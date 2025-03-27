UNIQLO khai trương cửa hàng mới tại Huế

“Tại UNIQLO, chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển song hành với con người và địa phương nơi chúng tôi có mặt. Bộ sưu tập UTme! không chỉ có ý nghĩa về văn hóa mà còn mang sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng. Doanh thu của BST mới sẽ được sử dụng để trao tặng máy móc, trang thiết bị y tế cần thiết, phục vụ công tác chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế”. Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam chia sẻ:

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam

Ông cũng nhấn mạnh: “Miền Trung Việt Nam đang cho thấy những bước phát triển đột phá, trở thành trung tâm kinh tế - du lịch quan trọng của cả nước. Riêng Huế không chỉ giữ vững vị thế với bề dày văn hóa mà còn chuyển mình để trở thành đô thị hiện đại, năng động. Việc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tại nơi đây. UNIQLO Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân Huế, cùng lan tỏa những giá trị truyền thống bản địa, và cam kết phát triển song hành cùng kinh tế - con người - xã hội Huế”.

Hoa hậu H’Hen Niê, Doanh nhân Helly Tống cùng các khách mời góp mặt tại sự kiện, khám phá không gian cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại miền Trung

Đặc biệt, trong lần khai trương này UNIQLO cũng ra mắt BST UTme! lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực và làng nghề. Cụ thể, BST áo thun UTme! với chủ đề “Tinh Tế Hòa Nếp Huế” sẽ chính thức được mở bán từ ngày 28.03.2025, duy nhất tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Huế với 6 họa tiết tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, đời sống và ẩm thực địa phương, được sáng tạo bởi Lê Trang và Lê Trọng Hoàng - 2 họa sĩ trẻ sinh ra và lớn lên tại Huế.

Họa sĩ Lê Trọng Hoàng

3 họa tiết của Lê Trọng Hoàng được lấy cảm hứng từ những vật dụng đặc trưng của Huế là gối trái dựa, trống lùng tung và hoa giấy Thanh Tiên. “Ngày nay, những vật dụng này đã dần trở thành một biểu tượng cho văn hoá Huế. Khi sáng tạo ba họa tiết cho BST UTme!, mình muốn khắc họa hành trình khám phá những “bảo vật” văn hóa của vùng đất cố đô. Những đồ vật này dần trở thành biểu tượng của nỗ lực lưu giữ nét đẹp truyền thống, đồng thời mang giá trị tinh thần vượt lên công năng thông thường. Đây cũng là lời tri ân tới những nghệ nhân vẫn đang lặng thầm giữ lửa cho văn hóa Huế”, Lê Trọng Hoàng cho biết.

Khách mời người nổi tiếng khám phá các sản phẩm UNIQLO tại cửa hàng mới

Cũng khai thác về chủ đề làng nghề truyền thống, họa sĩ Lê Trang lại lựa chọn hình ảnh chiếc nón bài thơ - hình ảnh gắn liền với đời sống và đã trở thành một biểu tượng của người phụ nữ Huế. Nón bài thơ với đặc điểm khi được soi trên ánh sáng, thì những hình ảnh hoạ tiết, bài thơ dần dần được hiện lên. Đây như những lời chào, lời nhắn gửi thân thương, lòng hiếu khách mà người dân Huế gửi đến du khách. Bên cạnh đó, những sáng tạo của Lê Trang cũng khắc họa những món ăn quen thuộc trong đời sống dân dã của nhiều thế hệ người Huế, đó là hai thiết kế bát Bún Bò Huế và mâm bánh Bèo, Nậm, Lọc.

Họa sĩ Lê Trang

Bên cạnh đó, UNIQLO cũng mang tới bản đồ địa phương bên trong không gian cửa hàng lấy cảm hứng từ những địa danh Văn hoá - Làng nghề - Ẩm thực nổi tiếng ở Huế

Tọa lạc tại một trong những thành phố trọng điểm của miền Trung, nơi có truyền thống văn hóa giàu đẹp, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Huế là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của UNIQLO tại Việt Nam. Đây là cửa hàng bán lẻ thứ 29 của thương hiệu đồng thời là cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Huế và khu vực miền Trung.

Nhiều phần quà và hoạt động bản địa truyền cảm hứng trong dịp khai trương này

Rất nhiều phần quà và hoạt động bản địa truyền cảm hứng trong dịp khai trương này, cụ thể:

Trong ba ngày đầu khai trương, từ 28 tháng 3 đến 30 tháng 3, UNIQLO dành tặng những phần quà đặc biệt và tổ chức hoạt động trải nghiệm làng nghề địa phương dành cho khách hàng mua sắm

100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan mua sắm sẽ nhận được 01 phần bánh mochi được đóng gói màu pháp lam Huế.

Với hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được quà tặng 01 Túi Tote phiên bản giới hạn với họa tiết độc quyền “Chuyện Của Dòng Hương” do tác giả Lê Trang sáng tạo.

Những khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua sắm từ 999.000 đồng trở lên và quét ứng dụng UNIQLO trong ba ngày đầu khai trương sẽ có cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm làng nghề địa phương tại sảnh Đỗ Quyên, TTTM AEON MALL Huế. Cụ thể, khách hàng sẽ được trải nghiệm vẽ nón vào ngày 28 tháng 3, làm hoa giấy Thanh Tiên vào ngày 29 tháng 3, và in tranh làng Sình vào ngày 30 tháng 3, tất cả dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân tại các làng nghề truyền thống.