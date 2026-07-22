Nhận định chứng khoán 23/7: VN-Index tìm điểm cân bằng sau phiên bán tháo

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 23/7 sau khi VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm và đóng cửa tại 1.668,53 điểm trong phiên 22/7. Chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp đưa chỉ số về vùng thấp nhất trong hơn ba tháng, đồng thời đặt thị trường trước yêu cầu tìm lại điểm cân bằng.

Diễn biến bán tháo trên diện rộng cùng thanh khoản tăng cho thấy áp lực cung vẫn lớn. Tuy nhiên, việc nhiều chỉ báo kỹ thuật rơi vào vùng quá bán mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong các phiên tới, dù xu hướng ngắn hạn chưa được cải thiện rõ ràng.

Áp lực điều chỉnh diễn ra trên cả ba nhóm vốn hóa lớn, vừa và nhỏ, cho thấy trạng thái phòng thủ lan rộng. Trong bối cảnh chỉ số mất các mốc hỗ trợ liên tiếp, dòng tiền có xu hướng đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu ổn định trước khi quay lại thị trường.

Tín hiệu kỹ thuật và các vùng hỗ trợ cần theo dõi

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.700 điểm và đóng cửa ở vùng thấp nhất phiên, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế. Các chỉ báo như RSI và MFI đã lùi về vùng quá bán, trạng thái thường đi kèm với khả năng hồi phục ngắn hạn nhưng chưa đủ để khẳng định xu hướng đảo chiều.

Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN nhận định xu hướng giảm vẫn đang là chủ đạo, do đó rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trở nên hiện hữu nếu lực cầu chưa sớm cải thiện. Vùng 1.640-1.660 điểm được xem là hỗ trợ gần mà chỉ số có thể tìm về trong kịch bản kém tích cực.

Ông Lương Duy Phước, Giám đốc Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kafi cho biết: "Vùng 1.700-1.720 điểm tương ứng đường EMA200 đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và có thể tạo nền cho một nhịp hồi phục". Về định giá, vùng 1.680-1.700 điểm được đánh giá hấp dẫn với nhà đầu tư dài hạn khi P/E dự phóng của thị trường, nếu loại trừ VIC và VHM, giảm về quanh 10 lần.

Việc thanh khoản tăng mạnh trong phiên giảm cho thấy áp lực cung vẫn lớn, song cũng phản ánh một phần lượng hàng giá thấp đã được sang tay. Nếu lực cầu xuất hiện tại vùng hỗ trợ với thanh khoản cải thiện, thị trường có cơ sở cho một nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Nhóm ngành đáng chú ý cho phiên 23/7

Nhóm ngân hàng sẽ là tâm điểm theo dõi khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang diễn ra. Nền tảng tín dụng tăng trưởng khoảng 10,18% tới giữa tháng 7 và lợi nhuận tích cực của một số ngân hàng lớn là yếu tố hỗ trợ, dù áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn hiện diện sau giai đoạn tăng giá.

Nhóm công nghệ được chú ý nhờ định giá về vùng hợp lý hơn. Theo Chứng khoán Rồng Việt, hệ số PEG của FPT đã giảm về khoảng 0,8-1 lần, tương ứng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2026-2027. Rủi ro cần theo dõi đến từ tiến độ chuyển hóa hợp đồng ký mới thành doanh thu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Ở nhóm ngân hàng bán lẻ, Chứng khoán Rồng Việt đánh giá ACB đang giao dịch với P/B dự phóng năm 2026 quanh 1,20 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 1,45 lần. Chất lượng tài sản duy trì tích cực với tỷ lệ nợ xấu dự phóng khoảng 1,1% và hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao, mở ra dư địa tái định giá cho cổ phiếu.

Nhóm chứng khoán cần thêm tín hiệu cải thiện về dòng tiền trước khi thu hút lực cầu trở lại. Kết quả kinh doanh quý II phân hóa, với một số công ty ghi nhận mảng tự doanh kém khả quan, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao theo diễn biến chỉ số.

Nhóm bất động sản tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của bộ ba cổ phiếu Vingroup. Khi VIC, VHM và VRE tìm được vùng cân bằng, áp lực lên VN-Index có thể giảm bớt. Ở nhóm bán lẻ, diễn biến của MWG và PNJ sẽ là chỉ báo cho sức mua của dòng tiền, trong khi nhóm logistics và cảng biển cần lực cầu xác nhận để dừng đà giảm.

Do tỷ trọng vốn hóa lớn, nhóm cổ phiếu trụ vẫn giữ vai trò quyết định với biên độ dao động của chỉ số trong phiên 23/7. Khi các mã dẫn dắt ổn định trở lại, độ rộng thị trường có cơ hội cải thiện và giúp tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng hơn so với những phiên vừa qua.

Bảng điện tử chứng khoán phiên 22/7 với VN-Index giảm mạnh dưới 1.700 điểm

Chiến lược giao dịch và động lực trung hạn

Phần lớn công ty chứng khoán nghiêng về kịch bản thận trọng cho phiên 23/7. SHS kỳ vọng thị trường có thể xuất hiện đợt hồi phục sau nhịp bán mạnh, song xu hướng ngắn hạn của nhiều nhóm ngành vẫn là tích lũy hoặc suy giảm, nên cơ hội chưa nhiều.

Chiến lược được nhiều nhóm phân tích khuyến nghị là ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy sớm và tránh sử dụng đòn bẩy khi thị trường chưa phát đi tín hiệu tạo đáy rõ ràng. Nhà đầu tư có thể chờ dòng tiền cải thiện về chất lượng trước khi giải ngân trở lại.

Động thái của khối ngoại vẫn là yếu tố cần theo dõi sát trong ngắn hạn sau chuỗi phiên bán ròng mạnh với giá trị gần 1.952 tỷ đồng trong phiên 22/7. Nếu lực bán của nhóm này thu hẹp, áp lực lên nhóm vốn hóa lớn có thể giảm bớt và tạo điều kiện cho chỉ số ổn định trở lại.

Ở góc nhìn trung hạn, thị trường vẫn có động lực hỗ trợ. Sự kiện nâng hạng của FTSE Russell hiệu lực từ ngày 21/9 được kỳ vọng thu hút dòng vốn thụ động khoảng 742,2 triệu USD, trong đó BID và VCB chiếm tỷ trọng cao. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II cũng có thể tạo điểm tựa cho các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể hồi phục kỹ thuật khi tiếp cận vùng hỗ trợ và lực bán suy yếu. Ở kịch bản thận trọng, chỉ số cần kiểm định lại vùng 1.640-1.660 điểm trước khi xác lập trạng thái cân bằng mới. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thanh khoản và động thái của khối ngoại để điều chỉnh danh mục phù hợp.