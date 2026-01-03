Giá vàng hôm nay 2/1/2026: Bản tin toàn cảnh giá vàng ngày đầu năm mới

Một số tổ chức tài chính lớn nhận định rằng vàng tiếp tục là một trong những mặt hàng đáng chú ý trong năm 2026, với triển vọng giá có thể tăng cao hơn nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào dự trữ.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý cũng được giao dịch quanh ngưỡng 150 – 155 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và biên độ mua-bán.

Vàng thế giới vẫn cao nhưng có dấu hiệu phân hoá

Giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh 4.320 – 4.340 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 2/1/2026, đánh dấu sự đi ngang/giảm nhẹ so với cuối năm 2025. Mức giá này vẫn duy trì ở mức rất cao so với nhiều giai đoạn trước đó của thị trường kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới trong ngày chịu ảnh hưởng bởi hoạt động bán chốt lời đầu năm, cùng diễn biến phức tạp của các thị trường tài chính toàn cầu. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục là những yếu tố tâm lý chính ảnh hưởng đến biến động ngắn hạn của vàng.

Tính theo tỷ giá ngoại tệ, giá vàng quốc tế quy đổi tương ứng khoảng 137 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn đáng kể so với giá vàng miếng trong nước, tạo ra biên độ chênh lệch khoảng hơn 15 triệu đồng/lượng – điều quen thuộc trên thị trường Việt Nam những năm gần đây.

Tại sao giá vàng giữ ở mức cao ngay đầu năm?

Nhu cầu vàng như kênh trú ẩn an toàn thường tăng mạnh khi thị trường tài chính có biến động, đặc biệt vào dịp đầu năm khi các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục.

Các yếu tố như chính sách tiền tệ toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và dòng vốn đầu tư vào tài sản an toàn tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng.

Một số tổ chức tài chính lớn nhận định rằng vàng tiếp tục là một trong những mặt hàng đáng chú ý trong năm 2026, với triển vọng giá có thể tăng cao hơn nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào dự trữ.

Nhà đầu tư nên làm gì trong ngày đầu năm?

Thị trường vàng thế giới có nhịp điều chỉnh sau tăng nóng, có thể tạo cơ hội trading lướt sóng.

Tuy nhiên, biến động không lớn nên rủi ro nếu lướt quá ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Với xu hướng lãi suất thế giới có khả năng giảm và nhu cầu trú ẩn tăng, vàng vẫn được đánh giá là kênh giữ giá, bảo toàn tài sản.

Bảng giá vàng 2/1/2026 (Cập nhật sơ bộ)