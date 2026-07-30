Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng trong nước sáng nay tăng tại nhiều thương hiệu lớn

Cập nhật lúc 11 giờ hôm nay 30/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở 138,5-142,5 triệu đồng/lượng cho hai chiều mua vào và bán ra. Cả hai chiều đứng yên so với chốt phiên hôm qua, mức tăng giảm bằng không ở toàn bộ khu vực gồm Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và Miền Trung. Chênh lệch mua bán giữ ở 4 triệu đồng mỗi lượng.

Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội đưa vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long lên 139,6 triệu đồng mua vào và 143,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng, tăng so với phiên liền trước. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng mức 139,6-143,5 triệu đồng/lượng, giữ vị trí cao nhất thị trường trong sáng nay. Sản phẩm quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch ở 139,6-143,5 triệu đồng/lượng.

Cùng hệ thống, giá vàng miếng SJC giữ 138,5-142,5 triệu đồng/lượng. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, còn loại 99.9 thấp hơn 20 nghìn đồng mỗi chỉ, tương đương 138,3-142,3 triệu đồng/lượng. Vàng nguyên liệu mua vào 129,3 triệu đồng/lượng, vàng hệ thống mua vào 134,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 30/7, nhẫn trơn vượt 143 triệu, SJC giữ 142,5 triệu đồng

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật bảng giá vàng lúc 9 giờ 16 phút với nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) mua vào 139,6 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng mỗi lượng, tăng ở cả hai chiều. Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen áp cùng mức giá. Nhẫn tròn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 139 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9) tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, loại 99.9 ở 138,4-142,4 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC do doanh nghiệp phân phối giữ 138,5-142,5 triệu đồng/lượng. Vàng nguyên liệu 999,9 mua vào 130,3 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng so với mức nguyên liệu cùng loại tại Bảo Tín Minh Châu.

Phú Quý chốt bảng giá vàng lúc 10 giờ 58 phút, toàn bộ sản phẩm gắn mũi tên tăng và chỉ số tổng hợp của doanh nghiệp tăng 0,99%. Vàng miếng SJC, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 cùng đứng ở 138,5-142,5 triệu đồng/lượng. Loại 1 lượng 99.9 thấp hơn một bậc, giao dịch 138,4-142,4 triệu đồng/lượng.

Nhóm trang sức tại Phú Quý giãn rộng hơn về chênh lệch. Vàng trang sức 999.9 mua vào 135,5 triệu đồng và bán ra 141,5 triệu đồng mỗi lượng, vàng trang sức 999 ở 135,4-141,4 triệu đồng/lượng. Vàng 999.9 phi SJC mua vào 130 triệu đồng và bán ra 141,5 triệu đồng mỗi lượng, khoảng cách hai chiều lên tới 11,5 triệu đồng.

PNJ cập nhật giá vàng lúc 8 giờ 54 phút và áp cùng mặt bằng cho sáu khu vực gồm TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Vàng miếng PNJ giao dịch 137,5-142,4 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC bán tại PNJ ở 138,5-142,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999.9 và vàng Kim Bảo 999.9 cùng đứng ở 137,5-142,4 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng chung sáng nay, giá vàng miếng và nhẫn trơn bán ra dao động 142,4-143,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa hai chiều phổ biến 3,9-4,9 triệu đồng mỗi lượng. Người mua giữ vàng trong ngắn hạn phải chịu ngay khoản hao hụt tương ứng nếu bán lại, nên phần chênh lệch trở thành yếu tố cần tính trước khi xuống tiền.

Giá vàng thế giới lùi về sát 4.050 USD sau quyết định của Fed

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay XAUUSD lúc 11 giờ hôm nay đứng ở 4.059,67 USD/ounce, giảm 6,76 USD, tương đương 0,17%. Quy đổi theo tỷ giá bán ra 26.520 đồng/USD tại Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 129,8 triệu đồng khi chưa cộng thuế và phí gia công.

Khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC bán ra và giá vàng thế giới quy đổi vào khoảng 12,7 triệu đồng/lượng. Với nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, khoảng cách rộng hơn, lên gần 13,7 triệu đồng/lượng.

Chiều 29/7 theo giờ Mỹ, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ năm liên tiếp trong phạm vi 3,5-3,75%, bất chấp lạm phát dai dẳng và giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Trung Đông. Ba thành viên FOMC bỏ phiếu ngược, nghiêng về phương án tăng lãi suất. Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu rằng nếu lạm phát duy trì ở mức cao suốt giai đoạn dự báo, tăng lãi suất có thể trở thành lựa chọn chính sách phù hợp.

Biểu đồ giá vàng thế giới 30/7

Kitco News ghi nhận giá vàng giao ngay chốt phiên 29/7 quanh 4.043,60 USD/ounce, tăng 0,12%, với biên độ ngày 3.995,20-4.048,80 USD. Giá vàng vẫn nằm dưới vùng kháng cự 4.041,65-4.072,40 USD từng chặn các nhịp hồi phục gần đây. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,60% và chỉ số USD Index quanh 101,3 điểm, hai yếu tố tiếp tục hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Ông Colin Cieszynski, Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất đến ít nhất tháng 9 và giá vàng có thể đi ngang trong 3-6 tháng tới.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định thị trường vàng đang chờ một đồng thuận từ Fed, nhưng bản thân FOMC bất định không kém cuộc chiến tại Trung Đông.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết phần lớn diễn biến sắp tới phụ thuộc dữ liệu lạm phát. Ông lưu ý mức thuế nhập khẩu mới 10-12,5% của Mỹ áp lên hàng hóa từ các đối tác thương mại lớn tạo thêm bất định và đe dọa hiệu ứng lạm phát vòng hai, khiến Fed càng ít dư địa nới lỏng. Cùng thời điểm, Commerzbank hạ dự báo giá vàng và giá bạc sau khi đánh giá lại tác động của xung đột Trung Đông.

Yếu tố địa chính trị vẫn giữ một phần lực đỡ cho giá vàng. Iran phóng tên lửa vào các căn cứ Mỹ tại Jordan, phía Mỹ bắn hạ nhiều tên lửa đạn đạo, còn eo biển Hormuz duy trì trạng thái thông thương dưới áp lực quân sự. Giá dầu Brent giữ quanh 82 USD/thùng, kéo theo lo ngại lạm phát chi phí đẩy và củng cố lập trường thắt chặt của nhiều ngân hàng trung ương.

Dòng vốn cũng phân hóa mạnh theo khu vực. Các quỹ ETF vàng châu Á hút kỷ lục 12 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 nhờ nhu cầu bán lẻ tại Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi quỹ ETF Bắc Mỹ bị rút 5,5 tỷ USD. Nhu cầu mua ròng của các ngân hàng trung ương tiếp tục bù đắp phần nào cho dòng vốn rút khỏi phương Tây.

Trong hôm nay, thị trường hướng sang số liệu GDP quý II và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ. Nếu tăng trưởng và thị trường lao động giữ được sức bền, kỳ vọng tăng lãi suất tháng 9 sẽ mạnh thêm và giá vàng khó bứt lên khỏi vùng 4.100 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mốc tâm lý 4.000 USD/ounce vẫn là vùng hỗ trợ mà giá vàng thế giới bảo vệ thành công suốt hơn năm tuần qua, nên nhịp giảm hiện tại chưa làm thay đổi cấu trúc trung hạn của thị trường.

Với thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn vẫn bám sát nhau ở vùng 142-143,5 triệu đồng/lượng, phản ánh nguồn cung hạn chế và sức mua thực còn duy trì. Diễn biến giá vàng những phiên tới phụ thuộc nhiều vào tín hiệu lãi suất từ Mỹ cùng mức độ căng thẳng tại Trung Đông.