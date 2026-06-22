Giá vàng trong nước sáng 22/6 đi ngang tại nhiều thương hiệu lớn

Sáng 22/6, thị trường vàng trong nước gần như đứng yên sau hai ngày nghỉ cuối tuần. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại hầu hết thương hiệu lớn giữ nguyên giá so với phiên cuối tuần trước, riêng Bảo Tín Mạnh Hải nhích tăng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay phục hồi ngay phiên đầu tuần, lấy lại một phần mức giảm mạnh của ba tuần qua.

Lúc 9 giờ sáng 22/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg ở mức 145,7 triệu đồng mỗi lượng chiều mua vào và 148,7 triệu đồng mỗi lượng chiều bán ra. Chênh lệch hai chiều giữ quanh 3 triệu đồng mỗi lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% các loại từ 1 đến 5 chỉ duy trì quanh 145,6 triệu đồng mua vào và 148,6 triệu đồng bán ra, trong khi loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ bán ra 148,7 triệu đồng mỗi lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 22/6 tại Bảo Tín Minh Châu

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), vàng miếng SJC giữ quanh 145,7 triệu đồng mua vào và 148,7 triệu đồng bán ra mỗi lượng, cập nhật lúc 8 giờ 39 sáng 22/6. Nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng các dòng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài và PNJ Phượng Hoàng duy trì mức 145,6 triệu đồng mua vào và 148,6 triệu đồng bán ra mỗi lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 145,4 triệu đồng mua vào và 148,7 triệu đồng bán ra mỗi lượng, cập nhật lúc 8 giờ 58 sáng 22/6. Mức chênh lệch hai chiều của thương hiệu vàng này lên tới 3,3 triệu đồng mỗi lượng, rộng hơn so với SJC.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giữ 145,7 triệu đồng mua vào và 148,7 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K loại 999.9 đứng quanh 145 triệu đồng mua vào và 148,5 triệu đồng bán ra, tăng 150.000 đồng mỗi chỉ, tương đương 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với phiên liền trước. Riêng nhẫn tròn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp mua vào quanh 144 triệu đồng mỗi lượng.

Tổng hợp diễn biến cho thấy giá vàng trong nước sáng đầu tuần chủ yếu đi ngang, mức điều chỉnh tại các thương hiệu rất hẹp. Vùng giá bán ra của vàng miếng SJC tiếp tục giữ quanh 148,7 triệu đồng mỗi lượng, vẫn thấp hơn vùng đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm.

Giá vàng thế giới phục hồi, giới phân tích vẫn dè dặt trước mốc 4.000 USD

Sáng 22/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng quanh 4.188 USD mỗi ounce, tăng khoảng 33 USD, tương đương 0,79% so với phiên cuối tuần trước. Đà phục hồi xuất hiện ngay phiên đầu tuần, sau ba tuần giảm liên tiếp khiến kim loại quý lùi về sát vùng 4.150 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra trong nước, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133 triệu đồng mỗi lượng, chưa gồm thuế và phí.

Tuần trước, giá vàng mở cửa quanh 4.210 USD rồi vọt lên đỉnh 4.382 USD nhờ nhu cầu trú ẩn trước căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở vùng 3,5-3,75% nhưng để ngỏ khả năng tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Tín hiệu cứng rắn đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran cũng hạ nhiệt lo ngại địa chính trị và kéo giá dầu đi xuống.

Biểu đồ giá vàng thế giới

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng đợt giảm vừa qua đã quá mức. Theo ông, giá vàng có khả năng phục hồi nếu tiến trình hòa bình tại Trung Đông tiếp tục đạt kết quả tích cực và lực bán chốt lời dần cạn.

Ở chiều thận trọng, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, đánh giá biểu đồ kỹ thuật của vàng đang phát tín hiệu suy yếu. Ông Kuptsikevich cho biết: “Đợt tăng giá nhờ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran dường như đã kết thúc”. Theo ông, đường trung bình động 200 ngày từ vai trò hỗ trợ đã chuyển thành kháng cự, và xu hướng giảm chỉ thực sự được xác nhận nếu giá rơi xuống dưới 4.000 USD mỗi ounce.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản giảm, với 70% dự báo giá đi xuống, 20% cho rằng thị trường đi ngang và chỉ 10% kỳ vọng tăng. Ngược lại, ở khảo sát trực tuyến Main Street, 54% nhà đầu tư cá nhân tin giá vàng sẽ phục hồi trong tuần, cho thấy sự giằng co rõ rệt về xu hướng ngắn hạn.

Tuần này, thị trường chờ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm số liệu cuối cùng về GDP quý I/2026, chỉ số lạm phát PCE và chỉ số PMI sản xuất, dịch vụ tháng 6. Những con số trên sẽ định hình kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed và chi phối hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Nhiều chuyên gia cho rằng sức ép từ Fed chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn như lạm phát dai dẳng, rủi ro địa chính trị và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn còn nguyên. Tại Việt Nam, vàng miếng SJC quy đổi tiếp tục cao hơn giá thế giới khoảng 15 triệu đồng mỗi lượng, mức chênh lệch buộc người mua cân nhắc kỹ thời điểm mua vào.