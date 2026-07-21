Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm

Trạng thái kỹ thuật của VN-Index sau phiên giảm mạnh ngày 20/7

VN-Index kết phiên 20/7 tại 1.743,51 điểm sau khi giảm 43,94 điểm, tương đương 2,46%. Chỉ số rơi xuống dưới đường trung bình động 200 phiên, tương ứng vùng 1.760 điểm đến 1.780 điểm, đồng thời hình thành mẫu hình nến giảm thân dài với khối lượng khớp lệnh tăng 105,9% so với phiên trước.

Sự kết hợp giữa một phiên giảm sâu và thanh khoản tăng vọt thường phản ánh trạng thái bán chủ động quyết liệt. Trong bối cảnh dư nợ ký quỹ toàn ngành cuối quý 2 tăng cao so với quý liền trước, phần lớn lượng hàng bán ra mang đặc điểm của hoạt động giải chấp và hạ tỷ lệ đòn bẩy.

Các chỉ báo động lượng đều nằm ở trạng thái tiêu cực. Đường MACD tiếp tục đi xuống sau khi cắt xuống đường tín hiệu, còn chỉ số giá bám sát dải dưới của Bollinger Bands. Trên khung tuần, VN-Index đã trải qua ba tuần giảm liên tiếp trước khi bước vào tuần giao dịch hiện tại với phiên mở đầu tiêu cực.

Một dữ kiện thống kê được giới phân tích nhắc tới là kể từ năm 2023 tới nay, VN-Index chưa từng ghi nhận chuỗi giảm quá bốn tuần liên tiếp. Yếu tố này ủng hộ khả năng chỉ số tìm được điểm cân bằng trong ngắn hạn, song không loại trừ kịch bản chỉ số kiểm định các vùng giá thấp hơn trước khi hồi phục.

Thị trường phái sinh gửi tín hiệu trung tính hơn thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 tháng 8/2026 đóng cửa tại 1.893,0 điểm với mức chênh lệch dương 5,68 điểm so với chỉ số cơ sở, trong khi tổng khối lượng giao dịch tăng 65,1%. Chênh lệch dương xuất hiện trở lại cho thấy kỳ vọng về một nhịp hồi kỹ thuật.

Các kịch bản cho phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/7

Ở kịch bản cơ sở, VN-Index có thể mở cửa giằng co và xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật để kiểm tra lại vùng kháng cự 1.750 điểm đến 1.770 điểm. Theo Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, đây là vùng chỉ số vừa để mất và sẽ chuyển vai trò từ hỗ trợ thành kháng cự trong các phiên kế tiếp.

Kịch bản kém tích cực xảy ra nếu áp lực giải chấp chưa dừng lại. Khi đó, chỉ số có khả năng lùi sâu hơn về vùng hỗ trợ 1.670 điểm đến 1.700 điểm trước khi tìm được mặt bằng cân bằng mới. Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao là nhóm chịu rủi ro lớn nhất trong kịch bản này.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư có thể dừng bán khi chỉ số về vùng 1.740 điểm đến 1.750 điểm và cân nhắc mua thăm dò với tỷ trọng thấp tại khu vực đó. Quan điểm này dựa trên mức chiết khấu đã hình thành sau chuỗi giảm kéo dài và thống kê về độ dài các nhịp điều chỉnh trong ba năm gần đây.

Yếu tố cần quan sát ngay trong phiên 21/7 là thanh khoản. Nếu giá trị khớp lệnh thu hẹp mạnh so với mức hơn 21.000 tỷ đồng của phiên 20/7 trong khi chỉ số giữ được vùng giá đóng cửa, đó là dấu hiệu cho thấy lực bán giải chấp đã hạ nhiệt. Ngược lại, thanh khoản tiếp tục duy trì mức cao đi kèm giá giảm sẽ củng cố kịch bản tiêu cực.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng cần theo dõi. Phiên 20/7, khối ngoại chỉ bán ròng khoảng 87 tỷ đồng trên toàn thị trường, mức thấp hơn nhiều so với giá trị bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng của cả tuần trước. Trạng thái gần cân bằng giữa mua và bán là điểm tựa tâm lý cho phiên kế tiếp.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 tiếp tục là chất xúc tác quan trọng nhất trong tháng 7. Nền vĩ mô vẫn thuận lợi khi GDP quý 2 tăng 8,39% và sáu tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ. Sự phân hóa theo chất lượng lợi nhuận sẽ rõ nét hơn khi số lượng doanh nghiệp công bố báo cáo tăng lên.

