Ấn phẩm in màu 100%, dựng lại diện mạo oai hùng của thuyền chiến Việt qua các thời kì và hé mở những nét tiên tiến trong thiết kế thuyền bè của cha ông. Ấn phẩm phát hành toàn quốc từ ngày 31/10/2025.

Nhân dịp ra mắt ấn phẩm sách “Thần long kích thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam”, NXB Kim Đồng - Wings Books đồng thời tổ chức giao lưu với hai tác giả Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens để hiểu thêm về lịch sử thuyền chiến Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình - chuyên gia về thuyền bè cổ, dịch giả và tác giả nhiều tài liệu chuyên khảo về thuyền bè, hàng hải Việt Nam và là người hiệu đính “Thần long kích thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam”.

Ấn phẩm sách “Thần long kích thủy – Lịch sử thuyền chiến Việt Nam” của nhóm tác giả Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens.

Nước ta có đường bờ biển rất dài, với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Việc khai thác hệ thống giao thông đường thủy không chỉ giúp phát triển mà còn có giá trị trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Do đó, từ thuở đầu sơ khai trong công cuộc dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã biết vận dụng thủy chiến và chiến thuyền; kiểm soát được tuyến giao thông đường thủy cũng đã góp phần tạo nên những chiến thắng trong các cuộc chiến đó.

Thực tế, trong suốt hai nghìn năm tranh đấu, không cuộc chiến nào không có sự hiện diện của thủy chiến.

Năm 938, Ngô Quyền đã tuyên bố thời đại tự chủ của Việt Nam bằng một chiến thắng trên mặt nước oanh liệt trước quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng. Dù vậy, nhà vua cũng thừa nhận thủy quân triều Ngô không có lợi thế về chiến hạm bằng kẻ địch.

Trong chiến dịch chinh phạt Đại Việt lần ba năm 1287 - 1288, triều Nguyên đã tổ chức một hạm đội đông đảo gồm 500 thuyền chất lượng cao. Khi chiến dịch thất bại, quân Nguyên đã cho hạm đội này tháo lui theo đường sông Bạch Đằng ra biển. Hưng Đạo Đại vương đã dày công bài bố một trận phục kích lịch sử nhằm tiêu diệt mầm họa một lần và mãi mãi.

Thời Tây Sơn và nhà Nguyễn trong suốt hơn 30 năm, hai phe chủ yếu dùng thủy quân để cơ động dọc đất nước. Hầu hết các chiến dịch, như Tây Sơn chiếm Phú Xuân, đánh ra Bắc Hà, vào Gia Định, hay chúa Nguyễn đánh ra Bắc, đều không thể thiếu thuyền chiến.

Ấn phẩm sách “Thần long kích thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam” giới thiệu về sự phát triển, cấu trúc, kĩ thuật chế tạo và chiến thuật thủy chiến của các loại thuyền chiến trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Qua đó, giúp công chugs và độc giả hiểu rõ thêm về cách thức người xưa đã chiến đấu trên mặt nước ra sao, hiểu rõ hơn những chiến công vĩ đại của cha ông trong quá trình dựng nước và giữ nước.

“Thần long kích thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam” đi sâu vào khái quát lược sử thuyền chiến Việt Nam qua các thời kì Tiền Lê, Lí, Trần - Hồ, Hậu Lê, nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn; những khía cạnh kĩ thuật của thuyền chiến Việt Nam như hình dáng thân thuyền, bộ khung thuyền, bộ phận thủy động học…; chiến thuật và công cụ thủy chiến; các loại thuyền chiến điển hình tại nước ta như mông đồng, chu kiều, lâu thuyền, ngự bạc…

Nhóm tác giả đã quan sát, nghiên cứu kĩ lưỡng các tư liệu lịch sử; đồng thời đưa ra những nguồn tài liệu tham khảo để đối chiếu và dẫn chứng đáng tin cậy. Nhóm tác giả kỳ vọng với nguồn tư liệu phong phú, cách tiếp cận liên ngành lịch sử - kĩ thuật - văn hóa - quân sự, “Thần long kích thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam” không chỉ dựng lại diện mạo oai hùng của thủy binh Việt qua các thời kì mà còn hé mở những nét tinh xảo trong thiết kế và tư duy chiến lược của cha ông.