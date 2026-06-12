UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê sẽ khai trương vào ngày 3/7 tới

Chia sẻ về cửa hàng mới, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Đà Nẵng là một thành phố du lịch năng động và là trung tâm kinh tế, văn hóa tiêu biểu tại miền Trung. Với cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, chúng tôi mong muốn mang những trang phục LifeWear đơn giản, chất lượng cùng trải nghiệm mua sắm hiện đại theo tiêu chuẩn UNIQLO đến gần hơn với người dân và du khách. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, UNIQLO mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố, phát triển nguồn nhân lực trong ngành bán lẻ, đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối cộng đồng và tôn vinh văn hóa.”

Trước thềm khai trương, từ ngày 26/06 đến 01/07, UNIQLO sẽ mang đến không gian trải nghiệm sớm tại công viên bờ Đông Cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo), một trong những khu vực mang tính biểu tượng của thành phố. Tại đây, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm các dòng sản phẩm nổi bật và được yêu thích nhất của UNIQLO. Nổi bật là dòng trang phục chống tia UV, dòng trang phục thể thao đa năng (SUW) và dòng áo thun cơ bản, phù hợp với khí hậu mùa hè miền Trung. Khách tham quan còn có thể tham gia các hoạt động tương tác và trò chơi thú vị như Gachapon để nhận các phần quà hấp dẫn.

Trước thềm khai trương, từ ngày 26/06 đến 01/07, UNIQLO sẽ mang đến không gian trải nghiệm sớm tại công viên bờ Đông Cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo)

Đặt tại tầng 2 của AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, trung tâm thương mại thuộc khu phức hợp đa chức năng hiện đại ngay trung tâm thành phố, UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê sở hữu vị trí thuận tiện khi cách sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ 5 phút di chuyển bằng ô tô và dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông trọng điểm.

Trải dài trên sàn bán hàng rộng 1.547 m², cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê được thiết kế tinh tế nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm chuẩn toàn cầu, với đa dạng các dòng sản phẩm LifeWear tiện dụng phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến mua sắm chất lượng tại Đà Nẵng, góp phần làm phong phú hơn bức tranh bán lẻ sôi động tại thành phố và đáp ứng trọn vẹn phong cách sống của người dân lẫn du khách đến với Đà Nẵng.