meta AI có 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, theo ghi nhận của Meta.