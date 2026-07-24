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Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn chênh nhau 3 triệu đồng

Sơn Tinh

Sơn Tinh

14:09 | 24/07/2026
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Giá vàng hôm nay 24/7 ghi nhận vàng miếng SJC đứng yên ở 139,5 triệu đồng mỗi lượng, vàng nhẫn giữ vùng giá cao, còn vàng thế giới lùi về 4.029,25 USD mỗi ounce.
Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng miếng lùi về 146 triệu đồng, thế giới vượt 4.030 USD Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng miếng lùi về 146 triệu đồng, thế giới vượt 4.030 USD
Giá vàng hôm nay 22/7: Vàng miếng SJC duy trì vùng 147 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng hôm nay 22/7: Vàng miếng SJC duy trì vùng 147 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng miếng SJC lao dốc, chênh lệch với thế giới thu hẹp Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng miếng SJC lao dốc, chênh lệch với thế giới thu hẹp

Thị trường vàng trong nước bước vào phiên giao dịch ngày 24/7 trong trạng thái trầm lắng. Vàng miếng SJC giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua và bán so với phiên liền trước, còn vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các thương hiệu.

Cập nhật lúc 12 giờ trưa nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC khu vực TP.HCM ở 134,5 triệu đồng mua vào và 139,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Cả hai chiều đều không thay đổi so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lùi về 4.029,25 USD mỗi ounce, giảm 20,32 USD tương đương 0,50%. Kim loại quý tiếp tục dao động sát mốc tâm lý 4.000 USD trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/7 tại các thương hiệu lớn

Bảng giá SJC ghi nhận sự khác biệt theo khu vực. Vàng miếng tại miền Bắc đứng ở 135,5 triệu đồng mua vào và 140,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng, cao hơn 1 triệu đồng so với TP.HCM. Các điểm giao dịch Hạ Long, Hải Phòng và khu vực miền Trung cùng áp dụng mức 134,5 triệu đồng và 139,5 triệu đồng.

Ghi nhận lúc 14h chiều 12/3, giá vàng trong nước đã phục hồi nhẹ so với mức khảo sát buổi sáng (8h45), dù vẫn thấp hơn so với mức đóng cửa hôm qua.
Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn giá cao

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, vàng miếng SJC và nhẫn trơn PNJ 999.9 cùng được niêm yết ở 13,45 triệu đồng mua vào và 13,95 triệu đồng bán ra mỗi chỉ, tương đương 134,5 triệu đồng và 139,5 triệu đồng mỗi lượng. Các dòng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài và Phượng Hoàng cũng áp dụng cùng mặt bằng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cập nhật lúc 12 giờ 33 phút với vàng miếng SJC ở 134,5 triệu đồng và 139,5 triệu đồng mỗi lượng. Vòng tròn nhẫn Phú Quý 999.9 cùng sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 giữ mặt bằng tương tự và đều được điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên.

Khác biệt lớn nhất nằm ở nhóm thương hiệu miền Bắc. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn 999.9 ở 138,7 triệu đồng mua vào và 142,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Doanh nghiệp vẫn bán vàng miếng SJC ở 139,5 triệu đồng, thấp hơn 3 triệu đồng so với sản phẩm nhẫn do chính đơn vị sản xuất.

Bảng giá của Bảo Tín Minh Châu còn ghi nhận trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 ở 135,5 triệu đồng mua vào và 141,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng. Dòng 99.9 thấp hơn 200.000 đồng ở cả hai chiều, còn vàng nguyên liệu được thu mua ở 129 triệu đồng mỗi lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 9 giờ 02 phút sáng nay với nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K ở 138,5 triệu đồng mua vào và 142,5 triệu đồng bán ra mỗi lượng, cùng chiều đi xuống so với phiên trước. Vàng trang sức 24K 999.9 đứng ở 135,5 triệu đồng và 141,5 triệu đồng, trong khi bạc thỏi 999 loại 1 kg giao dịch ở 57,707 triệu đồng và 59,494 triệu đồng.

So sánh giữa các thương hiệu cho thấy khoảng cách lên tới 3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra của cùng dòng nhẫn tròn trơn 999.9. Người mua tại Bảo Tín Minh Châu hoặc Bảo Tín Mạnh Hải phải trả 142,5 triệu đồng, trong khi mua tại PNJ hay Phú Quý chỉ mất 139,5 triệu đồng cho sản phẩm cùng hàm lượng.

Chênh lệch mua bán tiếp tục là yếu tố cần lưu ý. Vàng miếng SJC duy trì mức giãn 5 triệu đồng mỗi lượng, còn nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giãn 3,8 triệu đồng và Bảo Tín Mạnh Hải giãn 4 triệu đồng. Nhà đầu tư mua vào rồi bán ra ngay trong ngày sẽ chịu khoản lỗ tương ứng.

Vàng nguyên liệu là chỉ báo đáng theo dõi trong phiên hôm nay. PNJ thu mua vàng nguyên liệu 99,99 ở 128,5 triệu đồng mỗi lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 128 triệu đồng. Các mức thu mua nguyên liệu bám khá sát giá thế giới quy đổi, cho thấy phần chênh lệch lớn chủ yếu hình thành ở khâu sản phẩm hoàn thiện.

