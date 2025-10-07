Công nghệ số
Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Hùng Cường

Hùng Cường

15:27 | 07/10/2025
Theo đó, giải pháp Dell Private Cloud (đám mây riêng tư) chính thức ra mắt nhằm giúp công tác triển khai và quản lý hạ tầng đám mây riêng tư của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là những cải tiến về hệ thống lưu trữ của Dell bao gồm, các mẫu máy chủ PowerStore và PowerMax QLC mới, khả năng tự động hóa, và bảo mật được tăng cường.
Cũng theo Dell, nhiều đội quản trị hệ thống CNTT đang đối mặt với khó khăn trong việc xử lý yêu cầu từ cả ứng dụng truyền thống và hiện đại, trong khi vẫn phải giải quyết vấn đề chi phí ngày càng tăng cao, nhu cầu ảo hóa cũng liên tục thay đổi, và lo ngại về việc phụ thuộc vào nhà cung cấp. Việc doanh nghiệp tìm kiếm mô hình đám mây riêng tư phi tập trung được xây dựng từ nhiều giải pháp điện toán, lưu trữ, và phục hồi không gian mạng tối ưu cho việc ảo hóa.

Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới
Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Được cung cấp thông qua Dell Automation Platform với tùy chọn triển khai tại chỗ hoặc SaaS, Dell Private Cloud giúp doanh nghiệp dễ dàng tự động hóa, mở rộng quy mô, và quản lý việc triển khai đám mây riêng tư. Doanh nghiệp có thể sử dụng ngăn xếp hệ điều hành đám mây (cloud OS stack) mong muốn với thiết bị hạ tầng phi tập trung của Dell, bao gồm PowerStore, PowerFlex, và PowerMax. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng khả năng tự động hóa của AI để quản lý và giám sát hạ tầng.

Việc tích hợp of Dell NativeEdge vào Dell Automation Platform mang đến một giải pháp toàn diện (full stack), đươc tối ưu hóa để đơn giản hóa và bảo mật các hoạt động trên khắp các môi trường đám mây phân tán và vùng biên.

Lưu trữ và khả năng phục hồi không gian mạng đóng vai trò then chốt đối với bất kỳ đám mây riêng tư nào. Những cải tiến của Dell giới thiệu chính là các cải tiến quan trọng trong lĩnh vực này nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng các đám mây riêng tư thông minh hơn, nhanh hơn, và bảo mật hơn.

Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới
Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Dell PowerStore cũng bổ sung máy chủ trang bị QLC và tích hợp với Nutanix Cloud Platform. Theo đó, Dell PowerStore cung cấp giải pháp lưu trữ cấp doanh nghiệp tinh gọn, hiệu năng cao đồng thời được tích hợp chặt chẽ với các nền tảng ảo hóa hiện dại và có khả năng thích ứng với các môi trường container hóa. Giải pháp Nutanix Cloud Platform (Nền tảng Đám mây Nutanix) sẽ sớm hỗ trợ Dell PowerStore, việc kết hợp những thay đổi về giải pháp lưu trữ đáng tin cậy của Dell với mô hình vận hành dám mây của Nutanix sẽ giúp doanh nghiệp có được lựa chọn tốt hơn và quản lý sát sao hơn cách thức triển khai cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó là những cải tiến mới nhất trên PowerStore về cả phần cứng lẫn phần mềm giúp tối ưu chi phí, tăng tốc tự động hóa bằng AI, cũng như nâng cao khả năng phục hồi. Cụ thể như:

Hiệu năng chuẩn doanh nghiệp với chi phí thấp hơn: PowerStore 5200Q cho dung lượng lưu trữ lớn kèm hiệu năng nhanh với công nghê flash QLC tiết kiệm chi phí, linh hoạt trong việc mở rộng tối đa 25Pbe trên mỗi cụm (cluster) và khả năng sắp xếp ứng dụng được tối ưu hóa nhờtích hợp với các cụm PowerStore hiện có.

Bảo mật và khả năng phục hồi vận hành bằng phần mềm: Tăng cường an ninh và phục hồi cho doanh nghiệp với tính năng phát hiện bất thường được tích hợp sẵn, đăng nhập một lần và xác thực sinh trắc học, hỗ trợ trình quản lý khóa HashiCorp và sao chép dữ liệu qua kênh cáp quang.

Tự phục hồi bằng AI: Giảm 90% thời gian giải quyết sự cố thông qua tính năng tự động kiểm tra và sửa chữa hệ thống của Smart Support Auto-Heal.

Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới
Dell PowerFlex cung cấp giải pháp lưu trữ quy mô petabye hiệu quả

Dell PowerFlex cung cấp giải pháp lưu trữ quy mô petabye hiệu quả, bao gồm:

Giải pháp lưu trữ khối điều khiển bởi phần mềm Dell PowerFlex: mang đến cho doanh nghiệp giải pháp lưu trữ linh hoạt và điều khiển bởi phần mềm, có thể mở rộng quy mô tuyến tính, đồng thời tích hợp sâu nền tảng ảo hóa và Kubernetes. Phiên bản PowerFlex Ultra mới trình làng công nghệ Scalable Availability Engine (SAE) giúp đơn giản hóa đáng kể việc quản lý ứng dụng và giảm thiểu chi phí nhờ việc cải thiện hiệu suất và sự bền bỉ.

