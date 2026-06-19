Giá vàng trong nước lao dốc, mất khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 19/6, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm mạnh sau chuỗi phiên đi ngang. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra, áp dụng đồng loạt từ TP.HCM, Hà Nội cho tới Đà Nẵng, Nha Trang hay Cà Mau.

So với chốt phiên 18/6 ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, vàng miếng SJC rẻ hơn khoảng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán. Đà giảm bám sát diễn biến lao dốc của giá thế giới trong phiên.

Tại Tập đoàn DOJI khu vực Hà Nội, vàng miếng SJC bán lẻ và nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cùng lùi về 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi nữ trang 9999 ở vùng 141 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước lao dốc, mất khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng

Hệ thống PNJ niêm yết vàng miếng SJC, vàng miếng PNJ và nhẫn trơn PNJ 999.9 ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nữ trang 999.9 giao dịch quanh 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng SJC giữ mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đứng quanh 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, còn trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 ở vùng 142 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải báo giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) ở mức 143,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra, còn vàng miếng SJC tại đây lên tới 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn mặt bằng chung của thị trường.

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/6, khi vàng miếng SJC giao dịch ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, mặt bằng giá hiện đã giảm khoảng 11 triệu đồng/lượng, cho thấy nhịp điều chỉnh kéo dài của thị trường.

Giá vàng thế giới rơi mạnh khi đồng USD lên đỉnh một năm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) sáng 19/6 lùi về 4.145,77 USD/ounce, giảm 1,5% tương đương 63,2 USD so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mỗi lượng vàng thế giới vào khoảng 132 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC trong nước chừng 15 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán dâng cao sau cuộc họp chính sách ngày 16–17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 3,5–3,75% với kết quả bỏ phiếu tuyệt đối, song gần một nửa thành viên dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm 2026.

Đây là cuộc họp đầu tiên dưới quyền tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ông Warsh phát đi thông điệp cứng rắn, nhấn mạnh ổn định giá cả là “ngôi sao Bắc Đẩu” trong điều hành chính sách. Thị trường lập tức nâng khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên 85%.

Đồng USD hưởng lợi rõ rệt khi chỉ số USD Index tăng lên 100,8 điểm, mức cao nhất trong vòng một năm. USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, kéo nhu cầu kim loại quý đi xuống. Cùng phiên, giá bạc giảm 1,8%, bạch kim mất 0,9% và palladium hạ 2,1%.

Giá vàng thế giới rơi mạnh khi đồng USD lên đỉnh

Đà giảm của vàng phần nào chững lại nhờ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, giúp giá dầu hạ nhiệt và giảm bớt lo ngại lạm phát. Dù vậy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ tăng 4,2% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, vẫn củng cố kịch bản lãi suất cao kéo dài.

Ở góc nhìn dài hạn, nhiều tổ chức giữ quan điểm tích cực. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương mua ròng 244 tấn vàng trong quý I/2026 và tiếp tục gom thêm trong tháng 4. Barclays dự báo giá vàng có thể đạt 4.791 USD/ounce trong năm 2026 khi đợt điều chỉnh do căng thẳng Iran lắng xuống.

Các dự báo cuối năm của những định chế lớn cũng cao hơn nhiều so với mặt bằng hiện tại, với Goldman Sachs ở mức 5.400 USD/ounce, Morgan Stanley 5.200 USD/ounce, UBS 5.500 USD/ounce và JPMorgan quanh 6.000 USD/ounce.

Ở chiều thận trọng, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng giá vàng có thể giảm tiếp trong tuần tới. “Ngân hàng trung ương tiếp tục mua trong khi nhà đầu tư tiếp tục bán, lạm phát vẫn là mối lo và Fed đã ám chỉ khả năng tăng lãi suất trước cuối năm 2026”, ông Newsom cho biết.

Nhóm phân tích hàng hóa của ngân hàng Société Générale cũng cảnh báo lạm phát dai dẳng, các cú sốc giá do dầu và môi trường lãi suất cao kéo dài sẽ giới hạn dư địa tăng của vàng trong trung hạn. Với nhà đầu tư trong nước, chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán cùng nhịp giảm nhanh là điểm cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.