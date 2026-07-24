Chứng khoán 23/7: Dòng tiền bắt đáy kéo VN-Index tăng 30,85 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 23/7 bằng một cú đảo chiều hiếm gặp. VN-Index tăng 30,85 điểm, tương đương 1,85%, lên 1.699,38 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp và tiến sát trở lại mốc tâm lý 1.700 điểm.

Chỉ số dao động trong biên độ rộng từ 1.658,35 điểm đến 1.703,48 điểm. Trong phần lớn phiên sáng, sắc đỏ vẫn bao phủ bảng điện khi lực cung duy trì ở nhiều nhóm ngành, có thời điểm VN-Index lùi về vùng 1.660 điểm trước giờ nghỉ trưa.

Cục diện thay đổi ngay đầu phiên chiều. Lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh giúp chỉ số phục hồi khoảng 40 điểm từ mức thấp nhất trong ngày và đóng cửa gần mức cao nhất phiên, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện rõ sau giai đoạn bán tháo.

Nhìn lại phiên 22/7, VN-Index từng mất 62,03 điểm, tương đương 3,58%, xuống 1.668,53 điểm khi áp lực giải chấp lan rộng toàn thị trường. Vùng 1.650 - 1.670 điểm vì thế trở thành ngưỡng thử thách quan trọng của phiên 23/7.

Thanh khoản sàn HOSE đạt hơn 864,45 triệu cổ phiếu, tương ứng 20.033,86 tỷ đồng, giảm 14,34% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh đạt 767 triệu đơn vị, giảm 9,5%, song vẫn cao hơn khoảng 35,2% so với bình quân 20 phiên.

VN-Index đóng cửa phiên 23/7 tại 1.699,38 điểm, tăng 30,85 điểm nhờ dòng tiền bắt đáy lan tỏa ở bất động sản, chứng khoán, công nghệ, logistics và dầu khí.

Tính chung ba sàn, tổng khối lượng giao dịch vượt 966 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 21.539 tỷ đồng. Độ rộng nghiêng hẳn về bên mua khi sàn HOSE ghi nhận 198 mã tăng, 48 mã tham chiếu và 127 mã giảm.

Toàn thị trường có 404 mã tăng giá cùng 21 mã tăng trần. Chỉ số VN30 tăng 18,42 điểm, tương đương 1,01%, lên 1.845,32 điểm với 21 mã tăng, 2 mã đứng giá và 7 mã giảm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,58 điểm, tương đương 2,03%, lên 281,07 điểm. UPCoM-Index tăng 0,76 điểm, tương đương 0,61%, lên 125,53 điểm, còn VNXALL-Index tăng 35,76 điểm lên 2.745,83 điểm.

Bất động sản và chứng khoán dẫn dắt nhịp đảo chiều

Nhóm bất động sản tăng mạnh nhất thị trường với 4,49%. Bộ đôi nhà Vingroup giữ vai trò đầu tàu khi VIC tăng 5,89% lên 214.000 đồng và VHM tăng 4,02% lên 132.000 đồng, mang về cho VN-Index tổng cộng 24,73 điểm.

Sức lan tỏa còn ghi nhận ở VRE tăng 1,15%, BCM tăng 1,32%, KBC tăng 3,54% và VPI tăng 3,55%. Chiều ngược lại, DXG giảm 4,95% xuống 10.550 đồng, cùng NLG, DIG, IDC, SIP và DXS tiếp tục chịu sức ép bán ra.

Nhóm chứng khoán tăng 3,09% và trở thành điểm tựa thứ hai của chỉ số. VIX tăng trần 6,61% lên 12.900 đồng với hơn 70,73 triệu đơn vị khớp lệnh, trong khi SSI tăng 3,97% lên 23.550 đồng và khớp gần 29,87 triệu đơn vị.

Các mã cùng ngành cũng đồng loạt khởi sắc, gồm SHS tăng 4,55%, MBS tăng 3,74%, VND tăng 3,31%, VCI tăng 3,02% và HCM tăng 2,57%. Chiều giảm chỉ còn lác đác ở CTS, DSC, BVS và PSI.

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết: “giá nhiều cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn”. Phát biểu đó được chia sẻ rộng trên các diễn đàn đầu tư trong phiên chiều và góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư cá nhân.

Ngân hàng phân hóa, công nghệ và logistics giữ nhịp

Nhóm ngân hàng chỉ tăng nhẹ 0,16% và phân hóa rõ rệt. EIB tăng trần 6,97% lên 17.650 đồng, SHB tăng 2,56% lên 12.000 đồng đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 92,22 triệu đơn vị khớp lệnh.