Các doanh nghiệp vàng lớn hiện đều công bố bảng giá theo thời gian thực trên nền tảng trực tuyến, cho phép người dân tra cứu theo ngày và theo từng dòng sản phẩm. Việc số hóa dữ liệu niêm yết giúp thị trường minh bạch hơn và giảm rủi ro cho người mua ở xa các trung tâm giao dịch.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24/7
Biểu đồ giá vàng thế giới 24/7

Giá vàng thế giới giảm và nhận định của giới phân tích

Giá vàng giao ngay đứng ở 4.029,25 USD mỗi ounce, mất 20,32 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá bán ra 26.510 VND mỗi USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,8 triệu đồng mỗi lượng khi chưa cộng thuế và phí gia công.

Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 10,7 triệu đồng mỗi lượng. Với nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu, khoảng cách nới rộng lên gần 13,7 triệu đồng mỗi lượng.

Áp lực lên kim loại quý đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Theo dữ liệu của CME Group, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,50-3,75% tại cuộc họp cuối tháng 7 đạt khoảng 85,6%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên cùng đồng USD mạnh khiến sức hấp dẫn của vàng suy yếu.

Chuyên gia Tony Sycamore của IG cho rằng vàng đã tìm được lực đỡ quanh vùng 4.000 USD trong các phiên gần đây. Ông lưu ý một báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo sẽ củng cố kỳ vọng thắt chặt và tạo thêm sức ép lên kim loại quý định giá bằng đồng USD.

Ngân hàng OCBC dự báo giá vàng có thể tiếp tục đi xuống cho tới cuối năm 2026 do lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và nhu cầu đầu tư suy giảm. Dù vậy, nhóm phân tích của ngân hàng vẫn đánh giá xu hướng dài hạn của vàng nghiêng về phía đi lên.

Deutsche Bank cảnh báo giá vàng có thể lùi về khoảng 3.800 USD mỗi ounce nếu Fed thực hiện ba tới bốn lần tăng lãi suất. Ở chiều ngược lại, bộ phận nghiên cứu toàn cầu của J.P. Morgan vẫn giữ dự báo vàng hướng tới 6.000 USD mỗi ounce vào cuối năm, cho thấy độ phân tán rất lớn trong quan điểm của giới phân tích.

Hội đồng Vàng thế giới trong báo cáo triển vọng giữa năm 2026 công bố đầu tháng 7 nhận định vàng nhiều khả năng dao động trong biên độ khoảng cộng trừ 5% nếu bối cảnh vĩ mô giữ nguyên. Tổ chức trên cũng lưu ý lực mua của các ngân hàng trung ương vẫn đóng vai trò nền đỡ cho giá.

Với người mua vàng trong nước, mức chênh lệch hai chiều cùng khoảng cách so với giá thế giới đang tạo ra rủi ro ngắn hạn. Giới kinh doanh khuyến nghị người dân chỉ mua khi có nhu cầu tích trữ dài hạn và nên chọn thương hiệu có hóa đơn cùng chính sách mua lại rõ ràng.

Trong phiên tối nay, thị trường theo dõi số liệu PMI sản xuất và dịch vụ tháng 7 của Mỹ. Kết quả cao hơn dự báo sẽ củng cố đồng USD và gây thêm sức ép lên vàng, trong khi số liệu yếu có thể giúp kim loại quý bật lại từ vùng hỗ trợ 4.000 USD.

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 140,000
Hà Nội - PNJ 135,000 140,000
Đà Nẵng - PNJ 135,000 140,000
Miền Tây - PNJ 135,000 140,000
Tây Nguyên - PNJ 135,000 140,000
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 140,000
Cập nhật: 24/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,500 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,500 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 14,000
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,190 13,890
Trang sức 99.99 13,200 13,900
Cập nhật: 24/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 137
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 135,644
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 10,291
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 93,319
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 83,728
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 80,029
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 57,285
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Cập nhật: 24/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17853 18127 18700
CAD 18168 18444 19060
CHF 31603 31983 32624
CNY 0 3844 3936
EUR 29355 29576 30651
GBP 34288 34679 35607
HKD 0 3225 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14922 15509
SGD 19845 20127 20695
THB 695 758 812
USD (1,2) 26054 0 0
USD (5,10,20) 26095 0 0
USD (50,100) 26124 26138 26498
Cập nhật: 24/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,130 26,130 26,510
USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
EUR 29,454 29,478 30,884
JPY 156.29 156.57 166.01
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AUD 18,033 18,098 18,781
CAD 18,347 18,406 19,086
CHF 31,824 31,923 32,853
SGD 19,953 20,015 20,797
CNY - 3,810 3,955
HKD 3,288 3,298 3,436
KRW 16.54 17.25 18.77
THB 742.92 752.1 805.37
NZD 14,882 15,020 15,468
SEK - 2,655 2,748
DKK - 3,940 4,079
NOK - 2,691 2,786
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,009.56 - 6,783.53
TWD 734.06 - 888.62
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