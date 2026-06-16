Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước sáng 16/6 tiếp tục giữ ở vùng đỉnh sau ba phiên hồi phục liên tiếp. Phần lớn thương hiệu lớn cùng đưa vàng miếng SJC lên 150,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán, trong khi vàng nhẫn ở vài nơi đã vượt qua mốc này.

Theo cập nhật cuối ngày 15/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 148 triệu đồng mỗi lượng chiều mua và 150,5 triệu đồng mỗi lượng chiều bán, áp dụng đồng loạt cho TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long và miền Trung.

Cùng mặt bằng, PNJ niêm yết vàng miếng SJC ở mức 148 triệu đồng mỗi lượng chiều mua và 150,5 triệu đồng mỗi lượng chiều bán. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đưa ra giá tương tự, riêng Bảo Tín Mạnh Hải tăng 3,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với phiên trước. Chênh lệch mua bán ở nhóm vàng miếng duy trì quanh 2,5 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng miếng và nhẫn cùng vượt mốc 150 triệu đồng

Vàng nhẫn thậm chí còn vượt vàng miếng ở một vài thương hiệu. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 của Bảo Tín Mạnh Hải lên 148,5 triệu đồng mỗi lượng chiều mua và 151,5 triệu đồng mỗi lượng chiều bán, tăng 4,5 triệu đồng mỗi lượng so với phiên liền trước.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 148 triệu đồng mỗi lượng chiều mua và 150,5 triệu đồng mỗi lượng chiều bán. Nhẫn trơn PNJ 999.9 niêm yết 147,5 triệu đồng mỗi lượng chiều mua và 150,5 triệu đồng mỗi lượng chiều bán, chênh lệch mua bán quanh 3 triệu đồng mỗi lượng.

Dù hồi phục mạnh trong những phiên gần đây, mặt bằng giá vàng miếng vẫn thấp hơn rõ rệt so với đầu tháng. So với ngày 1/6, vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn đã giảm khoảng 10,8 đến 11,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, nên người mua vào lúc giá đỉnh đầu tháng vẫn chịu khoản lỗ lớn.

Tính từ vùng đỉnh quanh 191 triệu đồng mỗi lượng lập hồi đầu tháng 3, giá bán ra hiện thấp hơn khoảng 41 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến dội lại quãng lao dốc của vàng thế giới, cho thấy thị trường trong nước vẫn nhạy với từng chuyển động địa chính trị thay vì giữ xu hướng một chiều như giai đoạn cuối năm ngoái.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới nối dài đà tăng trong phiên 15/6. Đến chiều, giá giao ngay đạt 4.336 USD/ounce, tăng khoảng 117,8 USD/ounce so với phiên trước, rồi tiếp tục nhích lên quanh 4.351 USD/ounce vào buổi tối theo giờ Việt Nam. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp, đưa kim loại quý trở lại vùng cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.423 đồng đổi 1 USD, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 138 triệu đồng, chưa gồm thuế và phí. Mức giá trong nước vì thế vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 12 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán. Khoảng cách rộng cho thấy giá vàng trong nước tăng nhanh hơn nhịp thế giới trong những phiên hồi phục vừa qua, nên người mua cần theo dõi sát biến động hai chiều trước khi xuống tiền.

Giá vàng thế giới nối dài đà tăng trong phiên 15/6

Vàng bật tăng sau khi giới chức Mỹ và Iran thông báo đạt khung thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột, gồm việc dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và mở lại eo biển Hormuz. Thỏa thuận dự kiến ký chính thức tại Thụy Sĩ ngày 19/6. Thông tin kéo giá dầu Brent và WTI giảm hơn 4%, làm dịu lo ngại lạm phát và áp lực lãi suất cao.

Đà tăng lan sang nhiều kim loại quý khác. Giá bạc có thời điểm vọt gần 3% và vượt 70 USD/ounce, trong khi bạch kim cùng palladium giữ nhịp đi lên. Trên thị trường năng lượng, mỗi thùng dầu Brent và WTI lần lượt về quanh 83,6 USD và 81 USD sau khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz hạ nhiệt.

Tuần trước, vàng thế giới biến động rất mạnh khi leo lên đỉnh 4.363 USD/ounce vì căng thẳng Trung Đông rồi lao về 4.023 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025, do lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Giá chốt tuần ở 4.210 USD/ounce, giảm khoảng 2,7% so với đầu tuần.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall thận trọng trước cuộc họp của Fed. Có 65% chuyên gia giữ quan điểm trung lập, 24% dự báo giá tăng và 12% dự báo giảm. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 49% nghiêng về xu hướng giảm, cao hơn mức 39% kỳ vọng tăng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết vàng từng rơi về vùng 4.024 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, trước khi hồi phục lên quanh 4.246 USD/ounce. Theo ông, các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa xác nhận xu hướng tăng trở lại khi thị trường chờ kết quả họp của Fed.

Bà Nicky Shiels, Trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại MKS PAMP, dự báo vàng dao động trong biên độ hẹp vài tháng tới, trước khi xuất hiện thêm các động lực và chất xúc tác chiến lược mới. Chuyên gia Aakash Doshi cho rằng vàng có khả năng phục hồi nếu căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và giá dầu lùi về vùng 80 USD/thùng.

Tuần này, thị trường dồn sự chú ý vào cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh, cùng quyết định lãi suất của loạt ngân hàng trung ương lớn gồm Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Dự trữ Australia, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Trung ương Anh. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12 còn khoảng 64%, giảm từ mức 69% của tuần trước.

Lạm phát Mỹ hiện ở mức 4,2%, cao nhất trong ba năm, trong khi thị trường lao động vẫn ổn định. Hai yếu tố trên làm tiêu tan kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất, đồng thời chi phối diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng trong những phiên sắp tới.

Dòng tiền đầu cơ cũng phát tín hiệu thận trọng. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng từ giữa tháng 5 và chỉ còn nắm giữ khoảng 1.025 tấn, mức thấp nhất trong tám tháng. So với đỉnh 5.303 USD/ounce thiết lập ngày 28/1, mỗi ounce vàng đã mất gần 1.000 USD sau khi căng thẳng Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2, cho thấy biên độ điều chỉnh của kim loại quý trong nửa đầu năm nay rất rộng.

* Bài viết tổng hợp diễn biến giao dịch và quan điểm phân tích, mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.