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Nhận định chứng khoán 23/7: VN-Index tìm điểm cân bằng sau phiên bán tháo

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06:00 | 22/07/2026
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Nhận định chứng khoán 23/7, VN-Index cần tìm điểm cân bằng sau phiên bán tháo thủng mốc 1.700 điểm; chuyên gia khuyến nghị quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy sớm.
Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm
Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền
Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 23/7 sau khi VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm và đóng cửa tại 1.668,53 điểm trong phiên 22/7. Chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp đưa chỉ số về vùng thấp nhất trong hơn ba tháng, đồng thời đặt thị trường trước yêu cầu tìm lại điểm cân bằng.

Diễn biến bán tháo trên diện rộng cùng thanh khoản tăng cho thấy áp lực cung vẫn lớn. Tuy nhiên, việc nhiều chỉ báo kỹ thuật rơi vào vùng quá bán mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong các phiên tới, dù xu hướng ngắn hạn chưa được cải thiện rõ ràng.

Áp lực điều chỉnh diễn ra trên cả ba nhóm vốn hóa lớn, vừa và nhỏ, cho thấy trạng thái phòng thủ lan rộng. Trong bối cảnh chỉ số mất các mốc hỗ trợ liên tiếp, dòng tiền có xu hướng đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu ổn định trước khi quay lại thị trường.

Tín hiệu kỹ thuật và các vùng hỗ trợ cần theo dõi

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.700 điểm và đóng cửa ở vùng thấp nhất phiên, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế. Các chỉ báo như RSI và MFI đã lùi về vùng quá bán, trạng thái thường đi kèm với khả năng hồi phục ngắn hạn nhưng chưa đủ để khẳng định xu hướng đảo chiều.

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN nhận định xu hướng giảm vẫn đang là chủ đạo, do đó rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trở nên hiện hữu nếu lực cầu chưa sớm cải thiện. Vùng 1.640-1.660 điểm được xem là hỗ trợ gần mà chỉ số có thể tìm về trong kịch bản kém tích cực.

Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kafi cho biết: "Vùng 1.700-1.720 điểm tương ứng đường EMA200 đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và có thể tạo nền cho một nhịp hồi phục". Về định giá, vùng 1.680-1.700 điểm được đánh giá hấp dẫn với nhà đầu tư dài hạn khi P/E dự phóng của thị trường, nếu loại trừ VIC và VHM, giảm về quanh 10 lần.

Việc thanh khoản tăng mạnh trong phiên giảm cho thấy áp lực cung vẫn lớn, song cũng phản ánh một phần lượng hàng giá thấp đã được sang tay. Nếu lực cầu xuất hiện tại vùng hỗ trợ với thanh khoản cải thiện, thị trường có cơ sở cho một nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Nhận định chứng khoán 23/7: VN-Index tìm điểm cân bằng sau phiên bán tháo

Nhóm ngành đáng chú ý cho phiên 23/7

Nhóm ngân hàng sẽ là tâm điểm theo dõi khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang diễn ra. Nền tảng tín dụng tăng trưởng khoảng 10,18% tới giữa tháng 7 và lợi nhuận tích cực của một số ngân hàng lớn là yếu tố hỗ trợ, dù áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn hiện diện sau giai đoạn tăng giá.

Nhóm công nghệ được chú ý nhờ định giá về vùng hợp lý hơn. Theo Chứng khoán Rồng Việt, hệ số PEG của FPT đã giảm về khoảng 0,8-1 lần, tương ứng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2026-2027. Rủi ro cần theo dõi đến từ tiến độ chuyển hóa hợp đồng ký mới thành doanh thu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Ở nhóm ngân hàng bán lẻ, Chứng khoán Rồng Việt đánh giá ACB đang giao dịch với P/B dự phóng năm 2026 quanh 1,20 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 1,45 lần. Chất lượng tài sản duy trì tích cực với tỷ lệ nợ xấu dự phóng khoảng 1,1% và hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao, mở ra dư địa tái định giá cho cổ phiếu.

Nhóm chứng khoán cần thêm tín hiệu cải thiện về dòng tiền trước khi thu hút lực cầu trở lại. Kết quả kinh doanh quý II phân hóa, với một số công ty ghi nhận mảng tự doanh kém khả quan, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao theo diễn biến chỉ số.

Nhóm bất động sản tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của bộ ba cổ phiếu Vingroup. Khi VIC, VHM và VRE tìm được vùng cân bằng, áp lực lên VN-Index có thể giảm bớt. Ở nhóm bán lẻ, diễn biến của MWG và PNJ sẽ là chỉ báo cho sức mua của dòng tiền, trong khi nhóm logistics và cảng biển cần lực cầu xác nhận để dừng đà giảm.

Do tỷ trọng vốn hóa lớn, nhóm cổ phiếu trụ vẫn giữ vai trò quyết định với biên độ dao động của chỉ số trong phiên 23/7. Khi các mã dẫn dắt ổn định trở lại, độ rộng thị trường có cơ hội cải thiện và giúp tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng hơn so với những phiên vừa qua.

Bảng điện tử chứng khoán phiên 22/7 với VN-Index giảm mạnh dưới 1.700 điểm
Bảng điện tử chứng khoán phiên 22/7 với VN-Index giảm mạnh dưới 1.700 điểm

Chiến lược giao dịch và động lực trung hạn

Phần lớn công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản thận trọng cho phiên 23/7. SHS kỳ vọng thị trường có thể xuất hiện đợt hồi phục sau nhịp bán mạnh, song xu hướng ngắn hạn của nhiều nhóm ngành vẫn là tích lũy hoặc suy giảm, nên cơ hội chưa nhiều.

Chiến lược được nhiều nhóm phân tích khuyến nghị là ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy sớm và tránh sử dụng đòn bẩy khi thị trường chưa phát đi tín hiệu tạo đáy rõ ràng. Nhà đầu tư có thể chờ dòng tiền cải thiện về chất lượng trước khi giải ngân trở lại.

Động thái của khối ngoại vẫn là yếu tố cần theo dõi sát trong ngắn hạn sau chuỗi phiên bán ròng mạnh với giá trị gần 1.952 tỷ đồng trong phiên 22/7. Nếu lực bán của nhóm này thu hẹp, áp lực lên nhóm vốn hóa lớn có thể giảm bớt và tạo điều kiện cho chỉ số ổn định trở lại.

Ở góc nhìn trung hạn, thị trường vẫn có động lực hỗ trợ. Sự kiện nâng hạng của FTSE Russell hiệu lực từ ngày 21/9 được kỳ vọng thu hút dòng vốn thụ động khoảng 742,2 triệu USD, trong đó BID và VCB chiếm tỷ trọng cao. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II cũng có thể tạo điểm tựa cho các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể hồi phục kỹ thuật khi tiếp cận vùng hỗ trợ và lực bán suy yếu. Ở kịch bản thận trọng, chỉ số cần kiểm định lại vùng 1.640-1.660 điểm trước khi xác lập trạng thái cân bằng mới. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thanh khoản và động thái của khối ngoại để điều chỉnh danh mục phù hợp.

Nhận định chứng khoán 23/7 VN-Index vùng hỗ trợ Cổ phiếu ngân hàng chiến lược đầu tư nâng hạng FTSE thị trường

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Thứ hai, 27/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
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Cập nhật: 22/07/2026 18:00
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