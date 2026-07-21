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UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

Lê Giang

Lê Giang

08:59 | 21/07/2026
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UNIQLO sẽ khai trương hai cửa hàng mới tại AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long vào mùa Thu Đông 2026, nâng tổng số cửa hàng tại Việt Nam lên 34, tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ sau 7 năm hiện diện trên thị trường.
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UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, vừa chính thức công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới bán lẻ tại miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ với hai cửa hàng mới - UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa và UNIQLO AEON MALL Hạ Long - dự kiến khai trương vào mùa Thu Đông 2026.

Đây là bước tiến quan trọng của UNIQLO trong chiến lược đưa các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với khách hàng trên cả nước. Sau khi hai cửa hàng mới chính thức đi vào hoạt động, quy mô mạng lưới bán lẻ của UNIQLO sẽ đạt 34 cửa hàng trên toàn quốc, tiếp tục mở rộng khả năng phục vụ khách hàng sau 7 năm thương hiệu hiện diện tại thị trường Việt Nam.

UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

Cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa (Hình ảnh mang tính chất minh họa).

Việc lựa chọn Thanh Hóa và Quảng Ninh làm hai điểm đến tiếp theo nằm trong định hướng mở rộng của UNIQLO đến những thị trường địa phương đang ghi nhận sự phát triển đồng thời về kinh tế, hạ tầng, du lịch và nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Tăng cường sự hiện diện tại hai trung tâm tăng trưởng của miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Là một trong những địa phương có quy mô diện tích và dân số lớn của cả nước, Thanh Hóa giữ vai trò trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Năm 2025, quy mô GRDP của địa phương đạt khoảng 333.617 tỷ đồng, cao nhất khu vực, trong khi tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,27%. Du lịch cũng tiếp tục là một động lực đáng chú ý khi Thanh Hóa đón hơn 16,2 triệu lượt khách trong năm 2025.

Trong khi đó, Quảng Ninh là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc, với Thành phố Hạ Long giữ vai trò trung tâm du lịch, dịch vụ nổi bật của tỉnh. Năm 2025, Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP 11,89%, cao nhất cả nước. Cùng năm, tỉnh Quảng Ninh đón 21,28 triệu lượt khách, tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh lợi thế từ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và ngành công nghiệp “không khói”, nền tảng phát triển đa dạng về công nghiệp, cảng biển, thương mại và dịch vụ cũng tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng tại địa phương.

Việc hiện diện tại hai địa phương này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu, mà còn giúp khách hàng tiếp cận thuận tiện hơn với các sản phẩm LifeWear và trải nghiệm mua sắm theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Hai cửa hàng mới, mở rộng khả năng phục vụ đến khách hàng địa phương

Tọa lạc tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa sẽ sở hữu diện tích bán hàng khoảng 1.000 m².

Nằm tại nút giao thông lớn nhất thành phố và chỉ cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 10 phút di chuyển, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa sở hữu vị trí thuận lợi để kết nối cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Vị trí gần các khu đô thị và khu dân cư mới hiện đại cũng tạo điều kiện để UNIQLO phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của các gia đình, khách hàng trẻ và cộng đồng cư dân đang phát triển tại đây.

UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

Cửa hàng UNIQLO AEON MALL Hạ Long (Hình ảnh mang tính chất minh họa).

Trong khi đó, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Hạ Long sẽ được đặt tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long, với diện tích bán hàng khoảng 1.000 m².

Tọa lạc trên Quốc lộ 18, cách cao tốc Hải Phòng - Hạ Long khoảng 12 km và kết nối với các tuyến đường chính như Trần Nhân Tông, Hoàng Quốc Việt và Trần Phú, cửa hàng sở hữu khả năng tiếp cận thuận tiện từ nhiều khu vực của Quảng Ninh. Vị trí này được kỳ vọng sẽ giúp UNIQLO phục vụ hiệu quả cả người dân địa phương lẫn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hạ Long.

Phát biểu về kế hoạch mở rộng lần này, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Thanh Hóa và Quảng Ninh là hai tỉnh thành có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc cùng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng mạnh mẽ.

Việc khai trương hai cửa hàng mới, mở rộng hệ thống bán lẻ lên 34 cửa hàng trên toàn quốc, là một cột mốc đầy ý nghĩa trong hành trình gắn bó lâu dài của chúng tôi Việt Nam. Chúng tôi mong muốn UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa và UNIQLO AEON MALL Hạ Long không chỉ mang đến các sản phẩm LifeWear và trải nghiệm mua sắm theo tiêu chuẩn toàn cầu, mà còn trở thành những điểm đến đáng tin cậy, đồng hành cùng đời sống thường nhật của khách hàng và cộng đồng địa phương.”

UNIQLO là một thương hiệu của Fast Retailing, công ty cổ phần bán lẻ hàng đầu Nhật Bản có trụ sở toàn cầu tại Tokyo, Nhật Bản. UNIQLO là thương hiệu lớn nhất trong tám thương hiệu chính của Tập đoàn Fast Retailing. Các thương hiệu khác bao gồm GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand và Helmut Lang.

Với doanh thu toàn cầu khoảng 3,4 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2025 tính đến ngày 31/8/2025 (23,16 tỷ USD, được tính theo tỷ giá yen vào cuối tháng 8 năm 2025 là 1 USD = 146,8 yen). Fast Retailing là một trong những nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, và UNIQLO là thương hiệu bán lẻ tiêu biểu hàng đầu của Nhật Bản.

UNIQLO liên tục mở các cửa hàng quy mô lớn ở các thành phố và địa điểm quan trọng nhất thế giới, như một phần trong nỗ lực không ngừng để củng cố vị thế hàng đầu trên thị trường. Ngày nay, công ty có hơn 2.500 cửa hàng trên toàn cầu, trong đó bao gồm Nhật Bản, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Tổng số cửa hàng của các thương hiệu thuộc Fast Retailing hiện gần đạt con số 3.500.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 145,000
Hà Nội - PNJ 141,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 141,000 145,000
Miền Tây - PNJ 141,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 141,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 14,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 14,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 14,550
NL 99.99 12,880
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830
Trang sức 99.9 13,740 14,440
Trang sức 99.99 13,750 14,450
Cập nhật: 21/07/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cập nhật: 21/07/2026 09:00
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Cập nhật: 21/07/2026 09:00
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Cập nhật: 21/07/2026 09:00
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Cập nhật: 21/07/2026 09:00

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