Làm mới định nghĩa về giải pháp lưu trữ điều khiển bằng phần mềm: Được xây dựng trên kiến trúc mã hóa xóa (erasure-coded), phân tán hoàn toàn, và chạy trên khối (native block), công nghệ SAE của PowerFlex mang đến đột phá về hiệu quả lưu trữ, khả năng phục hồi, và khả năng mở rộng cho các trung tâm dữ liệu điều khiển bằng phần mềm.

Hiệu quả lưu trữ vượt trội: Với việc đạt hiệu quả lưu trữ tối đa đến 80%, đồng thời giảm 50% không gian lưu trữ vật lý, doanh nghiệp có thể chứa được nhiều dữ liệu hơn, tiết kiệm không gian, chi phí, và năng lượng tiêu thụ.

Tính sẵn sàng và khả năng phục hồi của dữ liệu: Cung cấp độ sẵn sàng của dữ liệu lên đến 99,99999999% (10x9s) với khả năng chịu được sự cố tối đa từ hai node cùng một lúc, đảm bảo ứng dụng của doanh nghiệp hoạt động ngay cả khi xảy ra lỗi phần cứng, đồng thời duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu trên các hệ thống triển khai quy mô lớn.

Dell PowerMax cung cấp hiệu năng, khả năng tự động hóa, và bảo mật cho tác vụ trọng yếu, giúp mang đến giải pháp lưu trữ cho các tác vụ quan trọng với khả năng mở rộng, tự động hóa, và phục hồi cấp doanh nghiệp, cùng khả năng tích hợp sâu rộng với môi trường ảo hóa và hỗ trợ đầy đủ Kubernetes cho ứng dụng được đóng gói.

Những cải tiến về mặt phần mềm không chỉ gia tăng hiệu năng cao hơn 25%, mà còn giúp tăng cường khả năng tự động hóa và bảo mật cho những môi trường trọng yếu.

Dell PowerProtect hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một nền tảng vững chắc cho các trung tâm dữ liệu hiện đại. Nhờ vậy, giải pháp của Dell đảm bảo khả năng phục hồi nhanh chóng để hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Các cải tiến mới nhất về thiết bị và phần mềm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu bề mặt tấn công, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa, và nhanh chóng phục hồi sau những sự cố an ninh mạng.

Chia sẻ về các giải pháp mới này, ông Travis Vigil, Phó Chủ tịch cấp cao, quản lý sản phẩm nhóm giải pháp hạ tần (ISG), Dell Technologies, nói: “Tại Dell Technologies, chúng tôi đang trao quyền cho khách hàng bằng những giải pháp không chỉ giải quyết những thách thức CNTT ở hiện tại, mà còn đón đầu nhu cầu của tương lai. Những cải tiến mới nhất của chúng tôi về lưu trữ và khả năng phục hồi không gian mạng được thiết kế để giúp các tổ chức xây dựng các đám mây riêng thông minh hơn, bảo mật hơn và sẵn sàng xử lý các yêu cầu của cả ứng dụng truyền thống lẫn hiện đại."

Ông Thomas Cornely, Phó Chủ tịch cấp cao, quản lý sản phẩm tại Nutanix cho biết: "Với việc Nutanix Cloud Platform sắp hỗ trợ Dell PowerStore, chúng tôi sẽ mang đến cho doanh nghiệp một lựa chọn mới trong cách thức họ thiết kế các môi trường ảo hóa của mình. Sự tích hợp này sẽ mang lại một giải pháp cấp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về sự linh hoạt hiện nay, đồng thời cho phép các doanh nghiệp tự tin xây dựng hệ thống trên hạ tầng của Dell."

Ông Simon Robinson, nhà phân tích chính tại Enterprise Strategy Group, thuộc Omdia, nhận định: "Các tổ chức ngày nay phải đối mặt với thách thức kép: vừa phải quản lý các ứng dụng truyền thống và hiện đại, vừa phải xoay xở trước chi phí gia tăng và các yêu cầu CNTT không ngừng thay đổi. Những cải tiến mới nhất của Dell về lưu trữ và khả năng phục hồi không gian mạng cung cấp một nền tảng toàn diện và linh hoạt cho các môi trường đám mây riêng phi tập trung, giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả, độ bảo mật và khả năng mở rộng cao hơn trên toàn bộ các hoạt động vận hành CNTT."

Giải pháp Dell Private Cloud chính thức ra mắt từ hôm nay, với khả năng hỗ trợ Dell PowerStore, Dell PowerFlex và Dell PowerMax.

Giải pháp Dell NativeEdge được tích hợp với Dell Automation Platform chính thức ra mắt từ hôm nay.

Dell PowerStore 5200Q sẽ chính thức ra mắt trong tháng 10/2025.

Các bản cập nhật phần mềm cho Dell PowerStore sẽ ra mắt trong tháng 10/2025.

Khả năng hỗ trợ của Dell PowerStore cho Nutanix sẽ có mặt dưới dạng truy cập sớm (early access) vào mùa xuân năm 2026.

Các bản cập nhật cho Dell PowerFlex sẽ ra mắt trong tháng 10/2025.

Các bản cập nhật cho Dell PowerMax chính thức ra mắt trong tháng 10/2025.

Dell PowerProtect Data Domain DD3410 sẽ ra mắt vào Quý 1/2026.

Dell PowerProtect Data Manager Appliance sẽ ra mắt vào Quý 4/2025.