Nhóm cổ phiếu ngành cần theo dõi trong phiên giao dịch 21/7

Nhóm ngân hàng giữ vai trò quyết định với chỉ số do tỷ trọng vốn hóa lớn. Sau phiên giảm sâu với SHB nằm sàn về 11.800 đồng, TCB giảm 4,8%, BID giảm 4,6% và CTG giảm 3,8%, phản ứng của dòng tiền tại các mã trụ sẽ cho biết thị trường có đủ lực đỡ hay không. Gần 641 triệu cổ phiếu BVB chào sàn HoSE ngày 21/7 cũng thu hút sự chú ý vào nhóm ngân hàng.

Nhóm chứng khoán mang tính dẫn dắt về mặt tâm lý. Với VIX, BSI, CTS, FTS và VDS cùng giảm sàn phiên 20/7 và SSI mất 6,4%, đây là nhóm phản ứng nhanh nhất với biến động thanh khoản. Diễn biến của HCM, mã ngược dòng tăng 1,4% lên 25.750 đồng, là chỉ dấu cho thấy dòng tiền vẫn phân hóa theo kết quả kinh doanh quý 2.

Bảng điện chứng khoán 20/7 với VN-Index giảm 43,94 điểm về 1.743,51 điểm

Nhóm bất động sản cần thời gian hấp thụ lượng hàng giá thấp. Sau khi NRC, DXG, BCM, DXS, HDC, QCG, TCH và DIG đồng loạt giảm sàn, khả năng xuất hiện dư bán giá sàn trong phiên kế tiếp vẫn hiện hữu. Nhà đầu tư nên chờ tín hiệu hấp thụ rõ ràng thay vì mua đuổi ngay ở phiên hồi đầu tiên.

Nhóm công nghệ đang thể hiện đặc tính phòng thủ tốt nhất thị trường. FPT là một trong bốn mã của rổ VN30 giữ được sắc xanh trong phiên 20/7. Câu chuyện xuất khẩu phần mềm, dịch vụ trung tâm dữ liệu và các hợp đồng chuyển đổi số tiếp tục hỗ trợ định giá cho nhóm doanh nghiệp công nghệ thông tin trong trung hạn.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng nhận được dòng tiền ngoại rõ nét khi MWG được mua ròng hơn 200 tỷ đồng, VNM hơn 50 tỷ đồng trong phiên 20/7. Đây là nhóm có mức chiết khấu sâu từ đầu tháng 7 và hưởng lợi từ nền tiêu dùng nội địa cùng tốc độ mở rộng của thương mại điện tử.

Nhóm logistics và cảng biển vận động theo ngành công nghiệp, vốn giảm 2,68% trong phiên 20/7. Triển vọng của nhóm phụ thuộc vào sản lượng hàng qua cảng và kết quả quý 2 sắp công bố, do đó nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành có dòng tiền ổn định thay vì các mã mang tính đầu cơ cao.

Về chiến lược chung cho phiên 21/7, các công ty chứng khoán nghiêng về hướng thận trọng. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, hạn chế sử dụng đòn bẩy và ưu tiên nhóm cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản vững. Hoạt động giải ngân nên chia nhỏ theo từng phần thay vì mua một lần với tỷ trọng lớn.

Tóm lại, phiên 21/7 mang tính bản lề cho việc xác nhận VN-Index đã tạo được điểm cân bằng ngắn hạn hay chưa. Vùng 1.700 điểm là hỗ trợ gần nhất cần giữ, còn vùng 1.750 điểm đến 1.770 điểm là ngưỡng cản mà chỉ số phải vượt qua để cải thiện trạng thái kỹ thuật.