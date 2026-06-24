Giá vàng trong nước sáng 24/6 nối dài đà giảm ở nhiều thương hiệu

Cập nhật lúc 10 giờ sáng nay 24/6, giá vàng trong nước nối dài đà giảm theo thị trường thế giới. Vàng miếng SJC lùi về quanh 147 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng nhẫn của một số thương hiệu tiếp tục hạ, trong đó Bảo Tín Minh Châu giảm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng so với phiên hôm qua.

Diễn biến đi xuống sáng nay nối tiếp một phiên giảm mạnh trước đó. Trong ngày 23/6, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn mất từ 1,5 tới 1,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, kéo mặt bằng bán ra phổ biến về vùng 147 triệu đồng. Vàng nhẫn 9999 cũng lùi quanh 1,6 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá về sát vùng vàng miếng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC sáng nay đứng quanh 144,0 triệu đồng mua vào và 147,0 triệu đồng bán ra mỗi lượng. So với 24 giờ trước, mỗi lượng đã hạ quanh 1,6 triệu đồng ở cả hai chiều, đưa giá về vùng thấp sau chuỗi phiên đi xuống. Chênh lệch mua bán duy trì ở 3 triệu đồng mỗi lượng, áp dụng đồng nhất cho các khu vực Hồ Chí Minh, miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng cùng miền Trung.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long sáng nay giao dịch quanh 142,5 triệu đồng mua vào và 146,0 triệu đồng bán ra mỗi lượng, hạ khoảng 1 triệu đồng so với phiên hôm qua. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long cùng dòng quà mừng bản vị vàng giữ cùng mức 142,5 tới 146,0 triệu đồng, còn vàng hệ thống đứng quanh 135,5 triệu đồng mua vào. Chênh lệch mua bán duy trì quanh 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

Biểu đồ giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua

Tại hệ thống PNJ khu vực Hồ Chí Minh, vàng miếng SJC giao dịch quanh 144,0 triệu đồng mua vào và 147,0 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng các dòng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài và Phượng Hoàng đều giữ quanh 144,0 triệu đồng mua vào và 147,0 triệu đồng bán ra. Riêng vàng nữ trang 999.9 đứng quanh 141,5 triệu đồng mua vào và 145,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC do doanh nghiệp niêm yết đứng quanh 144,0 triệu đồng mua vào và 147,0 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 giao dịch quanh 142,5 triệu đồng mua vào và 146,5 triệu đồng bán ra, còn vàng trang sức 24K dao động quanh 141,0 triệu đồng mua vào và 145,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng.

Như vậy, mặt bằng giá trong nước sáng nay nghiêng hẳn về chiều đi xuống. Vàng miếng phổ biến quanh 144,0 tới 147,0 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn lùi về vùng 141,5 tới 147,0 triệu đồng mỗi lượng tùy thương hiệu. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán giữ rộng quanh 3 tới 4 triệu đồng mỗi lượng, mức mà người mua cần cân nhắc khi giao dịch ngắn hạn.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, giá vàng thế giới sáng nay tương đương khoảng 131 triệu đồng mỗi lượng khi chưa tính thuế và phí. Mức chênh lệch giữa vàng miếng trong nước và vàng thế giới quy đổi vẫn giữ quanh 16 triệu đồng mỗi lượng, phản ánh khoảng cách kéo dài giữa hai thị trường.

Giá vàng thế giới lao dốc dưới sức ép đồng USD và kỳ vọng lãi suất

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay lùi về quanh 4.061 USD mỗi ounce, giảm 1,19% so với phiên liền trước, tương đương mất gần 49 USD. Đà giảm kéo dài nhiều phiên đưa kim loại quý rời xa vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm.

Sức ép lớn nhất với vàng đến từ đồng USD khi đồng bạc xanh duy trì ở vùng cao nhất trong hơn một năm. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu lực mua trên toàn thị trường.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%, cao hơn nhiều so với mức 61% trước cuộc họp chính sách gần nhất. Kỳ vọng chính sách tiền tệ cứng rắn hơn dưới thời tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục phủ bóng lên triển vọng giá vàng.

Tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt cũng làm giảm nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn. Mức phí bảo hiểm rủi ro quanh eo biển Hormuz tiếp tục thu hẹp sau những tín hiệu tích cực từ đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, khiến dòng tiền dần rời khỏi vàng.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Vàng còn chịu áp lực sau khi nhiều tổ chức hạ dự báo. Deutsche Bank điều chỉnh dự báo giá vàng trung bình quý III năm nay xuống còn 4.300 USD mỗi ounce, trước khi tăng lên 4.800 USD mỗi ounce trong quý IV. Goldman Sachs cũng cắt giảm 500 USD trong dự báo cuối năm, đưa mục tiêu về 4.900 USD mỗi ounce khi không còn kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong năm nay.

Theo Kitco News, nhu cầu vàng suy giảm khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, buộc một số tổ chức hạ mục tiêu giá cho nửa cuối năm. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn Comex cũng mất khoảng 2%, lùi về quanh 4.117 USD mỗi ounce trong phiên gần nhất.

Ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, cho biết: “Vàng được hưởng lợi phần nào nhờ giá dầu giảm trong tuần, nhưng lại thiếu sự hỗ trợ khi đồng USD tiếp tục tăng giá theo kỳ vọng Fed nâng lãi suất”. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, nhận định diễn biến giá năng lượng sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt tác động tới thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

Các chiến lược gia hàng hóa tại Morgan Stanley cho rằng triển vọng tăng giá của vàng trong nửa cuối năm phụ thuộc nhiều vào khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục. Hai nhà phân tích Amy Gower và Martijn Rats lưu ý yếu tố còn thiếu là nhu cầu từ kênh quỹ, vốn vẫn nhạy cảm với lộ trình lãi suất của Fed, lợi suất thực và sức mạnh đồng USD.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng nếu giá dầu hạ nhanh theo tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ và Iran thì áp lực lạm phát sẽ dịu bớt, mở ra khả năng Fed cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ về sau. Kịch bản đó có thể tạo lực đỡ trở lại cho vàng, song giới đầu tư vẫn thận trọng chờ thêm tín hiệu rõ ràng.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng vàng khó bứt phá khi đồng USD còn mạnh và kỳ vọng lãi suất chưa đảo chiều. Thị trường đang dõi theo các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố cùng tiến triển đàm phán liên quan eo biển Hormuz để xác định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.