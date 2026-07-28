Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng hạ nhiệt sau phiên tăng nóng

Cập nhật lúc 10 giờ sáng nay 28/7, thị trường vàng trong nước chững lại và điều chỉnh giảm ở cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn sau nhịp tăng nóng của phiên liền trước. Vàng thế giới cũng lùi khỏi vùng đỉnh khi giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng, chờ tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt điều chỉnh giảm

Tại TP.HCM và Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ giá vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá cao trong sáng, bảng niêm yết SJC lùi khỏi mốc 143 triệu đồng/lượng của phiên tăng nóng liền trước, biên độ mua bán giữ quanh 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tại khu vực Hà Nội niêm yết vàng miếng SJC ở 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng đứng ở 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn vàng miếng SJC ở cả hai chiều.

Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 28/7/2026 lúc 10 giờ

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 150.000 đồng/chỉ với vàng miếng SJC, đưa giá về 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 giảm 200.000 đồng/chỉ, tương đương 2 triệu đồng/lượng, xuống 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng trang sức 24K cũng lùi 200.000 đồng/chỉ so với sáng qua.

Tại PNJ, vàng miếng SJC giữ mốc 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra trên cả sáu khu vực niêm yết gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch ở 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng ở 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, đơn giá đã gồm thuế giá trị gia tăng. Riêng vàng trang sức 999.9 của thương hiệu giao dịch ở 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, mặt bằng vàng miếng SJC duy trì quanh 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi vàng nhẫn giữ khoảng cách hẹp so với vàng miếng. Chênh lệch mua bán ở nhiều thương hiệu đứng quanh 3-4 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý phòng thủ của doanh nghiệp trước biến động của giá thế giới.

Vàng thế giới lùi khỏi đỉnh khi nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Biểu đồ giá vàng thế giới

Trên sàn quốc tế, giá vàng giao ngay XAUUSD lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam giao dịch quanh 4.041,76 USD/ounce, giảm 0,85%, tương đương 34,68 USD so với phiên liền trước. Kim loại quý lùi khỏi vùng đỉnh 4.100 USD/ounce vừa thiết lập trong phiên hôm qua, khi lực chốt lời gia tăng và đồng USD mạnh lên.

Tâm điểm của giới đầu tư là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7, song thị trường vẫn dõi theo đánh giá của cơ quan điều hành về lạm phát và tăng trưởng. Theo công cụ FedWatch của sàn CME, thị trường định giá khoảng 80% khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Diễn biến địa chính trị tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Chính sách thuế quan mới của Mỹ cùng căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu đi lên, làm gia tăng áp lực lạm phát. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng theo, tạo sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, mỗi khi căng thẳng hạ nhiệt, áp lực giảm với kim loại quý cũng dịu bớt, giúp vàng giữ vùng giá cao.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng khi chưa gồm thuế và phí, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra gần 12 triệu đồng/lượng. Khoảng cách rộng cho thấy vàng trong nước tiếp tục giao dịch với mức phần bù lớn so với mặt bằng quốc tế, đòi hỏi nhà đầu tư thận trọng với rủi ro khi giá thế giới đảo chiều.