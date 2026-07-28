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Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng hạ nhiệt sau phiên tăng nóng

Sơn Tinh

Sơn Tinh

10:46 | 28/07/2026
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Giá vàng hôm nay 28/7 quay đầu giảm sau khi lập đỉnh, vàng miếng SJC lùi về 141,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới xuống 4.041 USD/ounce trước thềm cuộc họp của Fed.
Giá vàng hôm nay 22/7: Vàng miếng SJC duy trì vùng 147 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng hôm nay 22/7: Vàng miếng SJC duy trì vùng 147 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng miếng SJC lao dốc, chênh lệch với thế giới thu hẹp Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng miếng SJC lao dốc, chênh lệch với thế giới thu hẹp
Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn chênh nhau 3 triệu đồng Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn chênh nhau 3 triệu đồng

Cập nhật lúc 10 giờ sáng nay 28/7, thị trường vàng trong nước chững lại và điều chỉnh giảm ở cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn sau nhịp tăng nóng của phiên liền trước. Vàng thế giới cũng lùi khỏi vùng đỉnh khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng, chờ tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt điều chỉnh giảm

Tại TP.HCM và Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ giá vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá cao trong sáng, bảng niêm yết SJC lùi khỏi mốc 143 triệu đồng/lượng của phiên tăng nóng liền trước, biên độ mua bán giữ quanh 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tại khu vực Hà Nội niêm yết vàng miếng SJC ở 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng đứng ở 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn vàng miếng SJC ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng hạ nhiệt sau phiên tăng nóng
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 28/7/2026 lúc 10 giờ

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 150.000 đồng/chỉ với vàng miếng SJC, đưa giá về 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 giảm 200.000 đồng/chỉ, tương đương 2 triệu đồng/lượng, xuống 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng trang sức 24K cũng lùi 200.000 đồng/chỉ so với sáng qua.

Tại PNJ, vàng miếng SJC giữ mốc 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra trên cả sáu khu vực niêm yết gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch ở 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng ở 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, đơn giá đã gồm thuế giá trị gia tăng. Riêng vàng trang sức 999.9 của thương hiệu giao dịch ở 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, mặt bằng vàng miếng SJC duy trì quanh 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi vàng nhẫn giữ khoảng cách hẹp so với vàng miếng. Chênh lệch mua bán ở nhiều thương hiệu đứng quanh 3-4 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý phòng thủ của doanh nghiệp trước biến động của giá thế giới.

Vàng thế giới lùi khỏi đỉnh khi nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Biểu đồ giá vàng thế giới
Biểu đồ giá vàng thế giới

Trên sàn quốc tế, giá vàng giao ngay XAUUSD lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam giao dịch quanh 4.041,76 USD/ounce, giảm 0,85%, tương đương 34,68 USD so với phiên liền trước. Kim loại quý lùi khỏi vùng đỉnh 4.100 USD/ounce vừa thiết lập trong phiên hôm qua, khi lực chốt lời gia tăng và đồng USD mạnh lên.

Tâm điểm của giới đầu tư là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7, song thị trường vẫn dõi theo đánh giá của cơ quan điều hành về lạm phát và tăng trưởng. Theo công cụ FedWatch của sàn CME, thị trường định giá khoảng 80% khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Diễn biến địa chính trị tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Chính sách thuế quan mới của Mỹ cùng căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu đi lên, làm gia tăng áp lực lạm phát. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng theo, tạo sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, mỗi khi căng thẳng hạ nhiệt, áp lực giảm với kim loại quý cũng dịu bớt, giúp vàng giữ vùng giá cao.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng khi chưa gồm thuế và phí, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra gần 12 triệu đồng/lượng. Khoảng cách rộng cho thấy vàng trong nước tiếp tục giao dịch với mức phần bù lớn so với mặt bằng quốc tế, đòi hỏi nhà đầu tư thận trọng với rủi ro khi giá thế giới đảo chiều.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
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Cập nhật: 28/07/2026 11:00
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Cập nhật: 28/07/2026 11:00

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