Giá vàng trong nước sáng 27/6 đồng loạt đi lên

Sáng 27/6, thị trường vàng trong nước ghi nhận phiên đi lên ở hầu hết thương hiệu lớn. Theo bảng giá cập nhật lúc 11 giờ, vàng miếng và vàng nhẫn cùng tiến về vùng 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, phục hồi theo đà đi lên của thị trường quốc tế trong phiên cuối tuần.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng được niêm yết 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, áp dụng đồng nhất cho các khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng cùng nhiều tỉnh thành. Mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 26/6, đánh dấu một trong những phiên hồi phục rõ rệt sau chuỗi ngày điều chỉnh.

Vàng miếng SJC tăng lên 148,5 triệu đồng

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực TP.HCM, vàng miếng SJC giao dịch quanh 145,5 triệu đồng/lượng và 148,5 triệu đồng/lượng cho hai chiều mua bán. Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng đứng quanh 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Các dòng Vàng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài cùng Vàng PNJ Phượng Hoàng đều niêm yết tương đương. Riêng vàng nữ trang 999.9 của PNJ thấp hơn, ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng SJC được mua vào 144,3 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long cùng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 144,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra, áp dụng cho vàng hàm lượng 999.9.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, theo bảng giá cập nhật lúc 8 giờ 38 phút sáng 27/6, vàng miếng SJC niêm yết 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K giao dịch quanh 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen cùng mặt bằng với sản phẩm nhẫn ép vỉ.

Khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng tại các thương hiệu lớn dao động từ 3,0 đến 4,2 triệu đồng/lượng, phản ánh sự thận trọng của doanh nghiệp khi thị trường quốc tế còn nhiều biến động. Người mua vào ở thời điểm hiện tại chịu khoảng cách tương đối rộng nếu muốn bán lại trong ngắn hạn, một yếu tố cần tính tới khi cân nhắc thời điểm xuống tiền.

So với vùng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 6, mặt bằng vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 10 đến 11 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Diễn biến cho thấy thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh giảm kéo dài, dù phiên cuối tuần đã có sự phục hồi. Lực hồi phục buổi sáng phần lớn bám theo đà đi lên của vàng thế giới chứ chưa xuất phát từ nhu cầu nội địa tăng mạnh.

Vàng thế giới hồi phục, giới phân tích vẫn thận trọng

Trên thị trường quốc tế, lúc 11 giờ sáng 27/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng quanh 4.080 USD/ounce, tăng hơn 54 USD, tương đương 1,34% so với phiên liền trước. Đây là phiên phục hồi mạnh sau khi giá có lúc rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce trong tuần, mức thấp nhất trong hơn bảy tháng. Giá bạc thế giới giao dịch quanh 56 USD/ounce.

Dù phục hồi, kim loại quý vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp. Tính từ mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1, giá vàng hiện đã thấp hơn khoảng 29%, cho thấy quy mô của nhịp điều chỉnh kéo dài nhiều tháng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng khi chưa gồm thuế và phí gia công. Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá quốc tế quy đổi khoảng 18,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách duy trì ở vùng cao trong nhiều tháng và tiếp tục là điểm rủi ro với người mua trong nước.

Đà phục hồi của vàng đến từ việc đồng USD hạ nhiệt sau khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát. Chỉ số tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đúng với dự báo của giới phân tích. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức 64% trước đó.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết giá vàng đang phục hồi nhẹ sau khi chịu áp lực bán mạnh vào đầu tuần. Theo ông, mặt bằng lãi suất cao cùng chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và nâng mức sinh lời của các tài sản có lãi.

Trao đổi với Kitco News, ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối của Tastylive, cho biết ông đã chuyển từ quan điểm trung lập sang tiêu cực đối với vàng sau cuộc họp chính sách mới nhất của Fed. Ông Vecchio nhận định chi phí vốn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm sẽ tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường tại FxPro, cho rằng ngưỡng 4.000 USD/ounce đang chịu sức ép lớn sau khi đồ thị xuất hiện tín hiệu “giao cắt tử thần”, tức đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, một tín hiệu thường báo hiệu xu hướng giảm. Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, cũng cho rằng vàng còn chịu áp lực giảm khi đồng USD duy trì sức mạnh.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích của FOREX.com, nhận định diễn biến tuần tới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng thị trường. Theo ông, nếu giá không thể phục hồi bền vững sau khi kiểm định mốc 4.000 USD/ounce, vàng có thể lùi về vùng 3.500 USD/ounce trong những tuần tới. Ngược lại, nếu giữ được ngưỡng hỗ trợ, các mốc kháng cự cần theo dõi sẽ là 4.100 USD và 4.200 USD/ounce.

Tâm điểm chú ý của thị trường tuần tới sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố ngày 2/7. Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao của FXTM, cho rằng một báo cáo việc làm tích cực có thể củng cố kỳ vọng Fed giữ lập trường cứng rắn, qua đó gây thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu kém tích cực, vàng có thể nhận được lực hỗ trợ và duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều rủi ro, nhiều chuyên gia cho rằng mặt bằng giá hiện tại vẫn hấp dẫn với nhà đầu tư dài hạn. Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương được dự báo chậm lại, song lực mua từ khu vực công vẫn đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, giúp hạn chế đà giảm của thị trường. Với nhà đầu tư trong nước, khoảng cách cao giữa giá nội địa và thế giới, cùng độ rộng giữa hai chiều mua bán, là những yếu tố cần cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định.