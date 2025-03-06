UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Huế vào ngày 28/3

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng của UNIQLO, mang đến cho khách hàng tại khu vực miền Trung những trang phục LifeWear chất lượng, giàu tính năng cho cuộc sống hàng ngày.

Nhân dịp khai trương, UNIQLO cũng ra mắt bộ sưu tập (BST) UTme! đặc biệt, với họa tiết được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa, đời sống và ẩm thực địa phương.

Bộ sưu tập áo thun UTme! đặc biệt lấy cảm hứng từ nét đẹp xứ Huế

Tọa lạc tại Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Mall Huế - TTTM dịch vụ tổng hợp có quy mô lớn nhất miền Trung, cửa hàng có diện tích sàn bán hàng khoảng 1.000 m2, trưng bày đầy đủ các dòng sản phẩm LifeWear của UNIQLO cùng dịch vụ đạt chuẩn toàn cầu.

Cửa hàng mới được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, đa dạng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, tạo cơ hội việc làm cho nguồn nhân lực tại đây.

Trong dịp khai trương, UNIQLO cũng chính thức giới thiệu BST áo thun UTme! với 6 họa tiết nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, đời sống và ẩm thực địa phương, được sáng tạo bởi hai họa sĩ trẻ sinh ra và lớn lên tại Huế. Bộ sưu tập sẽ được mở bán từ ngày 28.03.2025, duy nhất tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Huế.

Lấy cảm hứng từ những vật dụng đặc trưng của Huế là gối trái dựa, trống lùng tung và hoa giấy Thanh Tiên, ba thiết kế của tác giả Lê Trọng Hoàng là hành trình khám phá những “bảo vật” văn hóa - nơi hội tụ linh hồn, ký ức và sức sáng tạo của vùng đất cố đô. Đồng thời, đó còn là sự tri ân đối với các nghệ nhân vẫn đang lặng thầm giữ lửa cho văn hóa Huế.

Những món ăn quen thuộc của Huế cũng xuất hiện trong BST thông qua hai thiết kế bát Bún Bò Huế và mâm bánh Bèo, Nậm, Lọc

Cũng khai thác về chủ đề làng nghề truyền thống, tác giả Lê Trang (Lê Thị Ánh Trang) lựa chọn hình ảnh chiếc nón bài thơ - hình ảnh gắn liền với đời sống và đã trở thành một biểu tượng của người phụ nữ Huế. Bên cạnh đó, những món ăn quen thuộc của Huế cũng xuất hiện trong BST thông qua hai thiết kế bát Bún Bò Huế và mâm bánh Bèo, Nậm, Lọc.

Chào đón cửa hàng đầu tiên tại Huế với nhiều ưu đãi mua sắm, quà tặng độc quyền và hoạt động hấp dẫn

Trong suốt tuần lễ khai trương, từ ngày 28/3 đến ngày 3/4/2025, chương trình khuyến mãi có hạn áp dụng cho đa dạng các sản phẩm LifeWear Xuân/Hè được yêu thích như: Dòng áo khoác chống tia UV cho Nam và Nữ, áo thun cho Nam, Nữ và Trẻ Em, túi bán nguyệt mini đeo chéo, v.v…

Cụ thể , trong ba ngày đầu khai trương, từ 28/3 đến 30/3:100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan mua sắm sẽ nhận được 01 phần bánh mochi được đóng gói màu pháp lam Huế .

BST UTme!

Với hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được quà tặng 01 Túi Tote phiên bản giới hạn với họa tiết độc quyền “Chuyện Của Dòng Hương” do tác giả Lê Trang sáng tạo, lấy cảm hứng từ những địa danh, thắng cảnh, kiến trúc, làng nghề, món ăn và những nét đặc trưng văn hoá trong đời sống dân gian Huế. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.

Ngoài ra, những khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua sắm từ 999.000 đồng trở lên và quét ứng dụng UNIQLO trong ba ngày đầu khai trương sẽ có cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm làng nghề địa phương tại sảnh Đỗ Quyên, TTTM AEON MALL Huế. Cụ thể, khách hàng sẽ được trải nghiệm vẽ nón vào ngày 28/3, làm hoa giấy Thanh Tiên vào ngày 29 tháng 3, và in tranh làng Sình vào ngày 30/3, tất cả dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân tại các làng nghề truyền thống.