TCB tăng 0,86% lên 29.250 đồng, BID tăng 0,42% lên 36.000 đồng, cùng chiều tăng còn có ACB, HDB, MSB, VIB, OCB và NAB. Ở chiều giảm, MBB mất 1,34% về 22.050 đồng, TPB giảm 0,71%, CTG giảm 0,68% và VCB giảm 0,18%.

Nhóm phần mềm tăng 0,3% và giữ vai trò ổn định nhịp cho chỉ số. FPT tăng 0,15% lên 64.700 đồng, dẫn đầu ngành công nghệ về thanh khoản với hơn 6,28 triệu cổ phiếu sang tay, còn CMG tăng 3,78% lên 24.700 đồng.

Cổ phiếu thiết bị điện và hạ tầng kỹ thuật cũng bứt phá khi GEX tăng trần 6,99% lên 22.200 đồng và GEE tăng 6,91% lên 71.200 đồng với hơn 1,41 triệu đơn vị khớp lệnh. Dòng tiền quay lại nhóm đã giảm sâu ở các phiên trước.

Nhóm vận tải và logistics diễn biến tích cực hơn hẳn phiên sáng. VSC tăng 3,26%, PJT tăng trần 6,99% và CII tăng 1,79%, trong khi GMD từ mức giảm sàn buổi sáng đã hồi phục về tham chiếu 72.000 đồng.

Nhóm năng lượng tăng 1,95% với BSR, PLX, PVS, PVD, PVT và PVC đồng loạt khởi sắc. Giá dầu thế giới tăng hơn 3% ở phiên liền trước đã hỗ trợ tâm lý cho cổ phiếu dầu khí trong nước.

Thị trường chứng khoán 23/7 với VN-Index tăng 30,85 điểm lên 1.699,38 điểm

Bán lẻ chịu sức ép, khối ngoại thu hẹp bán ròng

Nhóm bán lẻ tăng 0,34% nhưng phân hóa mạnh. MWG tăng 1,27% lên 71.500 đồng, cùng chiều tăng có FRT, DGW, PET, HHS và PSD. Áp lực dồn về PNJ khi cổ phiếu giảm sàn 6,9% xuống 33.050 đồng.

PNJ đã giảm hết biên độ ba phiên liên tiếp từ ngày 21 đến 23/7. Riêng trong tháng 7/2026, thị giá giảm gần 48% và vốn hóa bốc hơi hơn 15.300 tỷ đồng, giữa lúc thị trường kinh doanh trang sức gặp khó khăn.

DGC giảm 6,3% xuống 37.950 đồng sau khi doanh nghiệp công bố thông tin bất thường về việc Tổng Giám đốc Lưu Bách Đạt cùng hai lãnh đạo bị khởi tố. Lợi nhuận quý II/2026 của công ty cũng giảm 50,5% so với cùng kỳ.

Top tăng giá gồm GEX và PJT cùng tăng 6,99%, EIB tăng 6,97%, GEL tăng 6,94% và GEE tăng 6,91%. Chiều giảm sâu nhất thuộc về VDP mất 19,71%, VVS và ACC cùng giảm 6,98%, NAF giảm 6,96%.

Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng nhưng thu hẹp mạnh. Giá trị bán ròng trên HOSE đạt hơn 489 tỷ đồng, sàn HNX được mua ròng hơn 33 tỷ đồng, tính chung ba sàn còn hơn 452 tỷ đồng.

Lực bán tập trung ở MBB với 153,46 tỷ đồng, TCB 117,85 tỷ đồng, VCB 88,49 tỷ đồng, VPB 84,56 tỷ đồng và TPB 81,92 tỷ đồng. Chiều mua ròng ghi nhận SHB 74,7 tỷ đồng, LPB 45,94 tỷ đồng, VIC 40,94 tỷ đồng và FRT 37,09 tỷ đồng.

Xét theo quy mô vốn hóa, chỉ số VS-LargeCap tăng 2,02%, VS-MidCap tăng 0,69%, còn VS-SmallCap gần như đi ngang khi giảm 0,16%. Thị trường có 14 trên 21 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh.

Thị trường phái sinh ghi nhận 311.221 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 57.303,76 tỷ đồng. Dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu tăng giá với giá trị giao dịch cao gấp khoảng 4,4 lần nhóm giảm giá.

Ở góc độ hạ tầng thị trường, cơ quan quản lý đang chuẩn hóa quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán và tăng cường bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống giao dịch. Đó là nền tảng kỹ thuật phục vụ mục tiêu nâng hạng.